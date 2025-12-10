“เดย์ ไทยเทเนียม” เปิดใจปมร้าว “เวย์-นานา” เจ็บปวดจนน้ำตาไหล ซัดไม่พูดความจริง แม้ยิ้ม แต่ความโสโครกจะอยู่ในใจ! (คลิป)

“เดย์ ไทยเทเนียม” เคลียร์ปม “เวย์-นานา” เจ็บปวด ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว รู้หลังแก๊งผู้หญิง น้ำตาไหลเลย ซัดไม่เปิดเผยความจริง จะกัดกินไปเรื่อยๆ แม้ยิ้ม แต่ความโสโครกจะอยู่ในใจตลอดไป ปัดตอบ “ดีเจบุดดา - โต้ง ทูพี” โดนด้วยไหม
หลังจากที่ “เดย์ ไทยเทเนียม” จำรัส ทัศนละวาด อันฟอลโลว์ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัยหลังมีข่าว “นานา ไรบีนา” โกงเงินเพื่อนในแก๊ง ร่วม 400 ล้าน อีกทั้งวงไทยเทเนียมได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่ง แต่ไร้เงาเวย์ ด้านเดย์ได้พูดชื่อสมาชิกในวงทุกคน ยกเว้นเวย์ ทำให้แฟนๆ คิดไปไกลว่าเดย์เป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนที่โดนด้วยหรือไม่
ล่าสุด “เดย์ ไทยเทเนียม” ได้ออกมาไลฟ์ ร่วมกับ “น้ำหวาน เขมจิรา” ภรรยา และมี “จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย” ทำหน้าที่เป็นพิธีกรถามแทนแฟนคลับ เดย์ได้เปิดใจหมดเปลือก
“เราเป็นคนพูดน้อยจริงๆ ตอนที่เราพูดวันนั้น ที่ตัดสินใจพูดเพราะมันถึงเวลาแล้ว เราตัดสินใจแล้ว ที่เราจะต้องพูด มันอึดอัด มันคือความจริงที่เราต้องพูด ก็คงเพราะคนมีคนถามเข้ามาเยอะ จะเอายังไงกับเทไมเนียม มันเกิดอะไรกับไทยเทเนียม เราก็ต้องบอกว่าก็ตามนั้นแหละ ตามที่เคยได้ยิน ปีนี้ไทยเทเนียมครบรอบ 25 ปี เบญจเพส แล้วปีนี้ เราพยายามจัดอยู่ 3 ครั้ง แล้วมันก็ไม่เกิดขึ้น แปลกมาก แต่ก็จะปีใหม่ล่ะ ก็ขอให้ทุกสิ่งผ่านไปด้วยดี ทั้งเรา ทั้งเขา และทุกๆ คนด้วย ก็ให้ผ่านไปด้วยดี
จริงๆ เรากำลังทำอัลบั้มใหม่กันอยู่ เหลืออีก 3 เพลงจะเสร็จแล้ว แต่ก็มีสตอรี่เกิดขึ้น ก็อาจจะทำใหม่หมดเลย เราสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในฐานะไทยเทเนียม ขอแฟนๆ อย่าได้กังวลใจไป ขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้ไม่เคยขาด (คอนเสิร์ตที่สวนผึ้งจะได้เจอ?) ไม่มี พี่สาวเรามาจากอเมริกา ก็ต้องพาพี่สาวไปทานข้าว เขากลับมาปีละครั้ง ก็ต้องเทคแคร์เขา
ถามว่ารู้เรื่องเมื่อไหร่ จำไม่ได้ แต่เรารู้เรื่องของคนอื่นก่อน เรื่องของตัวเองยังไม่รู้ ยิ่งเรื่องตัวเองนี่ไม่รู้อะไรเลย เจ็บตรงที่เพราะมันไม่รู้อะไรเลย แก๊งผู้หญิงรู้ก่อน การที่ไม่รู้อะไรนี่แหละ มันทำให้เจ็บ โดนปิดกั้น การไม่รู้ พอมารู้ทีหลังมันก็บรรยายความรู้สึกไม่ถูก มันเยอะแยะมากมาย ก็น้ำตาไหลเลยนะ
ในความเป็นเพื่อน เรารู้จักกันมานาน ไม่คิดว่ามันจะเกิด จะมาได้เจอกับตัวเอง ทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเราอยู่กับความฝัน ยังไม่ได้ตื่นมาหรือเปล่า มันแปลก มันพูดไม่ออก ความรู้สึกมันเยอะแยะมากมาย อธิบายไม่ถูก ก็น้ำตาไหลอยู่ ลองคิดกันดู เพื่อนเรา เรารู้จักกันมานาน พอมาเกิดเรื่องนี้ เราไม่นึกว่ามันจะเกิด ลำบากมาด้วยกัน มันไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง ซึ่งอย่างที่เราเล่า กินไม่ดี ก็กินไม่ดีมาด้วยกัน กินดี ก็กินดีมาด้วยกัน แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็อธิบายยาก มันเศร้า รักมาก เราสนุกมาด้วยกันมาก มันผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะ ย้อนมองไปมันมีแต่รอยยิ้ม บางทีก็ยิ้มในความโศกเศร้า มันลำบากมาด้วยกันแต่มันก็ยิ้มได้ แต่มาวันนี้มันก็ยิ้มอีกแบบนึง มันกลายเป็นยิ้มที่ Can I trust you (หัวเราะ) I don’t know ประมาณนั้น
