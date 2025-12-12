“นานา” โต้กลับ “โอซา แวง” ไม่แน่ใจสื่อถึงอะไร เพราะไม่ได้มีหนี้สินกัน! (คลิป)

หลังจากที่กลายเป็นประเด็นดรามา กรณี “โอซา แวง”ออกมาเผยถึงเพื่อนคนหนึ่ง แม้ไม่เอ่ยชื่อ แต่ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่ “นานา ไรบีนา” โดยระบุว่ารู้เรื่องเมื่อ 7 ปีก่อน และไม่ได้คุยกันมาประมาณ 2 ปีแล้ว ไม่อยากพูดเยอะ เพราะทุกอย่างมันจบไปแล้ว เคยร้องไห้เสียใจ เพราะผิดหวัง แต่ตอนนี้มูฟออน เลยไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว ส่วนโอกาสกลับมาคุยกันอีกครั้ง เจ้าตัวเผยว่าว่า “No, Thank you … ไอรู้จักคนเยอะ แต่ไอมีเพื่อนที่ดีน้อยมาก เพราะฉะนั้นมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพ ดีกว่ามีเพื่อนเยอะ”
ล่าสุดระหว่างไลฟ์ขายของ “ดีเจบอย ฌาฆฤณ สำเร็จ”เพื่อนสนิท นานา ได้ถามเจ้าตัวว่าวันนี้มีอะไรจะพูดไหม พร้อมเปิดรูปในมือถือที่มีรูปโอซา แวงไลฟ์สดเมื่อวาน ยื่นให้นานา ถามว่าพูดถึงข่าวนี้ได้ไหม ซึ่งนานา ยอมพูด ยอมเล่า…
“ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างนึงว่า การพูดเขาไม่ได้ออกชื่อ เขาก็ไม่ได้พูดชื่อ แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นนานาแล้วแหละ ถ้าเขาพูดถึงนานา ก็ต้องออกตัวก่อน แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดถึงนานาก็ต้องขออภัยด้วย แต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้น นานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้นานาเองกับคุณโอซา แวง สำหรับนานาไม่เคยมีอะไรกันในส่วนตัวจริงๆ และทางคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยกับนานาว่ามีปัญหาอะไร
ตอนนี้นานาเชื่อว่าทุกคนมุ่งไปประเด็นเรื่องเงิน นานาก็อยากจะบอกว่านานาไม่ได้มีหนี้สินหรืออะไรที่ติดค้างกับคุณโอซา แวง เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่เขาสื่อเป็นเรื่องอะไร เพราะคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยอะไรกับนานานะคะ ถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตาม นานาอาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้ แต่ครั้งสุดท้ายก็ยังมีคุยอยู่บ้างในช่วงผ่านๆ มา แต่สำหรับนานาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณโอซาเลย ไม่มีเลยจริงๆ ค่ะ”