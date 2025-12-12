จับตาพรรคการเมืองน้องใหม่ “พรรครักชาติ” เปิดตัวแรง! ดึงคนบันเทิง–คนรุ่นใหม่ รวมพลังเป็น “Start-Up การเมือง Gen ใหม่” เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

วงการการเมืองคึกคักอีกครั้ง วงการบันเทิงก็เซอร์ไพร์ส เมื่อ “พรรครักชาติ ” The New Political START-UP พรรคการเมืองน้องใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์การเป็น “Start-Up การเมือง Gen ใหม่” ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการ ทั้งนักแสดง นางงาม นักธุรกิจ เพื่อออกแบบการเมืองรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์คนไทยยุคนี้ เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เบื่อการเมืองกลุ่มเก่า ขั้วอำนาจเดิม
โดยมี “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” อดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั่งแท่น หัวหน้าพรรค นำทีมคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ลบล้างการเมืองแบบเก่า ที่มีแต่การทุจริตคอรัปชั่น สืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่น ออกไปจากประเทศไทย เพราะประเทศไม่ใช่เค้กที่จะให้คนบางกลุ่ม มาแบ่งหรือหาผลประโยชน์ เรียกได้ว่า “เอาน้ำดี ไล่น้ำเสีย” พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ด้วยหัวใจที่มีอุดมการณ์ “เพราะรักชาติ ไม่ใช่ แค่คำพูด”
พรรครักชาติ ตั้งใจมาเปลี่ยนแปลงประเทศ พร้อมขับเคลื่อนชาติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เหมือนสตาร์ทอัพที่พร้อมทดลองและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยยึดมั่นในแนวทาง เสียสละ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริง
การเปิดตัวครั้งนี้ มีทีมคนรุ่นใหม่ร่วมผนึกกำลังร่วมมือกันอย่างคับคั่ง อาทิ
รองหัวหน้าพรรค : ทัศนัย ทองมี (นักแสดงซีรีส์ Y), ณัฏฐกรณ์ ทวีรักษา, ธรรศ พจนประพันธ์, รวี เลาหพูนรังสี
เลขาธิการพรรค : ฐิติพันธุ์ เกยานนท์
รองเลขาธิการพรรค : ณภัทร นวเครือสุนทร
ผู้อำนวยการพรรค : ชนินท์ ปิ่นทอง
คณะกรรมการบริหารพรรค : ธีรทัศน์ บุตรชัย (นักแสดงซีรีส์ Y) และ ฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว
ทีมโฆษกพรรค รับหน้าที่โดย ชัยพร จิรวินิจนันท์ พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกพรรค จากทั้งวงการบันเทิงและคนรุ่นใหม่ เช่น ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร (มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส สุราษฎร์ธานี), แก้วตา อรรถดิษย์, ภูมิ สวัสดี, ปณิธิ บวรวนิชยกูร, สุวีรา เติมรุ่งเรืองเลิศ และ ธันยนันท์ จันทร์วงษ์
การปรากฏตัวของ “พรรครักชาติ” ถือเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ ของการเมืองไทย ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากต้องการเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างจริงจัง ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า และอยากเห็นประเทศไทยในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น แตกต่างจากเดิมอย่างสร้างสรรค์