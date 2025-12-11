“ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ จับมือ ‘นุ่น วรนุช’ เสริมทัพผู้บริหาร เปิดตัวนวัตกรรมย้อนวัย ‘PP NAT NAD Serum’ ตอกย้ำผู้นำตลาด Skincare วัย 40–70”

ตลาดสกินแคร์ไทยขยับครั้งใหญ่ เมื่อ “ตุ๊ยตุ่ย–พุทธชาติ พงศ์สุชาติ” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SWISSLAB และ PUREPLUS เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในตลาดพรีเมียมสำหรับผู้บริโภควัย 40–70 ปี ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของแบรนด์มายาวนาน ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม พร้อมดึง “นุ่น–วรนุช ภิรมย์ภักดี” เข้าร่วมเป็น Co-Chairman & Brand Ambassador เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านภาพลักษณ์และเพิ่มพลังการเติบโตในระดับประเทศ
จากแบรนด์ที่เติบโตมาจากตลาดออนไลน์ SWISSLAB ก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน Top 5 แบรนด์สกินแคร์ออนไลน์ของไทย ภายในเวลาไม่นาน สะท้อนศักยภาพด้านการบริหาร การสร้างแบรนด์ และความเข้าใจเชิงลึกต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่กำลังกลายเป็น “โอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด” ในอุตสาหกรรมความงามเอเชีย
หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของปีหน้าคือการจับมือกับ นุ่น–วรนุช ภิรมย์ภักดี นางเอกซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของไทย ในบทบาทประธานบริหารร่วม (Co-Chairman) เพื่อกำกับโปรเจกต์พิเศษและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์ โดยเปิดตัว “PP NAT NAD Serum” เซรั่มนวัตกรรมที่พัฒนาด้วยสารสกัด RejuveNAD+ จากสวิตเซอร์แลนด์ และสารสกัด Black Tulip จากฝรั่งเศส ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ นุ่น วรนุช ซึ่งตอบโจทย์ด้านการฟื้นบำรุงผิวของผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้อย่างตรง ตอกย้ำความมั่นใจเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติอย่างโดดเด่น ด้วยการคว้ารางวัลนวัตกรรมรวม 5 รางวัลใหญ่ ได้แก่ Gold Medal Award จากเวที ITE EXPO ประเทศอังกฤษ, Gold Medal Award จากงาน Prix-Eiffel ประเทศฝรั่งเศส, Special Award จาก TISIAS ประเทศแคนาดา, Special Award จาก MIIA เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และ Special Award จาก Croatian Inventors Network ประเทศโครเอเชีย ตอกย้ำว่า PP NAT NAD Serum คือหนึ่งในนวัตกรรมความงามสัญชาติไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างแท้จริง
โดยได้จัดงานแถลงข่าวไปแล้ว ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ณ ชั้น 5 ลาน infinite city hall สยามพารากอน ในงานนี้ได้ “ดีเจ ดาด้า วรินดา ดำรงผล” รับหน้าที่เป็นพิธีกร “ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด” กล่าวว่า
“ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดจากความตั้งใจของเราที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มหลักที่อยู่ในช่วงวัยที่ต้องการการดูแลผิวเป็นพิเศษ และคาดหวังผลลัพธ์ที่มองเห็นได้จริง ครั้งนี้อายินดีอย่างมากที่ได้พี่นุ่น วรนุช ซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของประเทศ ให้เกียรติมาร่วมงานในฐานะ Co-Chairman พร้อมดูแลโปรเจกต์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ทำให้อามั่นใจว่าเราจะสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในวงกว้าง และยกระดับประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”
ด้าน “นุ่น–วรนุช” กล่าวว่า “นุ่นดีใจและตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับอาตุ่ยและทีมงาน เพราะเรามีจุดยืนเดียวกันคืออยากส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สำหรับ PP NAT NAD Serum เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่นุ่นดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาไปจนถึงสูตรสำเร็จ เราคัดสรรสารสกัดและนวัตกรรมที่ดีที่สุดอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนจริง ๆ และที่สำคัญ นุ่นกับอาได้ลองแล้วลองอีก จนมั่นใจว่านี่คือ The Best ของปี 2026 ที่พร้อมมอบความเปลี่ยนแปลงให้ผิวได้อย่างเห็นได้ชัด นุ่นอยากให้ทุกคนได้ลองใช้และมีความสุขกับผิวของตัวเองเหมือนที่เราตั้งใจไว้ค่ะ”
ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ และ นุ่น วรนุช จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ถือเป็น “จุดหมายเชิงกลยุทธ์” ที่ผลักดันให้ PP NAT NAD Serum ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตลาดสกินแคร์พรีเมียมจับตามองมากที่สุดในเวลานี้