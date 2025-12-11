“เกลือ กิตติ” ใจหาย ปิดตำนานรายการดัง อยู่มานาน 9 ปีเต็ม

ทำเอาอดใจหายไม่ได้เลยทีเดียว หลังจากที่ “เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล” หรือ “เกลือ เป็นต่อ” โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรม ระบุว่าได้ถ่ายทำเทปสุดท้ายของรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกมส์ ลั่นเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราได้ค้นพบว่า รักการเป็นพิธีกรมากแค่ไหน
“ถ่ายรายการ 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกมส์เทปสุดท้าย อยู่กับรายการนี้มา 9 ปี เต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆ มากมาย รายการนี้เป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าเรารักการเป็นพิธีกรมากแค่ไหน พอต้องถ่ายมันเป็นเทปสุดท้ายมันก็อดใจหายไม่ได้ คงคิดถึงผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมสนุกในรายการ หลายคนตั้งใจมาแข่งเพื่อเจอเรา ทำกับข้าวมาฝาก เข้ามากอด มันเป็นความสุขในรายการมากจริงๆ
ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมงานกันมา ร่วมหัวเราะและมีความสุขด้วยกันครับ ขอบคุณศิลปินดาราทุกท่านที่มาร่วมสนุกกับเรา หวังว่ารายการของเราจะเป็นหนึ่งในความทรงจำแห่งความสุขของทุกคนนะครับ ผมจะไม่ลืมเลยว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็นพิธีกรรายการที่ชื่อว่า 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกมส์ ❤️”