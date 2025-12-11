ต้อนรับปีม้า #ช่อง9กด30 ร่วมสมัย เข้ากับทุกเจน พบกับรายการสดกว่า 10 ชม. ต่อวัน เกาะติดทุกเหตุการณ์

เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีม้า พบกับคอนเทนต์หลากหลายที่ “ช่อง 9 กด 30” ร่วมสมัยกับทุกเจน พบกับรายการสดกว่า 10 ชม. ต่อวัน เกาะติดทุกเหตุการณ์ พร้อมทุกสถานการณ์ โดย วีรยุทธ แก้วจินดา ผู้อำนวยการช่อง 9 MCOT HD เผยว่า
“เตรียมพบกับ Contemporary ที่หลากหลายสไตล์ที่ช่อง 9 ซึ่งเราจัดสรรมาให้แฟนหน้าจอเพียบครับ เริ่มที่รายการวาไรตี้บันเทิง ยอดนิยม ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 10.30 น. พบกับรายการ 360 องศา New Show (Live) ดำเนินรายการโดย ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ, ดร.วีรินทร์ทิรา, รศ.ดร.ธนวรรธน์ นาทองบ่อจรัส, ปอ-อรรณพ, เชน-ธวัชสรรค์, คำรณ หว่างหวังศรี, ปุ๊-พัชริญภรณ์, ศรุญศธร ธนวัชรวัฒน์, ชวิน ลิขิตเจริญสกุล และเวลา 14.00 น. #Zaabในกระแส ในรายการ ZAAB TODAY (Live) กับ ชมพู่-ธัณย์สิตา, กอล์ฟ-เบญจพล, มิลค์-เขมสรณ์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. เม้าท์ไปชิมไปกับ ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล และ พชร์-อานนท์ ในรายการ ก้องซด พชร์มู (Live) เวลา 11.30 น. พบกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (Live) โดยมี ฝน-นันทกา, แป๋ว-พัทรวี, เต๋อ-รัฐนันท์, อร-พัทธ์ธีรา, ใบเตย-พรพจี, หว่าหวา-วัชรพงศ์, พีชกีกี-กีรติ, บอสซี่-ไชยวัฒน์ พร้อมอัปเดตบันเทิงแบบฉับไว และในเวลา 18.15 น. พบกับ บุ๋ม-ปนัดดา, ชมพู่-ธัณย์สิตา บุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์, แอร์-ภัณฑิลา, เต็นท์-วศิน ที่จะมางัดทุกข่าวมาขยี้ตีแผ่ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ เปิดฟลอร์เขย่าคอลูกทุ่ง ในรายการตกมันส์บันเทิง (Live) และจัดเต็มสำหรับแฟนหน้าจอที่ชอบมูไปด้วยเที่ยวไปด้วย ทุกเสาร์ เวลา 11.30 น. พบกับรายการสาธุกัน โดยมี ตั๊ก-อรวรรณ และคริสโตเฟอร์ เชฟ พาไป เวลา 13.00 น. พบกับ มิค-บรมวุฒิ, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา และอาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ในรายการมิคเบนซ์เป็นหนึ่ง เวลา 14.00 น. ลุยไปกับ โอห์ม-นครินทร์ ในรายการเหลือเชื่อ และทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. พบกับรายการเดอะ เซียน ON TV กับ ตั้ม-วีระเดช ทุกวันพฤหัสบดี เวลาเที่ยงคืนตรง พบกับ ป้อม-กฤษณะพงศ์ ในรายการ ๙ พุทธคุณ ตามมาด้วยมีดีต้องบอกกล่าว กับรายการน้ำดี ที่พร้อมให้สาระผสมผสานบันเทิง พร้อมสร้างและต่อยอดได้หลากหลายอาชีพ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 น. พบกับมารี ไฮน์ ในรายการเมืองรองต้องลองต้องใจ เวลา 21.00 น พบกับ ดู๋-สัญญา คุณากร ในรายการเจาะใจ THE INSPIRATION และทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. พบกับอาจารย์ปราชญ์ อรุณรังษี และเบ๊น อาปาเช่ ในรายการ OVERDRIVE BACK TO S-COOL (Season 2) เวลา 10.00 น. พบกับพล ตัณฑเสถียร และยีสต์-นกุล กวินรัตน์ ในรายการพลพรรคนักปรุง HOME COOKED (CHAPTER16) เวลา 10.30 น. พบกับบอย-เจษฎา มณีรัตน์ ในรายการเล่าสื่อกันฟัง และเวลา 