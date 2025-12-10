“ทาทา ยัง” ลั่นอดเทียบไม่ได้ ซีเกมส์ 2025 งบ 2,000 ล้านแต่ดรามาหนัก ย้อนตำนานเพลง Reach for the star 18 ปีผ่านไปยังขนลุก

“ทาทา ยัง” ลั่นอดเทียบไม่ได้ ซีเกมส์ 2025 งบ 2,000 ล้านแต่ดรามาหนัก ย้อนความทรงจำเอเชียนเกมส์ ร้องเพลงต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง ร.๙ ใช้สัญชาตญาณล้วนๆ พึ่งตัวเองทั้งหมด ห้ามเสียชื่อประเทศไทย
ถูกพูดถึงและกลายเป็นไวรัลทั้งก่อนพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 และหลังเสร็จพิธี ชาวเน็ตหลายคนถึงกับแชร์คลิปและบอกเล่าความรู้สึกที่มีส่วนร่วมในวันนั้นว่ากลับมาดูอีกครั้งก็ยังมีน้ำตาและขนลุก กับงานพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ปี 1998 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 18 ปีที่แล้ว กับซีนที่ “อมิตา ทาทา ยัง”นักร้องไทยคนแรกที่โกอินเตอร์ในยุคนั้นร้องเพลง Reach for the star เปิดสนาม ที่ทำเด็กและเยาวชนไทยในยุคนั้นต่างตั้งใจอัดไว้แกะเนื้อเพลงมาร้องและฝึกทำท่าทางเป็นแบบทาทา ในความรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
วันนี้ 18 ปีผ่านไป คลิปดังกล่าวถูกแชร์และพูดถึงกันอีกครั้งท่ามกลางกระแสดรามามากมายหลายประเด็นของงานซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 18 ปีที่แล้วไม่มีเทคโนโลยีมากขนาดทุกวันนี้ แอลอีดี โดรน ไม่มีจอใหญ่ทั้งสนาม ทำได้ประทับใจ แต่กับงานซีเกมส์ งบ 2,000 ล้าน ทำไมถึงมีดรามามากมาย
ทาทา ได้มาแชร์ความรู้สึกในรายการแฉ ก่อนวันงานพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ถึงดรามามากมายตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม ในฐานะคนดังที่เคยผ่านแบบนี้มาแล้วว่า….
“ไม่เปรียบเทียบก็ไม่ได้เนอะ ในวันนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆ เทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยเท่าวันนี้ หลายๆ อย่างก็ไม่เหมือนวันนี้ ถ้าเป็นงบประมาณตามที่เขาพูดกันจริงๆ แล้วไม่ได้ตามนี้ก็แอบเสียใจนิดนึง เพลง Reach for the star เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่องานนั้นเลย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสแก่พวกเราเองว่าได้หรือไม่ได้ เพราะโปรดิวเซอร์เพลงนี้และอีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องเป็นพระสหายของพระองค์ ทรงมีพระราชกระแสว่าอย่าให้เสียชื่อประเทศไทยนะ
สำหรับพระองค์ท่านแล้วเรื่องเพลงทรงจริงจัง เวลาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ คือร้องผิดนิดเดียวหรือเอื้อนผิดนิดเดียว ทรงพระราชนิพนธ์ออกมาแล้ว ทรงพระราชดำริมาแล้วว่าทรงอยากได้แบบนี้ แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วย ฉะนั้นฉันจะมาผิดจะมาอะไรไม่ได้ เวลาที่ร้องเพลงของพระองค์ท่านเลยรู้สึกว่าต้องร้องให้เหมือนที่ท่านตรัสเอาไว้
วันนั้นก็เป็นการร้องสดๆ กลางสนาม เป็นการร้องที่ยากมากเพราะว่าเสียงสะท้อนเยอะ สมัยก่อนยังไม่มีเอียร์มอนิเตอร์ ไม่มีอะไรแบบสมัยนี้เลย มันยากมาก ต้องพึ่งพาตัวเองล้วนๆ ใช้สัญชาตญาณล้วนๆ บวกกับความรู้สึกที่ร้องต่อหน้าพระที่นั่งด้วย ทั่วโลกกำลังดูเรา เชื่อไหมว่ายังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ชัดเจนจนถึงวันนี้ มันเป็นอีกวันที่พิเศษมากๆ สำหรับเรา มันว้าวจริงๆ”