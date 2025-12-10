xs
“แจ็คกี้” ทั้งจุกทั้งเสียใจ ถูก “ปอ อรรณพ” โต้กลับ ตัดพ้อเรื่องแค่นี้ทำไมไม่คุยกันหลังบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แจ็คกี้” ทั้งจุกทั้งเสียใจ หลังฟัง “ปอ อรรณพ” พูดผ่านสื่อ ตัดพ้อเรื่องแค่นี้ทำไมไม่คุยกันหลังบ้าน กระทบความรู้สึกทุกคน ย้ำไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อน ขอไม่พูดถึงอีก

ดูท่าทางจะงอนกันยาวซะแล้ว สำหรับคู่เพื่อนซี้ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์”กับ “ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์” ที่หลังจากที่แจ็คกี้ได้ออกมายอมรับว่ามีการอันฟอลโลว์กันไป เพราะมีปัญหากันในกลุ่มเพื่อน แต่ทางปอออกมาโต้กลับ ยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะกับใครเลย เป็นฝ่ายหญิงเองที่พูดไม่ตรง

ล่าสุดสาวแจ็คกี้ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งในงานกาล่าอภิมหากาพย์ภาพยนตร์บันเทิง “ดีว่า..ราวี” ณ ชั้น 5 ลานอินฟินิซิตี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เผยว่าทั้งจุกและเสียใจที่เพื่อนออกมาพูดแบบนั้น

“รู้สึกเสียใจและจุกพอสมควรค่ะ แต่ก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรแล้ว เพราะมันกระทบความรู้สึกทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างเรา มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยก็เลยคิดว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้ว แต่วันนี้ก็มีเพื่อนๆ มาให้กำลังใจค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไหม

ถามว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่า อันนี้กี้ไม่รู้อินเนอร์เขาเลย แต่กี้ไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อน เพราะกี้รู้สึกว่าเรารักกันมากพอที่จะเคลียร์กันหลังบ้านได้ นี่มันเป็นเรื่องเล็กมากกี้แค่รู้สึกว่าเรามาพูดกันแบบนี้ เราไม่รู้ว่าอินเนอร์อีกฝั่งนึงเป็นยังไง คุยกันผ่านสื่อมันมีคนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ

ซึ่งเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากถึงขั้นต้องคุยกันผ่านเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนมากๆ ซึ่งกี้รู้สึกว่าเราคุยกันเองได้ เพราะเรื่องใหญ่กว่านี้เราก็เคยทะเลาะกันมาแล้วเราคุยกันเองได้ก็เลยไม่เคยคิดจะพูดเรื่องนี้

จริงๆ วันนี้ก็เกรงใจหนังเขา เพราะวันนี้เป็นวันที่หนูควรจะต้องดีใจมากๆ กับอีกหนึ่งขั้นบันไดที่หนูได้ปีนขึ้นไป หนูทำงานมาตั้งแต่ต้นปี วันนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนควรจะมายินดีกับหนังเรื่องใหม่ของหนู และหนูก็รู้สึกเกรงใจทางจีดีเอชเหมือนกันที่ทุกคนควรจะได้โฟกัสในเรื่องของหนัง แต่กลายเป็นว่าคนมาโฟกัสในเรื่องที่กี้ไม่ได้อยากจะพูดตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ ถ้าเกิดคนติดตามเรื่องนี้มาจะรู้ว่ากี้ไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องนี้”










