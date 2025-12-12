xs
THE KLINIQUE เปิดตัว THE HAIR CENTER ศูนย์ดูแลเส้นผม ผสานเทคโนโลยี Al

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



THE KLINIQUE ประกาศเปิดตัวศูนย์ดแลเส้นผมทางการแพทย์แห่ง Grand Opening THE HAIR CENTER x Dr.Bird" อย่างเป็นทางการ เพิ่มบทบาทจากคลินิกความงาม สู่การเป็นศูนย์กลาง Medical Hair Wellness Hub ที่ให้บริการตั้งแต่การดูแลเส้นผม ป้องกันการผมร่วง ผมบาง ไปจนถึงการปลูกผมด้วยเทคนิคเฉพาะทาง โดยผสานเทคโนโลยี Al HAIR SCAN – ระบบวิเคราะห์รากผมด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการวินิจฉัยและออกแบบการรักษาได้อย่างแม่นยําและเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น

นายวีระศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเดอะคลีนิกค์ จากัด กล่าวว่า การดูแลเส้นผมกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมสุขภาพ ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงามอีกต่อไป การนํา
เทคโนโลยี Al เข้ามาช่วยวิเคราะห์หนังศีรษะและรากผม เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษา ความปลอดภัย และความโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถติดตามผลลัพธ์ได้จริง

การเปิดตัวศูนย์ THE HAIR CENTER x Dr.Bird เป็นก้าวสำคัญของ THE KLINIQUE ในการสร้างMedical Wellness Ecosystem ด้านเส้นผมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การประเมิน วิเคราะห์ แผนฟื้นฟู ดูแลระยะยาวและเสริมความมั่นใจด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่มาตรฐานเดียวกับศัลยกรรมความงามระดับระยะยาวสากล

THE HAIR CENTER x Dr.Bird บริหารงานโดย พญ.กชมล มโนนุกุล หรือ "หมอเบิร์ด TheKlinique" แพทย์ผู้บุกเบิกเทคนิค Long Hair FUE คนแรกในประเทศไทย - เทคนิคปลูกผมโดยไม่ต้องตัดสั้นช่วยเสริมความเป็นธรรมชาติ ลดการพักฟื้น และตอบโจทย์ผู้ต้องการความมั่นใจแบบไม่สะดุดไลฟ์ลไตล์

พญ.กชมล กล่าวเพิ่มเติมว่า Al เป็นเหมือนเครืองมือที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้น แต่ผลลัพธ์ยังต้องออกแบบโดยแพทย์ เพื่อให้เหมาะกับโครงหน้า ไลฟ์สไตล์ และความเป็นธรรมชาติของแต่ละคน ความงามของเส้น
ผมไม่ใช่เพียงปริมาณ แต่คือการสร้างความมั่นใจในทุกมุมมอง"





























