“แอม เสาวลักษณ์” ยกบุญกุศลที่ทำมาทั้งชีวิตให้คุ้มครองทหารไทย ด้วยรักและสำนึกในบุญคุณ

เป็นความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ สำหรับข้อความที่นักร้องรุ่นใหญ่ “แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร” โพสต์ในไอจีเป็นภาพธงชาติไทย พร้อมข้อความที่ทรงพลังว่า ขอยกบุญกุศลที่ทำมาทั้งชีวิตให้คุ้มครองทหารไทย ประชาชนไทย และชีวิตสัตว์ ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัย ด้วยรักและสำนึกในบุญคุณของทหารทุกนาย
“ฉันก็ไม่รู้...ว่าชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาได้ทำบุญกุศลไว้มากน้อยเพียงใดบ้าง แต่ไม่ว่ากุศลใดก็ตาม ทั้งชีวิตที่เคยทำมาทั้งสิ้นทั้งปวง ขอยกกุศลนั้น...ให้เป็นเกราะความดีงาม ปกปักรักษาทหารไทย ประชาชนไทย ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตสัตว์อันเป็นที่รักของครอบครัว ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัย จากหัวใจ ที่เต็มตื้น ที่เต็มที่ ยกให้ทั้งหมดทุกบุญกุศลที่ทำมา ให้แก่กองทัพไทยและชาวไทยชายแดน ให้ด้วยใจ ให้ด้วยจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์จากใจ...
ขอให้บุญรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกชีวิต ด้วยรักและสำนึกในบุญคุณของทหารทุกนาย...รักษาแผ่นดินของเราได้สำเร็จลุล่วงทุกประการ อธิษฐานจากจิตที่ตั้งมั่น จากใจ...ส่งใจไปชายแดน ไทย-กัมพูชา พวกเราคนไทยทุกคนทำบุญมามากเลยนะ มาพร้อมใจกันอุทิศความดีทั้งหมดนั้นให้ประเทศชาติของเรากันเถิด... #สาบานว่าไม่เสียใจ #เสียใครไม่เท่าเสียเธอ #แผ่นดินนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตาย !!!”