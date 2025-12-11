“โอซา แวง” มาก่อนกาล แฉ “นานา ไรบีนา” กลางไลฟ์ รู้เรื่องมา 7 ปี ประกาศตัดเพื่อน (คลิป)

พีกไปอีก! “โอซา แวง” ผู้มาก่อนกาล… ทิ้งบอมบ์กลางไลฟ์ “เดย์ ไทยเทเนียม” บอกรู้เรื่องมาตั้งแต่ 7 ปีก่อน และไม่ได้คุยกับ “นานา ไรบีนา” มาประมาณ 2 ปีแล้ว ไม่อยากพูดเยอะ เพราะทุกอย่างมันจบไปแล้ว เคยร้องไห้เสียใจ เพราะผิดหวัง แต่ตอนนี้มูฟออน เลยไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว
อดีตแก๊งเพื่อนสนิทต่างทยอยออกมาแฉเรื่อยๆ สำหรับคู่ของ “นานา ไรบีนา” กับ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัยล่าสุดถึงคิวของ “โอซา แวง” ซึ่งเคยอยู่ในแก๊งเพื่อนรักของนานา แต่ระยะหลังๆ ไม่เห็นภาพอยู่ด้วยกันนานแล้ว อีกทั้งวันก่อนยังฟาดแรงถึงพ่อแม่ที่ใช้เด็กมาทำคอนเทนต์ให้น่าสงสารว่าคลื่นไส้
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา โอซา แวง ได้ไลฟ์สดเปิดใจกลางไลฟ์ของ “เดย์ ไทยเทเนียม”บอกรู้เรื่องมา 7 ปี แต่ไม่ได้คุยกันประมาณ 2 ปี ไม่อยากพูดเยอะ เพราะทุกอย่างจบแล้ว รับเคยร้องไห้เสียใจ ผิดหวัง แต่ตอนนี้มูฟออน
พร้อมเผยว่าเพื่อนต้องมีแต่ความจริงใจให้กัน ไม่โกหกหรือหลอกลวงกัน ถ้ามีความรู้สึกที่ไม่ดี ก็ต้องบอกกัน เพราะถ้าเก็บเอาไว้ มันจะทำให้รู้สึกไม่ดี สุดท้ายจะสะสมจนระเบิด และต้องซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อนที่ดีต้องอยู่ด้วยแล้วไม่ระแวง
คุณจะมีเงินหรือไม่มี ไม่มีความหมายเลย ถ้าไม่มีเงิน คุณสามารถพูดได้เลยด้วยความจริงใจ ไม่ต้องเสแสร้ง ถ้าคุณคิดว่าเรื่องเงินหรือเรื่องความรวย จะทำให้เพื่อนรักคุณ คุณคิดผิดแล้ว เพราะจริงๆ แล้วพวกเรามีแต่ความจริงใจให้กัน
โดยงานนี้ “เดย์” เสริมต่อว่า “ใครที่มีเพื่อนที่รัก ก็ให้จับมือกันไว้ แล้วบอกว่าเรารักกันด้วยความจริงใจ รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตัวเอง คือคำที่พระเยซูสอนไว้ตลอด การที่เราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มันอาจจะยาก แต่ถ้าพยายามทำ เราจะมีความสุขแน่นอน”
ก่อน โอซา แวง จะพูดต่อว่า “ถ้าเกิดคุณเป็นคนมีชื่อเสียง คุณควรมีความรับผิดชอบในสังคมที่เขาซัปพอร์ตคุณ คุณต้องพูดความจริงกับเขา ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงิน คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม”
ส่วนโอกาสจะกลับมาคุยกันอีกครั้ง โอซา แวง เผยว่า “No, Thank you … ไอรู้จักคนเยอะ แต่ไอมีเพื่อนที่ดีน้อยมาก เพราะฉะนั้นมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพ ดีกว่ามีเพื่อนเยอะ”
