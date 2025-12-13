“เดวิด เอลลิสัน” ผู้เขย่าวงการฮอลลีวูด ตั้งแต่จีบ “ทอม ครูซ” กลับบ้านเดิม สานสัมพันธ์ทรัมป์ ไปจนถึงลั่นกลองรบซื้อ Warner Bros. Discovery

ในเวลาเพียง 100 วันหลังเทกโอเวอร์ Paramount เสร็จสิ้น เดวิด เอลลิสัน ซีอีโอคนใหม่วัย 42 ปี ก็กลายเป็นชื่อที่สั่นสะเทือนฮอลลีวูดชนิดที่ทุกสตูดิโอต้องจับตา ด้วยสไตล์การบริหารแบบ “เจนใหม่โดนใจทรัมป์” และวิสัยทัศน์ที่หลายคนมองว่ากำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมบันเทิงอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แต่ภาพรวมที่ดูทรงพลังนั้น ซ่อนความปั่นป่วนภายในไว้ไม่น้อย ทั้งเรื่องความขัดแย้งในองค์กร การปลดพนักงานนับพัน และคำถามใหญ่ที่ว่า สตูดิโอเก่าแก่จะรอดได้จริงหรือไม่ในยุคที่เน็ตฟลิกซ์และบิ๊กเทคครองโลก
หนึ่งในโครงการที่สร้างความฮือฮามากที่สุดคือแผนจัดการแข่งขัน UFC บนสนามหญ้าทำเนียบขาว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2026 ซึ่งตรงกับวันเกิดปีที่ 80 ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
แหล่งข่าวเผยว่า ทรัมป์อนุมัติแผนนี้แล้ว โดยมี UFC ซีอีโอ ดานา ไวต์ และเอลลิสันร่วมผลักดันถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบ งานเลี้ยงระดับผู้นำประเทศจะจัดก่อนเข้าสู่แปดเหลี่ยม “ออคทากอน” ที่ตั้งบนสนามหญ้าหน้าบ้านผู้นำสหรัฐ
โครงการนี้สะท้อนภาพจักรวาลใหม่ของ Paramount: หนักแน่น แข็งแกร่ง และติดกลิ่นอายการเมืองแบบ MAGA อย่างชัดเจน
ก่อนดีล Paramount จะได้รับอนุมัติจากรัฐบาล เอลลิสันก็แสดงเจตนาไว้แล้วว่าเป้าหมายต่อไปคือการฮุบ Warner Bros. Discovery
“ผมอยากอยู่ในท็อปทรี ไม่ใช่ท้ายตาราง” เดวิด เอลลิสัน กล่าวกับคนสนิท ด้วยหนุนหลังจากบิดาอย่าง แลร์รี เอลลิสัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle และมหาเศรษฐีอันดับ 2 ของโลก การไล่ล่าซื้อกิจการครั้งนี้อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่ออเมริกาแบบพลิกหน้ามือ
ความมั่นใจของเอลลิสันส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์เหนียวแน่นกับทรัมป์ ซึ่งช่วยให้ดีล Paramount–Skydance ผ่านการพิจารณาด้านผูกขาดอย่างราบรื่น และยังหนุนการประมูล TikTok ของฝั่ง Oracle อีกด้วย
Skydance นิยาม Paramount ใหม่ว่าเป็น “บริษัทเทคโนโลยี + สื่อ” ไม่ใช่สตูดิโอแบบดั้งเดิม เอลลิสันคุยกับที่ประชุมว่า AI + Big Data จะช่วยให้ Paramount+ แข็งแรงจนไล่ทัน Netflix แม้คนในวงการจะยังสงสัยว่าข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นมาจากไหน
ขณะเดียวกัน เขายังทุ่มเงิน 150 ล้านดอลลาร์ ซื้อ The Free Press ของ บารี ไวส์ นักข่าวสายอนุรักษนิยมสนิทวงการทรัมป์ และดึงมาคุมทิศทาง CBS News แบบเต็มตัว สร้างแรงสั่นสะเทือนในกองบรรณาธิการทันที
การปลดพนักงานรอบใหญ่ 1,000 คน เมื่อ 29 ตุลาคม ซึ่งกระทบผู้บริหารหญิงเป็นส่วนใหญ่ ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์ว่า Paramount เอนเอียงทางการเมืองอย่างเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม ในแง่ธุรกิจคอนเทนต์ เอลลิสันชัดเจนว่า Paramount ต้องขยายไลน์ผลิตหนังให้เพิ่มขึ้นจากปีละ 8 เรื่อง เป็น 15 เรื่องในปี 2026 และแตะ 18 เรื่องในปี 2028
เขายังเดินสายปั้นโปรเจกต์ใหม่ เช่น เจรจา เจมส์ แมนโกลด์ ทำหนังแข่งมอเตอร์ครอส “High Side”, เดินเกมส์คืนชีพแฟรนไชส์ Top Gun, Days of Thunder, และ Star Trek และ ดึง ทอม ครูซ กลับมาหารือโปรเจกต์ใหม่กับ Paramount
ในฝั่งทีวี พี่น้อง Duffer จาก Stranger Things เซ็นสัญญาทำงานกับ Paramount แล้ว แต่ในอีกด้าน เทย์เลอร์ เชอริแดน เจ้าพ่อซีรีส์ Yellowstone กลับชิ่งไปซบ NBCUniversal แม้จะยังติดสัญญาอีก 3 ปี
ขณะเดียวกัน พนักงาน Paramount เล่าตรงกันว่า บรรยากาศในบริษัทเปลี่ยนไปมาก ห้องทำงานผู้บริหารหลายคนเปิด FOX News แทน CNN หน่วยข่าวด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ตั้งหลังเหตุจอร์จ ฟลอยด์ถูกยุบ ผู้บริหารระดับสูงโอ้อวดการ “ไปสนามยิงปืน”
หลายคนกังวลว่า Paramount อาจกลายเป็นสื่อกระแสหลักเจ้าแรกที่เปลี่ยนจุดยืนชัดเจนไปในทางอนุรักษนิยมแบบ MAGA
แม้เอลลิสันมั่นใจ แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการฮุบ Warner Bros. Discovery จะเป็นดาบสองคม เพราะดีลใหญ่ในวงการสื่อมักเจ๊งมากกว่าปัง เช่น AOL–Time Warner หรือ 21st Century Fox–Disney ที่ยังถูกวิจารณ์ว่าซื้อแพงเกินจริง
นักวิเคราะห์กล่าวตรง ๆ ว่า “เกือบทุกดีลใหญ่ในสื่อเป็นหายนะ คนทำดีลมักคิดว่าครั้งนี้จะเป็นข้อยกเว้น แต่เกือบทุกครั้งพวกเขาผิด”