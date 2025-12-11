คนแน่นสิงห์ปาร์คฯ ! “Farm Festival On The Hill 12” เปิดฉากสุดคึกคัก รับลมหนาว 5 วัน 5 คืน

บรรยากาศวันแรกของงาน “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 12” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดฉากอย่างคึกคัก โดยมีแฟนเพลงและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและทิวเขาสุดงดงามของเชียงราย งานปีนี้จัด 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 10–14 ธันวาคม 2568 พร้อมขนทัพศิลปินชื่อดังกว่า 60 ชีวิต มอบความสนุกแบบจัดเต็มไม่ซ้ำแต่ละวัน
สำหรับวันแรกเปิดงานมาในธีม “ฟาร์มรัก” ชูเสน่ห์เพลง T-POP สร้างบรรยากาศหวานอบอุ่น โดยมี PIXXIE, THREE MAN DOWN, D GERRARD และ JEFF SATUR ร่วมขึ้นเวที ท่ามกลางลมหนาวและแสงสีสุดโรแมนติก
และกิจกรรมอื่นๆ สุดประทับใจกับไฮไลต์ปีนี้ อย่าง Cargo Zone ธีม “Pirates of the Caribbean” เปิดตัวครั้งแรก พร้อมร้านอาหารดังทั่วประเทศกว่า 50 ร้าน และกิจกรรมเอาใจสายเที่ยว ทั้งฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา, แปลงดอกไม้, ปั่นจักรยาน–สกู๊ตเตอร์ชมวิว ขับ ATV และ Zipline มุมพาโนรามา 360 องศา สามารถมาร่วมสนุกทั้งเทศกาลคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้ -14 ธันวาคม ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า “Farm Festival On The Hill ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และเป็นเทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ปีนี้เราขนทัพศิลปินยอดนิยมกว่า 60 ชีวิต ครบทุกแนวทั้งป๊อบ ร็อค ฮิปฮอป ให้ทุกเพศทุกวัยได้สนุกไปกับเสียงดนตรีท่ามกลางอากาศเย็นสบายและวิวธรรมชาติบนขุนเขาที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 100,000 คนร่วมงาน ช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และยังมีกิจกรรมใหญ่ตามมากับงาน International Balloon Fiesta ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลท่องเที่ยวเชียงรายให้คึกคักตลอดฤดูกาล”
สำหรับงาน Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 12 จะจัดต่อเนื่อง 5 วัน 5 คืน นำโดยทัพศิลปินหลากหลายสไตล์ ในวันที่ 11 ธ.ค. ธีม “ฟาร์มร็อค” เปิดโหมดมันส์จัดเต็มกับ BODYSLAM, Y Not 7 x อ่ำ อัมรินทร์, RETROSPECT และ LITTLE JOHN ต่อด้วยวันที่สาม ธีม “ฟาร์มฮิป” จาก URBOYTJ, F.HERO, MILLI และ ต้าร์อูห์, วันที่ 4 ธีม “ฟาร์มฮา” เติมเสียงหัวเราะด้วย JOKE SOCOOL, ก้อง ห้วยไร่, POLYCAT และ BURIN ปิดท้ายวันที่ 5 ธีม “ฟาร์มแตก” รวมเพลงอกหักสุดพีคจาก TILLY BIRDS, KLEAR, PARADOX และ LEK RATCHAMET
ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 1 Day Pass เพียง 350 บาท และบัตร VIP 4,000 บาท กับสิทธิพิเศษสุดๆ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ - 14 ธ.ค. 68 ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ https://ticket.eventpass.co/event-detail/farm-festival-on-the-hill-2025
และช่องทางออฟไลน์ที่จุดบริการร้านค้าหน้าไร่สิงห์ปาร์คฯ ร้านค้าบ้านแดง
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Singha Park Chiangrai