21.00 น. พบกับเปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ ในรายการ Perspective ไม่อยากให้พลาดวินาทีที่จะสนุกไปกับซีรีส์จีนยอดนิยมครบทุกอรรถรส ตลอดทั้งสัปดาห์ โดย ช่อง 9 ร่วมกับ บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมรันลงจออย่างต่อเนื่อง ไม่ให้สะดุดฟีล ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00 น. พบกับซีรีส์จีนแนวแฟนตาซีย้อนยุคเรื่อง “ตำนานรัก ตำนานพิศวง” และทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 น. พบกับ เหลียงเฉาเหว่ย, เฉินอวี้เหลียน, หลิวชิงหวิน, หวงเย่อหัว, อู๋ฉีหัว ในซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์เรื่อง ศึกลำน้ำเลือด เวลา 23.00 น. พบกับซีรีส์จีนยอดนิยมเรื่อง ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ นำแสดงโดย หมีเซียะ, เซี่ยหวี่, หลีซือฉี, กวานเจี๋ยอิง, เฉินห่าว, หวงจงเจ๋อ, เฉินฝ่าร่า ปิดท้ายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. พบกับแม่ทัพฉายาลูกผู้ชายยืดได้หดได้ ในซีรีส์จีนอิงประวัติศาสตร์ “ตำนานขุนศึกสะท้านปฐพี” ในเวลา 18.00 น. พบกับซีรีส์แอ็กชันฟอร์มใหญ่เรื่อง ภารกิจล่าพยัคฆ์ และทุกวีกเอน เอนกายรับชมซีรีส์วาย ที่พร้อมลงจอแบบรันยาวให้ได้เติมใจกัน ในเวลา 23.00 น. ทุกวันเสาร์พบกับซีรีส์เรื่อง “Apple...ถึงเธอที่รัก” กับ 2 นักแสดงนำ ออมสิน-สุพิทชา ลิ้มสมมุติ,โฟค-สุธิมา ก่อเกียรติวนิช ทุกวันอาทิตย์พบกับซีรีส์วายแนวไซไฟเรื่อง “A(ir) Moment โอกาส อากาศ” โดยมีนักแสดงเจน Z และนักแสดงมากฝีมือระดับ A-list เพียบ และเตรียมให้พร้อมพบกับ ซีรีส์เรื่อง DogBro หมาน้องเดอะซีรีส์ กำกับการแสดงโดย ธันวา ว่องนราธิวัฒน์ และซีรีส์จากผลงานกำกับการแสดงโดยผู้กำกับมือทอง ชีวิน-ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ กับซีรีส์เรื่อง Frozen Valentine ปิ๊งรักคุณพี่เย็นชา และซีรีส์เรื่อง ลูกพีชทานสด (Peach Lover The Series) และพบกับรายการข่าว (Live) ที่พร้อมเกาะติดทุกเหตุการณ์ ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ทุกเช้าถึงค่ำ ปักหมุดไว้ได้เลยเริ่มด้วยรายการ 9 ข่าวเช้า, รายการ 9 ข่าวเที่ยง, รายการ 9 ข่าวค่ำ, รายการ คับข่าว 9, คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ โดยผู้ประกาศ ดรีม-ภัทรดนัย, โอ๊ต-รัตติยา เรืองขจร, แอน-พจนารถ, เจี๊ยบ-ณรงค์, ภัส-นภัส, หนอยแน่-วาเนสสา, เปิ้ล-กุลธิดา, นุ้ย-สุตา, ตั่ว-สุทิวัส, จิ๊บ-วรรณศิริ, ปลา-กมลเนตร, ด้ง-จามร, ตั๊ก-อรวรรณ และพบกับรายการ Talk ขวัญใจมวลชน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. พบกับ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand (Live) เวลา 9.30 น. พบกับ ตั่ว-สุทิวัส, นุ้ย-สุตา, นง-นงวดี ในรายการนาทีลงทุน (Live) เวลา 15.00 น. พบกับ สุวิช สุทธิประภา และ หนึ่ง-นีรชา ในรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง (Live) เวลา 17.00 น. พบกับ กำภู ภูริภูวดล และรัชนีย์ สุทธิธรรม ในรายการเรื่องพลบค่ำ (Live) เวลา 20.50 น. พบกับ อาจารย์วีระ ธีรภัทร และนุ่น-ชุติมา ในรายการ ฟังหูไว้หู และทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. พบกับ บอล-ธีรวัฒน์ และนุ่น-ชุติมา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (Live)” #ช่อง9กด30 #MCOT