ก.ล.ต. จัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน เฟส 2” ปี 2568 วันที่ 15 ธ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับชมงานพิธีมอบรางวัล โครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” เฟส 2 ปี 2568 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งต่อความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมหรือชมรมด้านการเงินการลงทุน รวมถึง Finfluencers และในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลเชิดชูเกียรติอีก 3 ประเภท รวมเป็น 6 ประเภท
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่า “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ประชาชาชนและผู้ลงทุนเพื่อให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพทางการเงินที่มั่นคงในทุกช่วงวัย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ ก.ล.ต. จึงเป็นที่มาของการดำเนินการภายใต้โครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ซึ่งสะท้อนแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการระหว่าง ก.ล.ต. และหน่วยงานในตลาดทุนที่มีความหมายอย่างยิ่ง การมอบรางวัลในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จส่วนบุคคลหรือองค์กร แต่ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับมาตรฐานการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนและประชาชาชนอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับการดำเนินโครงการตลาดทุนไทยฯ ในครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอแผนการส่งเสริมความรู้หรือการดำเนินการให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งจัดงานเชิดชูเกียรติผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก ก.ล.ต. จะได้รับมอบโล่รางวัลและในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมหรือชมรมด้านการเงินและการลงทุน จะได้รับตราสัญลักษณ์พิเศษ “Investment Knowledge Provider” โดยสามารถนำตราสัญลักษณ์พิเศษไปใช้ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กรได้*
สำหรับโล่รางวัลในการเชิดชูเกียรติ ปี 2568 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
(1) รางวัลขวัญใจมหาชน (Public Favorite Award)
(2) รางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน (Sustainability Award)
(3) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creativity Awards)
(4) รางวัล “ผู้สร้างพลังความรู้ทางการเงินและการลงทุน” (The Financial Empowerment Award) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สะสมรางวัลครบทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ตลอดระยะโครงการตั้งแต่ช่วงปี 2567 ถึงปี 2570
(5) รางวัล “สุดยอดความร่วมมือ” (The Excellence Synergy Award) สำหรับสมาคมและชมรมด้านการเงินการลงทุน
(6) รางวัล “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินสู่ประชาชน” (The Financial Changemaker Award) สำหรับผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านการเงินการลงทุน หรือ Finfluencer และผ่านการอบรมหลักสูตรของ “โครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer จาก ก.ล.ต.
ทั้งนี้ รางวัลประเภทที่ 4 - 6 ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในปี 2568 นี้
สำหรับงานเชิดชูเกียรติ โครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” เฟส 2 ปี 2568 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดงานเชิดชูเกียรติ ผ่านทาง Facebook: สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.facebook.com/sec.or.th หรือ https://www.facebook.com/StartToInvest