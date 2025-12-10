ส่องชุดไทยเรือนต้น “แอนชิลี” สวยขโมยซีน ถือป้ายเปิดซีเกมส์ เป็นผ้าพับเดียวกับชุด “เบิร์ด ธงไชย” เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

เรียกเสียงกรี๊ดดังก้องสนามทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ กับการปรากฎตัวของ “แอนชิลี สก๊อต -เคมมิส” สาวไทยตัวแทนถือป้ายประเทศอินโดนีเซียนำนักกีฬาเข้าสู่สนามเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวานนี้ (9 ธ.ค.68) ที่สวยสะกดจนละสายตาไม่ได้จริงๆ โดยแอนชิลีปรากฎตัวในชุดไทยเรือนต้นสีทอง ที่แม้จะดูเรียบง่าย แต่เปล่งประกายได้ซีนสุดๆ รวมถึงความเป๊ะในการจัดระเบียบร่างกาย และสายตา กลายเป็นอีกความภูมิใจของคนไทย
“ตี๋ ธเนศ” กูรูนางงามได้เผยที่มาของชุดไทยเรือนต้นและรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฎบนตัว แอนชิลี ไว้ว่า… “พี่โจ้ SURFACE ทำชุดไทยเรือนต้นให้แอนชิลี ผ้าถุงได้มาจากประเทศอินโดนีเซียจริงๆ เสื้อสีทองท่อนบนเป็นผ้าพับเดียวกับตอนพี่เบิร์ด (ธงไชย แมคอินไตย์) แสดงพิธีเปิดซีเกมส์ 1995 ประดับด้วย Anggrek bulan หรือกล้วยไม้ราตรี ดอกไม้ประจำชาติที่ศีรษะ”
นอกจากคำชื่นชมเรื่องชุดแล้ว แอนชิลี ยังไดรับคำชมเรื่องหน้า-ผม ที่ลงตัวมากๆ จนชาวเน็ตไปตามหาใครกันนะแต่งหน้าให้แอนชิลี แถมยังเชียร์ให้แอนชิลี กลับมาประกวดเวที มิสไทยแลนด์ เพื่อไปยังเวทีใหญ่มิสเวิลด์ ชาวเน็ตบอกว่าถ้าแอนชิลีทรงนี้ร่างนี้ มงฯ 2 มาแน่นอน