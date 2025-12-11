เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”

หลังจากซุ่มซ้อมลับลูกคออยู่นาน ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ดี ดี๊ ดี เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวย หน้าใหม่ถอดด้าม จาก สปป.ลาว ... “นาน่า ลี” กับบทเพลงสไตล์ Slow Rock เพลงช้าแต่เนื้อหากินใจ “เจ็บไม่ถึงตาย” โดยได้ศิลปินดังยุค 90’s พลสันต์ พินิจคุณ หรือ “เอ-ม็อบ” มาเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียง รวมถึงเป็น Producer ให้กับงานชิ้นนี้ด้วย ... เรียกว่าเหมาหมด ปิดจบได้ในคนเดียว
แต่ความพิเศษของเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย” ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะเป็นเพลงที่รวมเอา“พลังเสียง”ของศิลปินดังยุค 90’s และ 2000 ต่างวัยต่างสไตล์ไว้มากมาย โดยนักร้องหลักคือ “นาน่า ลี” ส่วนนักร้องร่วม Featuring มีถึง 3 คน ได้แก่
1. “มิคกี้” เจ้าพ่อเพลงรักล้านตลับแห่งแกรมมี่ เสียงแหบเสน่ห์เจ้าของเพลงดัง อย่าให้เขารู้ ครึ่งใจ ฯลฯ
2. “เอ-ม็อบ” RS เจ้าของรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม สาขาเพลงร็อค รางวัลสีสันอวอร์ด ปี 2545 เจ้าของเพลง เหงา อย่าหยุดรักฉัน ฯลฯ
3. “ศร ธรรม์ดา” นักร้อง นักแต่งเพลงค่ายต่างๆ เจ้าของเพลงโคตรฮิตในตำนาน อิจฉา ใจปลาซิว ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีคนดนตรีมากฝีมือหลายคนมาร่วมบันทึกเสียงให้กับเพลงนี้ด้วย ดังนี้ กีตาร์โซโล่ โดย“ปุ้ย พนา แก่นเพชร” อดีตมือกีตาร์เมทัลจาก System sucker, Blackciety, The Leak // กีตาร์ปิ้คกิ้ง โดย“เอ-ม็อบ” // กีตาร์เบส โดย “หมอบอล” วง Vetdream คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ // กลอง โดย “รัตน์ โกบายาชิ” อดีตมือกลองวง Dezember, Silly Fools และ Absill // เปียโน โดย “มิคกี้” กับการเรียบเรียงและบันทึกเสียงเปียโนครั้งแรกในชีวิต // Mixed Down โดย “สนอง โสตถิลักษณ์” อดีตมือมิกซ์ วงหินเหล็กไฟ // Photo & MV โดย “พัน อีโบล่า” // Recording at Next Move Studio โดย เนติ ตั้งทัศนโสภณ
สำหรับ “นาน่า ลี” เป็นนักร้องน้องใหม่จาก สปป.ลาว ย้ายตามครอบครัวมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยในช่วงโควิด เป็นสาวลาวที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ที่ไหนมีเวทีมักจะเห็น“นาน่า ลี”อยู่ตรงนั้น เมื่อมีโอกาสได้รู้จักพี่ๆ ศิลปิน จึงชักชวนกันทำโปรเจคเพลงนี้ขึ้นมา โดยในวันนี้ได้มาถ่าย MV พร้อมกับพี่ๆ ศิลปิน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยสามารถติดตามผลงาน MV ได้ที่ Youtube.com/@NANA-989 และ tiktok.com/@miss_nana989