xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​หลังจากซุ่มซ้อมลับลูกคออยู่นาน ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ดี ดี๊ ดี เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวย หน้าใหม่ถอดด้าม จาก สปป.ลาว ... “นาน่า ลี” กับบทเพลงสไตล์ Slow Rock เพลงช้าแต่เนื้อหากินใจ “เจ็บไม่ถึงตาย” โดยได้ศิลปินดังยุค 90’s พลสันต์ พินิจคุณ หรือ “เอ-ม็อบ” มาเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียง รวมถึงเป็น Producer ให้กับงานชิ้นนี้ด้วย ... เรียกว่าเหมาหมด ปิดจบได้ในคนเดียว
​แต่ความพิเศษของเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย” ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะเป็นเพลงที่รวมเอา“พลังเสียง”ของศิลปินดังยุค 90’s และ 2000 ต่างวัยต่างสไตล์ไว้มากมาย โดยนักร้องหลักคือ “นาน่า ลี” ส่วนนักร้องร่วม Featuring มีถึง 3 คน ได้แก่

1. “มิคกี้” เจ้าพ่อเพลงรักล้านตลับแห่งแกรมมี่ เสียงแหบเสน่ห์เจ้าของเพลงดัง อย่าให้เขารู้ ครึ่งใจ ฯลฯ
2. “เอ-ม็อบ” RS เจ้าของรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม สาขาเพลงร็อค รางวัลสีสันอวอร์ด ปี 2545 เจ้าของเพลง เหงา อย่าหยุดรักฉัน ฯลฯ
3. “ศร ธรรม์ดา” นักร้อง นักแต่งเพลงค่ายต่างๆ เจ้าของเพลงโคตรฮิตในตำนาน อิจฉา ใจปลาซิว ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีคนดนตรีมากฝีมือหลายคนมาร่วมบันทึกเสียงให้กับเพลงนี้ด้วย ดังนี้ กีตาร์โซโล่ โดย“ปุ้ย พนา แก่นเพชร” อดีตมือกีตาร์เมทัลจาก System sucker, Blackciety, The Leak // กีตาร์ปิ้คกิ้ง โดย“เอ-ม็อบ” // กีตาร์เบส โดย “หมอบอล” วง Vetdream คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ // กลอง โดย “รัตน์ โกบายาชิ” อดีตมือกลองวง Dezember, Silly Fools และ Absill // เปียโน โดย “มิคกี้” กับการเรียบเรียงและบันทึกเสียงเปียโนครั้งแรกในชีวิต // Mixed Down โดย “สนอง โสตถิลักษณ์” อดีตมือมิกซ์ วงหินเหล็กไฟ // Photo & MV โดย “พัน อีโบล่า” // Recording at Next Move Studio โดย เนติ ตั้งทัศนโสภณ

สำหรับ “นาน่า ลี” เป็นนักร้องน้องใหม่จาก สปป.ลาว ย้ายตามครอบครัวมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยในช่วงโควิด เป็นสาวลาวที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ที่ไหนมีเวทีมักจะเห็น“นาน่า ลี”อยู่ตรงนั้น เมื่อมีโอกาสได้รู้จักพี่ๆ ศิลปิน จึงชักชวนกันทำโปรเจคเพลงนี้ขึ้นมา โดยในวันนี้ได้มาถ่าย MV พร้อมกับพี่ๆ ศิลปิน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยสามารถติดตามผลงาน MV ได้ที่ Youtube.com/@NANA-989 และ tiktok.com/@miss_nana989













เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”
เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”
เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”
เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”
เปิดตัวนักร้องสาวเสียงสวยหน้าใหม่ จาก สปป.ลาว “นาน่า ลี” พร้อมบุกกองเอ็มวีเพลง “เจ็บไม่ถึงตาย”
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น