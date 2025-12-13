บันเทิงรอบโลก "หลินชิงเสีย" เจอกองทัพแมลงสาบบุกบ้านพันล้าน!

แม้จะเป็นตำนานนางเอกหน้าหยกที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนาน แต่ "หลินชิงเสีย" วัย 71 ปี ก็ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาเมื่อเธอออกมาเล่าประสบการณ์สุดสยองในคอลัมน์จีนว่า บ้านหรูของเธอในฮ่องกงที่มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง กลับโดนแมลงสาบบุก! เริ่มจากตัวเดียวในห้องทำงาน ก่อนจะกลายเป็นการ "รุกราน" แบบเต็มรูปแบบจนเธอต้องหยุดวาดภาพและเขียนหนังสือเพราะมัวแต่ตรวจมุมห้อง พอใช้บริการบริษัทกำจัดแมลงก็เจอศพแมลงสาบเกลื่อนพื้นครัวจนต้องโกยกวาดด้วยมือเองหมด ทั้งนี้เธอยังเล่าว่าไปเที่ยวหังโจวก็ยังเจออีกตัว! ถึงแม้จะมีเพื่อนช่วยจับปล่อย แต่เจ้าตัวบอกตรงๆ ว่า ถ้าเจออีก “อาจไม่มีความเมตตาแล้ว”
ข่าวลือสะพัดว่า "วิล สมิธ" อาจกลับมาสวมชุดสูทดำและแว่นดำอีกรอบในหนัง Men in Black ภาคใหม่ที่กำลังพัฒนา โดยได้มือเขียนบทจาก Bad Boys อย่าง "คริส เบรมเนอร์" มารับหน้าที่เขียนบทครั้งนี้ แม้ทาง Sony ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวระบุว่าสคริปต์นี้ถูกเขียนขึ้นเผื่อให้ "วิล" พิจารณาก่อนใคร ซึ่งยังไม่แน่ว่าเขาจะกลับมาเป็นพระเอกเต็มตัวหรือแค่ส่งไม้ต่อให้ตัวละครรุ่นใหม่ แต่ด้วยความสำเร็จของ Bad Boys: Ride or Die และชื่อเสียงที่ยังแรงไม่มีตกของเขา ก็มีลุ้นสูงที่เราจะได้เห็นเขากลับมารับบท “Agent J” อีกครั้ง!
"เดอะร็อค" หรือ "ดเวย์น จอห์นสัน" สุดตื้นตันเมื่อได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำเป็นครั้งแรกจากบทบาทในหนังดราม่า The Smashing Machine เจ้าตัวเผยว่าได้ข่าวดีจากผู้กำกับ "ไรอัน คูเกลอร์" ผ่านข้อความตอนเช้าขณะเตรียมปลุกลูก พอเปิดโทรศัพท์เจอคำว่า "ยินดีด้วยพี่ชาย" ก็ถึงกับขนลุก เพราะตามมาด้วยข้อความอีก 250 ข้อความจากเพื่อนฝูงทั่วฮอลลีวูด "เดอะร็อค" กล่าวว่าผลงานเรื่องนี้เป็นการท้าทายตัวเองสุด ๆ และใช้เวลาพัฒนาถึง 7 ปี หนังเล่าเรื่องของ "มาร์ก เคอร์" นักสู้ที่เคยตกต่ำเพราะยาเสพติดแต่หวนคืนสู่ชีวิตใหม่ และเขาหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต่อสู้กับปิศาจในใจเช่นกัน
"ซอฮยอน" อดีตน้องเล็กแห่งวง Girls' Generation เซ็นสัญญาใหม่กับต้นสังกัด KKUM ENT ซึ่งออกแถลงการณ์ต้อนรับเธออย่างอบอุ่นว่า เธอคือนักแสดงที่มีวินัยสูงและมีใจรักงานแสดงอย่างแท้จริง พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือภาพยนตร์ โดย "ซอฮยอน" เริ่มต้นสายแสดงตั้งแต่ปี 2013 และสร้างชื่อจากเรื่อง Moon Lovers, Private Lives และ Jinxed at First ล่าสุดเตรียมมีผลงานใหม่เรื่อง Seeking the King ที่มีกำหนดฉายในปี 2026 ซึ่งหลายคนคาดว่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญของเธอบนเส้นทางสายดาราเต็มตัว!