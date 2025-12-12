“Miss Charm กัมพูชา 2025” รับบทเหยื่อ บีบน้ำตาอ้างถูกประเทศไทยโจมตีอีกครั้ง

มีเรื่องราวให้พูดถึงไม่หยุด สำหรับ “เดท สเรย์เนียต (Det Sreyneat)” Miss Charm กัมพูชา 2025 กำลังเก็บตัวแข่งขันเวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติที่ประเทศเวียดนาม ก่อนหน้านี้ ขณะโชว์รอบชุดประจำชาติ ระหว่างพรีเซ็นต์ เจ้าตัวได้ชี้นิ้วอย่างขึงขังไปที่ผู้คนด้านล่าง ก่อนจะโพสต์คลิปดังกล่าว เขียนแคปชั่นว่า “ชี้หน้าพวกโจรที่คิดจะรุกรานดินแดนกัมพูชา”
ล่าสุดวันนี้ กลับมาทวงพื้นที่สื่ออีกครั้ง ด้วยการอัดคลิปร้องไห้ ใส่ร้ายประเทศไทย และรับบทเหยื่อ โดยฟ้องแฟนๆ ชาวต่างชาติ ว่าถูกประเทศไทยโจมตีอีกครั้ง ทำให้พี่น้องชาวเขมรได้รับบาดเจ็บและล้มตาย ทำชาวเน็ตไทยฟาดเดือด ปั้นน้ำเป็นตัว, มุกเดิมๆ ,E บ้า, ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ ฯลฯ