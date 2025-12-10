“เชา เชาวลิต” เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ “นิ้ง” แฟนสาวแต่งงานที่ญี่ปุ่น เพื่อนดาราแห่ยินดี

คนบันเทิงเข้าไปเมนต์กรี๊ดกร๊าดกันยกใหญ่ หลังมีข่าวดี “เชา เชาวลิต ชิตตนันท์” เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ “นิ้ง” แฟนสาว แต่งงานระหว่างเดินทางไปสวีตที่ประเทศญี่ปุ่น โดยอินสตาแกรมนิ้งได้เผยให้เห็นโมเมนต์ขอแต่งงานที่สุดเรียบง่าย พร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่ระบุว่า “ชีวิตฉันคงไม่สมบูรณ์แบบหากขาดเธอ”
เชา เชาวลิต เป็นนักแสดงที่มีผลงานหลากหลาย เคยรับบทพระเอกในซีรีส์เรื่อง The Secret เกมรักเกมลับ ในบท "แชมป์" นักแสดงดาวรุ่งที่มีเบื้องหลังซับซ้อน นอกจากนี้ยังโด่งดังเป็นที่รู้จักกว้างขวางจากบทตำรวจหล่อในซีรีส์เลือดข้นคนจาง