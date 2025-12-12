“ปุ้ย TPN” ฉะนางงามลาวบิดเบือนประวัติพระแก้วมรกตมาจากเขมร ลั่นในฐานะคนไทยไม่ยอม!

“ปุ้ย TPN” ลั่นในฐานะคนไทยไม่ยอม หลังนางงามลาวบิดเบือนประวัติพระแก้วมรกต อ้างมาจากเขมร ฉะพูดไปเรื่อย เบะปากใส่ก็ไม่เป็นไร มั่นใจ “หมูแฮม โชตินภา” Miss Cosmo Thailand 2025 เอาอยู่ ชม ”วาเนสซ่า“ ยิ้มสง่างามทำหน้าที่เจ้าบ้านถือป้ายประเทศกัมพูชา พิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025
เป็นประเด็นร้อนในแวดวงนางงามกับการประกวด Miss cosmo 2025 ที่กำลังเก็บตัวนางงามเพื่อเข้าประกวดที่ประเทศเวียดนาม ที่เกิดดรามาสนั่นเมื่อมีการแชร์คลิป Christina Lasasimma (คริสติน่า ลาซะสิมมา) Miss Cosmo Laos 2025 กำลังไลฟ์สดนั่งคุยกับ Phorn SreypiiMiss Cosmo Cambodia
โดยในช่วงหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์สนั่น ก็คือคริสติน่าบอกว่า พระแก้วมรกตมาจากกัมพูชา ก่อนจะมาที่ลาว แต่ตอนนี้ไปอยู่ประเทศอื่นแล้ว แล้วบอกอีกว่า ลาวกับกัมพูชามีวัฒนธรรมใกล้กัน เพราะกษัตริย์ลาวแต่งงานกับเจ้าหญิงกัมพูชา ทำคนไทยออกมาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจ จวกนางงามลาวไม่รู้ประวัติศาสตร์แล้วพูดไปเรื่อย ถึงขึ้นเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์พระแก้วมรกต แปะไว้ในโซเชียลของคริสติน่า
เรื่องนี้ทำเอา “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” National Director (ND) ของ Miss Cosmo Thailand ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าตนได้คุยกับ ND ลาวแล้ว พร้อมยันเรื่องนี้ “หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ”Miss cosmo thailand 2025 เอาอยู่
“ก็บอกให้หมูแฮมนิ่งสงบ แน่นอนในความเป็นไทยถ้าพูดในแง่ประชาชนคนไทยฉันไม่ยอมนะ มาเลย ผู้นำมันมาเลย มันไม่ได้ แต่ประชาชนที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ก็เหมือนคนบ้านเรา ก็ส่งกำลังใจให้หมูแฮมไม่ต้องไปสนใจนะลูกนะ สิ่งที่เขาพูดมันก็ผิดอยู่แล้ว ND ลาวน่ารักมากๆ พี่น้องชาวลาวอีกมากมายส่งข้อความมาให้กำลังใจไทยแลนด์ เขาบอกเขารักประเทศไทยนะ เขางงมาก สรุปคือพูดไปเรื่อย เบะปากก็ไม่เป็นไร หมูแฮมเอาอยู่ค่ะ ”
ส่วน “วาเนสซ่า เว้งค์”Miss Intercontinental Thailand 2025 รับหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีถือป้ายชื่อประเทศกัมพูชาพานักกีฬาเข้าสู่สนามพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ได้สวยสง่าสมฐานะเจ้าบ้าน
“วาเนสซ่าที่ถือป้าย ตอนแรกมาแม่ปุ้ยอยากให้น้องไปถือ แม่ปุ้ยคิดอีกมุมนึงเราเป็นเจ้าภาพ แล้วเรื่องของกีฬาคือเรื่องขาวสะอาด ก็บอกวาเนสซ่ายิ้มให้มากที่สุด เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี มันคือสิ่งที่เราภูมิใจที่คนไทยเราเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นผู้ดีมากๆ ในสนามไม่มีเสียงโห่เลย ไม่มีการปาของ ไม่ชอบเราก็เฉยๆ นิ่งๆ เป็นภาพที่ออกมางดงามมากๆ ภูมิใจมาก”
ไม่คิดบาดหมาง จับมือกับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ยกเป็นปูชนียบุคคลของวงการนางงาม
“แม่ปุ้ยพูดมาตลอดว่าเราไม่เคยไปทำร้ายหรือว่าเขา แต่งานนั้นเราต้องเห็นใจผู้จัดจริงๆ พี่ณวัฒน์เขาทำเต็มที่ เขากัดฟันสู้เพื่อประเทศไทยเรา ถ้าเป็นคนทั่วๆ ไปโดนแบบนี้เขาอาจจะไม่จัดแล้วก็ได้ แต่แกก็สปิริตกัดฟันทำจนสุดๆ แล้วแกโดนอะไรหลายอย่างมากจนรู้สึกว่าจะอะไรก็ตามถึงเวลาคนไทยซัปพอร์ตกัน เราต้องเคียงข้างกัน ตอนทำเราไม่ได้คิดหรอกว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ วันนั้นในทีมเรานั่งประชุมกัน เราเห็นอะไรต่ออะไร ก็พูดกับน้องๆ ว่าฉันรู้เลยว่าพี่แกเจ็บปวด ทุ่มเต็มที่ ทำเต็มที่ เราก็บอกในทีมว่างั้นเราช่วยขายบัตร คิดตอนนั้นแล้วก็โพสต์ตอนนั้นเลย
แม่ปุ้ยว่าบางทีความเข้าใจผิด การมองอะไรกันคนละมุมก็ปรับจูนกันได้ ขอให้เราจริงจังต่อกัน เกิดวิกฤตอะไรเราก็คิดช่วยกัน เราอาจจะเป็นตัวช่วยน้อยๆมากๆ แต่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยจริงๆ”
ล่าสุดมีคนขอเสนอยื่นซื้อมิสยูนิเวิร์ส 3,500 ล้านและจะจับตนกับณวัฒน์มาทำงานร่วมกัน ส่วนตัวไม่มีปัญหา
“สำหรับพี่ณวัฒน์ แม่ปุ้ยไม่มีปัญหา แต่คนอื่นแม่ปุ้ยก็ไม่รู้จัก ก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติค่ะ โดยเงื่อนไขก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง มันยังอยู่ในกระบวนการศาล กระบวนการจัดการของตลาดหลักทรัพย์ ไม่รู้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าส่วนโปรเจกต์อื่นๆ ก็ร่วมกับพี่ณวัฒน์ได้ ไม่มีปัญหาอะไรเลย พี่ณวัฒน์เป็นคนเก่งนะ จะว่าไปแกก็คือปูชนียบุคคลแห่งวงการนางงามนะ แกก็สู้ของแกมาจนวันนี้ที่ประเทศไทยยืน 1 แม่ปุ้ยก็สู้ในวิถีของเรา ก็เคารพเขาในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ (ปลดล็อกปมบาดหมางกัน?) ก็ดีค่ะ แม่ปุ้ยไม่ได้มีล็อกอะไรกับใครอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ดี ที่งดงาม น่ารัก”