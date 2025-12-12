“เพลง ชนม์ทิดา” ควง “แม่ตู่ นันทิดา” ยุติบทบาทการเมือง หวนคืนวงการบันเทิงในรอบ 8 ปี

“เพลง ชนม์ทิดา” ประกาศยุติบทบาททางการเมือง ควง “แม่ตู่ นันทิดา” หวนคืนวงการบันเทิงเต็มตัวในรอบ 8 ปี เผยรับงานแสดงแล้ว ส่วนคุณแม่กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตเช่นกัน ไม่เหงาใจ มีความสุขอยู่กับครอบครัว เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีคนรักเยอะ
กลับมารันวงการแล้ว สำหรับ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” หลังจากวางมือจากวงการบันเทิง ไปทำงานการเมือง ล่าสุดเพลงได้ออกมาเคลียร์ว่าตนและคุณแม่ “ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” ได้ยุติบทบาททางการเมือง หวนกลับมารันวงการบันเทิงอีกครั้ง หลังจากห่างหายไป 7-8 ปี
“ปีหน้าค่ะ เพลงหายไปนานพอสมควรนะ 7-8 ปี คือปีหน้าก็คิดว่าจะมีงานแสดงกลับมาให้ทุกคนได้ชมกันให้หายคิดถึง ก็คิดถึงมากๆ เลยค่ะ การแสดงเป็นสิ่งหนึ่งที่เพลงรักเสมอมา พอมีโอกาสได้กลับมาก็ต้องเคาะสนิม เพลงก็คงต้องมีการเวิร์กช็อป เตรียมร่างกายให้พร้อมกับงานแสดง ก็รับงานไว้แล้ว ก็รอติดตามกันว่าจะเป็นงานแบบไหน แต่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงแน่นอนค่ะ”
ยุติบทบาททางการเมืองทั้งตนและคุณแม่ “ตู่ นันทิดา”
“ทางการเมืองได้หมดวาระของเราแล้ว ครบเทอม 4 ปี ตอนนี้กลับมารับงานตามเดิมแล้ว เรียกว่ายุติงานการเมืองค่ะ เราได้ทำงานครบเทอมแล้วเทอมของตรงนั้นก็คือ 4 ปี ตอนนี้ก็กลับมาสู่การทำงานปกติแล้ว ตอนนี้คุณแม่จริงๆ ก็มีไปขึ้นคอนเสิร์ตบ้างแล้ว คุณแม่ก็กลับมาเป็นคุณนันทิของเรา หม่ามี้ตู่”
ตื่นเต้นกับการได้กลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง เตรียมฟิตร่างกายเพื่องานใหม่ที่รับไว้แล้ว
“ตื่นเต้นค่ะ รู้สึกว่า Rising star เยอะมากๆ ทุกคนมาด้วยแพสชั่นและความสามารถที่มากขึ้นมากๆ เพลงว่าดีนะคะ เป็นอะไรที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเอง เพลงก็ต้องทำการบ้าน เราต้องเตรียมพร้อมตัวเองและทำการบ้านในเรื่องของงานละคร
เพลงไม่ติดเลยว่าจะเป็นบทไหน ขอแค่อย่างเดียว เราต้องเชื่อในบทนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกในชิ้นงานต่อไป อาจจะเป็นภาพที่หลายๆ ท่านอาจจะไม่เห็นเพลงเล่น แต่ว่าน่าจะเป็นบทบาทใหม่ๆ ที่เพลงไม่เคยมีโอกาสได้เล่นมาก่อน ท้าทาย แล้วก็คิดว่าแปลกใหม่ น่าสนใจ น่าจะเร็วๆ ตอนนี้ต้องฟิตร่างกายแล้ว
เพลงถามทีมผู้กำกับเลยว่า พี่แน่ใจนะคะว่าพี่อยากได้เพลงจริงๆ เพราะว่าเพลงห่างงานพอสมควร เขาก็บอกว่า พี่เชื่อว่าเราทำได้ ให้น้องมาลองแคสติ้งดูเอง ก็ได้มีโอกาสอ่านบทสรุปสั้นๆ แล้วก็เข้าไปแคสติ้งว่าเราเหมาะสมกับบทนี้ไหม แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจ”
ไม่เหงาใจ มีความสุขอยู่กับครอบครัว เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีคนรักเยอะ
“ไม่เหงาค่ะ มีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่รักค่ะ เพลงขอบคุณมากๆ ที่เป็นกำลังใจและส่งกำลังใจ เป็นความอุ่นใจให้เพลงเสมอมา ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณ อยากจะบอกว่าหลายๆ ท่าน เพลงมีโอกาสได้รับข้อความหรือจดหมายจากต่างประเทศเขียนมาให้เป็นโปสการ์ดเลย คือทุกข้อความเพลงได้อ่านหมดแล้ว แล้วก็ขอบคุณมากๆ อาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกข้อความ แต่ว่าบอกจริงๆ ว่ามีความหมายสำหรับเพลงมากๆ แล้วสำหรับหลายๆ คนที่พิมพ์มาบอกว่าเจอสิ่งนี้เหมือนกัน เพลงก็อยากจะบอกว่า You Are Not Alone แล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไป”
(เราก็เพิ่งรู้ว่าคนที่รักและหวังดีกับเราเยอะขนาดนี้ ?) คือเพลงไม่เคยรู้เลยว่ามีพลังเงียบอยู่ตรงนี้เยอะมากๆ ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณค่ะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลับมาเป็นเพลง มันมีความหมายมากจริงๆ”