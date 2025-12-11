“ข้าวโพด” เปิดบ้านปาร์ตี้รับกำลังใจจากเพื่อนซี้ ชาวเน็ตสะดุดคอมเมนต์ “แอริน” ตั้งชื่อแก๊ง!

แม้ชีวิตจะเจอเรื่องเครียดกับเรื่องของอดีตเพื่อนสนิทที่ชวนลงทุน แต่ไม่คืนเงิน 70 ล้าน แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ล่าสุด “ข้าวโพด สมิทธินันท์” ไฮโซสาวสวย นักธุรกิจ เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและความงาม LIV White Diamond Brand ได้เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนๆ มาปาร์ตี้ปีใหม่ล่วงหน้า มีเพื่อนดาราคนดังที่สนิทกันมาร่วมปาร์ตี้ที่บ้าน อาทิ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ, ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์, วิกกี้ สุนิสา เจทท์, โอซา แวง, แอริน ยุกตะทัต โดยได้เขียนแคปชั่นว่า “กำลังใจ #MyHearts”
แต่งานนี้ชาวเน็ตสะดุดตากับคอมเมนต์ของแอริน ที่ตั้งชื่อแก๊งใหม่ว่า “แก๊งคนดี” ทำวิกกี้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า “ถูกต้องค่ะ”