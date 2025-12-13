“วินเทอร์ aespa - จองกุก BTS” จุดกระแสเดตร้อนสะเทือน K-pop แฟนด้อมปะทะเดือดทั่วโซเชียล

SM ออกแถลงการณ์เด็ดขาด เอาผิดคอมเมนต์ทำร้าย “วินเทอร์ aespa” ไม่แตะกระแสข่าวเดต “จองกุก BTS”
กระแสข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง จองกุก วง BTS และ วินเทอร์ วง aespa แม้จะยังไม่มีคำยืนยันจากต้นสังกัด แต่ความร้อนแรงของประเด็นกลับพุ่งต่อเนื่อง จนล่าสุด SM เอนเตอร์เทนเมนต์ ต้องออกจุดยืนชัดในอีกประเด็นหนึ่งแทน—คือการดำเนินคดี เอาผิดผู้ที่โพสต์คอมเมนต์ทำร้ายศิลปิน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา SM ประกาศว่า ขณะนี้บริษัทกำลังเฝ้าระวังและเก็บหลักฐานจากโพสต์และคอมเมนต์ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ การหมิ่นประมาท การโจมตีส่วนตัว การละเมิดความเป็นส่วนตัว รวมถึงคอนเทนต์ Deepfake ที่กำลังแพร่กระจายบนโลกออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่วินเทอร์
ต้นสังกัดระบุว่ามีโพสต์ปั่นกระแสในหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น DC Inside, Women’s Generation, Nate Pann, Instiz, The Qoo, Instagram, X และ YouTube ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา
ในแถลงการณ์ SM ย้ำว่า จะไม่ผ่อนปรนต่อผู้กระทำผิด และขอความร่วมมือสาธารณชนให้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือมีส่วนร่วมในคอนเทนต์ที่สร้างความเสียหายต่อศิลปิน โดยเฉพาะโพสต์ที่แต่งเรื่อง ใส่ร้าย หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ aespa
ที่น่าสังเกตคือ แม้กระแสข่าวเดตของวินเทอร์และจองกุกจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้—แต่ SM เลือกที่จะ ไม่กล่าวถึงประเด็นนี้แม้แต่น้อย
ข่าวลือความสัมพันธ์ของสองซูเปอร์สตาร์ จองกุก BTS และ วินเทอร์ aespa ยังคงจุดกระแสในวงการ K-pop อย่างรุนแรง นับตั้งแต่ชาวเน็ตขุดพบรายการ “หลักฐาน” ที่เชื่อมโยงทั้งสองคน ไม่ว่าจะเป็น
รอยสักรูปสุนัขสามตัวที่ดูคล้ายกัน แอ็กเซสซอรีต่าง ๆ เช่น ที่ครอบหู อินเอียร์ เคสมือถือ และกำไล สไตล์ชุดที่เหมือนกันในหลายช่วงเวลา
กระทั่งทฤษฎีชื่ออินสตาแกรม @mnijungkook ที่ถูกตีความว่าเล่นกับชื่อจริงของวินเทอร์ “คิม มินจอง” ก็กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
แม้ไม่มีชิ้นไหนเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ แต่เมื่อถูกนำมารวมกันก็ยิ่งทำให้กระแสพุ่งขึ้นเรื่อย ๆ โซเชียลทั้งในเกาหลีและต่างประเทศถกเถียงไม่หยุด จนติดเทรนด์ระดับโลกภายในไม่กี่ชั่วโมง
หลายคนขุดเหตุการณ์ในเดือนมีนาคมขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อจองกุกถูกพบว่าเข้าชมคอนเสิร์ตของ aespa ระหว่างที่ยังอยู่ในระหว่างรับราชการทหาร ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยาก เพราะเขาไม่เคยไปคอนเสิร์ตเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อน และการใช้วันลาในลักษณะนี้ก็ไม่ค่อยปรากฏ
ขณะนั้นแม้จะมีเสียงสงสัยอยู่บ้าง แต่ไม่รุนแรงเท่าปัจจุบัน หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเขาไปเพื่อให้กำลังใจวินเทอร์หรือไม่ ทำให้กระแสข่าวเดตยิ่งปะทุหนักขึ้น
กระแสที่ร้อนแรงทำให้แฟนคลับหลายกลุ่มปะทะกันอย่างดุเดือด แฟน BTS พยายามหยุดการคาดเดาที่เกินเลย ส่วนแฟน aespa กังวลว่าวินเทอร์จะถูกโจมตีหรือได้รับผลกระทบจากข่าว
แฟนด้อมอื่น ๆ เข้ามาร่วมถกเถียงจนยิ่งเพิ่มความวุ่นวาย ทุกคอมเมนต์ ทุก “หลักฐาน” ถูกนำมาวิเคราะห์และตีความใหม่ไม่หยุดตลอดทั้งวัน
เหตุผลที่ข่าวนี้ปะทุอย่างรุนแรง เป็นเพราะทั้งสองคนคือท็อปสตาร์ตัวจริงของ K-pop ยุคนี้
จองกุก BTS เป็นเจ้าของเพลง Seven ที่เปิดตัวอันดับ 1 บน Billboard Hot 100 ครองหลายสถิติโลก Guinness World Records มียอดสตรีมบน Spotify เฉพาะผลงานเดี่ยวทะลุ 10,000 ล้านครั้ง และเคยขึ้นเวทีระดับโลก ตั้งแต่ FIFA World Cup 2022 ถึง BMI Pop Awards 2025
ส่วน วินเทอร์ aespa ขึ้นชื่อว่าเป็น “เจ้าหญิงคนใหม่ของ SM” หนึ่งในวิชวลชั้นนำแห่งเจน 4 เป็นเมนโวคอลผู้พา aespa สร้างฮิตระดับโลก เช่น Next Level, Savage, Supernova เป็นทั้งพรีเซนเตอร์และไอดอลที่มีอิทธิพลสูงในเกาหลี
ด้วยความโดดเด่นทั้งคู่ ทำให้หลายคนมองว่า หากข่าวเดตเป็นจริง คู่รักคู่นี้จะกลายเป็นหนึ่งในคู่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ K-pop
ล่าสุด HYBE ออกมาระบุว่ากำลัง “ตรวจสอบข้อมูล” ส่วน SM ยืนยันสั้น ๆ ว่า “จะไม่ยืนยันเรื่องส่วนตัวของศิลปิน” คำตอบที่คลุมเครือของทั้งสองบริษัท ยิ่งทำให้สังคมออนไลน์เชื่อว่าอาจมีบางอย่างมากกว่าเพียงข่าวลือ
ในขณะที่แฟน ๆ รอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ กระแสการวิเคราะห์หลักฐานใหม่ ๆ ก็ยังเกิดขึ้นทุกชั่วโมง และสื่อเกาหลีก็ยังรายงานอย่างต่อเนื่อง