ความรู้สึกที่มีคือมัน… ยูเคยรักใครสักคนไหม เราให้ใจเขาไป แล้วเราก็พยายามจะช่วยเขาทุกอย่างที่เขากำลังเผชิญอยู่แต่เขาไม่ได้รับสาส์นตรงนั้นกลายเป็นสิ่งที่มาทำให้เรารู้สึกเป็นอยู่ในตอนนี้ มันก็เจ็บ ไม่รู้สิ มันก็เหมือนอกหัก มันเฮ้อ… (ถอนหายใจ) มันเป็นโดยธรรมชาติ (สูดหายใจลึกๆ แล้วถอนหายใจแรงๆ) มันอธิบายยาก ความรู้สึกมันดีฟมาก ก็เป็นกำลังใจให้เจนี่ (เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ) ด้วยมากๆ ถ้าเจอตัวจะเข้าไปกอดเลย รวมถึงข้าวโพด (ข้าวโพด สมิทธินันท์) ด้วย พระเจ้าจะอยู่กับพวกเรา (อ่านพระคัมภีร์ให้ข้าวโพดและเจนี่ที่กำลังดูไลฟ์อยู่ฟังเป็นการให้กำลังใจ)
ความจริงเท่านั้นที่จะทำให้คุณเป็นอิสระ แต่ถ้าความจริงไม่เปิดเผย มันจะอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะ ติดกับดักอยู่ตรงนั้น มันจะไม่ไปไหน มันจะกัดกินคุณเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าคุณจะยิ้มได้ แต่ความโสโครกมันก็ยังจะอยู่ในใจของคุณไปตลอด เพียงเปิดใจพูดความจริง เปิดใจของคุณเสียเพราะไม่อย่างนั้นวันนึงมันจะฆ่าคุณ
ถามว่าจะให้อภัยเขาไหม เราให้อภัยกันแล้ว เขาไม่ต้องโทร.มาหรอก ไม่ต้องทำอะไรเลย เราให้อภัย เพราะเรารู้ว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องทำ เราเข้าใจ เราอธิษฐานให้เขาทุกๆ วันเลยนะ นี่พูดความจริง อธิษฐานให้พระเจ้าอวยพรให้กับเขาและครอบครัวเขา และอธิษฐานให้เพื่อนๆ เราทุกคน แม้จะรู้สึกยังไงแต่เราอธิษฐานให้ทุกคนไม่ขาดใครเลย
เราก็ต้องเข้าใจเขา เขาก็คงต้องปกป้องครอบครัวของเขา ก็ให้อภัยไปแล้ว ปีเตอร์ยังถามพระเยซูอยู่เลยว่า ต้องให้อภัยคนกี่ครั้งถึงจะโอเค 7 ครั้งไหม พระเยซูเลยตอบว่า ต้องคูณ 77 เราก็ให้อภัยแล้วแหละ แต่มันต้องใช้เวลา กว่าจะกลับมาเจอหน้าเขา กว่าจะกลับมาคุยกับเขาได้ แต่เราก็ให้อภัยเขา เพราะเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทำ ทำเพื่อครอบครัวเขา ทำเพื่อปกป้องครอบครัวเขา ซึ่งเราก็ต้องทำเพื่อครอบครัวเราเช่นกัน
ฟ้าหลังฝน ตอนนี้ฝนมันชำระสิ่งไม่ดีออกไป พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้ว เห็นอะไรชัดเจนมาก ชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้ว ขอบคุณพระเจ้า (จะก้าวไปยังไง?) มันก็ต้องเข้มแข็งนึกถึงลูกเป็นหลัก มองหน้ากันก็ไม่รู้จะพูดอะไร ลูกทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น หมายถึงสภาพจิตใจ พอเห็นลูกแล้วลืมทุกอย่างหมดเลย (น้ำหวานบอกว่าจริงๆ ก็ลำบาก ยากพอสมควรแต่มันก็ต้องเข้มแข็ง ดูแลจิตใจกัน คุยกับหลายๆ คนและให้กำลังใจกัน อะไรที่ต้องทำให้ถูกต้องเราก็ต้องทำ ก็ได้รับคำขอโทษอยู่ค่ะ)”
และเดย์ ไทยเทเนียม ยังได้แรปสด เล่าความรู้สึกถึงเพื่อน ที่เคยสนุกมาด้วยกัน แม้วันนี้จะไม่มีกันและกันแล้วรู้สึกสลดใจเพราะความผูกพันที่มีมันฝังอยู่ลึกสุดใจไปแล้ว จากนี้เหลือแต่ความผูกพันและความคิดถึง แม้ไม่อยากจะ say good bye ไม่มีคำพูดอะไรจะอธิบาย แม้อยากจะให้อดีตหวนกลับมา จำไว้ จนกว่าจะพบกันใหม่บนฟ้า แต่ในใจก็ยังมีคำถาม สบายดีรึเปล่า
ในช่วงที่ไลฟ์สด “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ”และ“ข้าวโพด”ก็ได้เข้ามาฟังด้วย พร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์ให้ จิ๊บบอกมีกันอยู่แค่นี้ ร่วมชะตากรรมเดียวกัน ส่วน “ดีเจบุดดา”กับ“โต้ง ทูพี” โดนไหม ไม่พูดเรื่องคนอื่น ให้ไปถามเขาเอง