“รัสมี เวระนะ” ตีบทป้าเปิ้ล สาธุ 2 แตก คนดูอินจัดขู่คุกคาม วอนแยกแยะการแสดงกับชีวิตจริง

“รัสมี เวระนะ” น้อมรับคำชมการแสดง “สาธุ2” บทป้าเปิ้ล ลั่นใครจะไม่ชอบตนก็เข้าใจ แต่ขอให้แยกแยะระหว่างการแสดงกับชีวิตจริง ซีเรียสคอมเมนต์ อย่าให้เจอตัว รู้ว่าอาจจะพูดเล่นแต่สำหรับตนรู้สึกถูกคุกคาม
เรียกว่าเป็นการแสดงที่ทรงพลังมากๆ เพราะแย่งซีนนักแสดงทุกคนในซีรีส์ สาธุ 2 เล่นดีจนคนเกลียดเข้าใส่ กับบท “ป้าเปิ้ล” ที่แสดงโดย “รัสมี เวระนะ” ศิลปินสาวชื่อดังการันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับเอเชีย ซึ่งชื่อในวงการของเธอคือ “Rasmee Isan Soul” รัสมีได้เผยถึงฟีดแบ็กที่ได้รับจากซีรีส์ สาธุ 2 ว่าหากใครจะไม่ชอบเธอก็ไม่ติด
“ได้ดูตัวเองแล้วก็กลัวตัวเองเหมือนกัน ก็เขาใจคนที่ไม่ชอบเรา มันเยอะ มันโหดร้าย ก็พยายามนึกอยู่ว่าเราจะทำยังไง เราก็เป็นเปิ้ลแต่ในเรื่องคือเราต้องไปยิงคนได้ ก็นึกไปว่าตัวเราคงไม่ใช่คน เป็นหุ่นยนต์ เป็นบทบาทนึงที่อ่านบทแล้วรู้สึกชอบ อยากลองดู เป็นอะไรที่เราไม่เคยทำ ความยากคือเราจะแสดงเป็นตัวนั้นได้ยังไงที่สามารถไปยิงไปฆ่าคนได้ ความรู้สึกมันเป็นยังไง ก็ทำการบ้านเยอะมาก ก็มีไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ไปเทรนการแสดง ลองฝึกที่บ้านในแอ็กชั่นต่างๆ อย่างเปิดกระเป๋า ฟังเสียงตัวเองหลายๆ โทนตามที่ครูฝึกบอก มีเรียนการใช้ปืน
แต่เราไม่ว่านะถ้าด่าในบท จะมีบางคอมเมนต์ว่าอย่าให้เจอนะ อย่าให้เจอตรงตลาด อันนี้เรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้ เพราะมันไม่ได้อยู่ในบท มันคือชีวิตจริงของเรา เรารู้สึกว่าเราโดนคุกคาม ก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อน โพสต์เลยแบบนี้ไม่โอเคนะ คอมเมนต์ตามบทบาทได้ถ้าอิน แต่ถ้าคอมเมนต์แบบนี้จะขอแคปหน้าจอไว้แล้วไปแจ้งความไว้ก่อน อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เขาอาจจะคอมเมนต์เล่นๆ แต่เรารู้สึกเหมือนเราโดนคุกคาม เราไม่สบายใจ คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก เขาก็คอมเมนต์กันสนุกๆ ไม่ได้คิด แต่เราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อน ในความรู้สึกเรามันไม่โอเค”
น้อมรับคำชม แต่ขอให้แยกแยะระหว่างการแสดงกับชีวิตจริง
“ดีค่ะ เขาก็ชม แสดงดีนะ ตีบทแตก แสดงอีกนะ ร่างมือปืนเป็นร่างที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัล ถ้าจะมีภาคต่อก็ยินดีค่ะ เปิ้ลก็เล่นไปตามบทเนอะ ถ้ามีอะไรคาใจก็ไปถามผู้กำกับ ไปถามคนเขียนบท ไม่ต้องอินมาก แยกให้ออกระหว่างการแสดงกับชีวิตจริง”