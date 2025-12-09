xs
“ดีเจดาด้า” ขอไม่ตอบ รถทัวร์ย้อนกลับเจ้าหนี้ “นานา” เชื่อในสุภาษิตคนล้มอย่าข้าม ไม่ซ้ำเติม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ดีเจดาด้า” เชื่อในสุภาษิตคนล้มอย่าข้าม หวังเพื่อนรัก “นานา” ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ลั่นตัดอารมณ์โกรธ ไม่ด่า ไม่ทะเลาะ มุ่งไปที่ปัญหาที่อยากแก้ตอนนี้ ดีใจมีกระแสอยากมีเพื่อนเป็นดาด้า บอกชีวิตสนิทกับคนยาก แนะเวลาเกิดเรื่องให้แยกเอาอารมณ์โกรธออกจากปัญหา ก็จะเห็นทางแก้ปัญหา สามีติงทีหลังให้ปรึกษาอย่าคิดคนเดียว

ได้กำลังใจล้มหลามสำหรับ “ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล” หลังเจอเหตุการณ์ถูกเพื่อนรัก “นานา ไรบีนา” โกหกใส่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวออกตัวชี้แจงให้ตลอด แถมสุดท้ายยังตกเป็นเหยื่อโดนเพื่อนรักหลอกขายหุ้นทิพย์กว่า 3 ล้าน ล่าสุดเจ้าตัวได้แชร์แชตข้อความของดีเจรุ่นพี่ “อั๋น ภูวนาท คุณผลิน” ที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจเรื่องนี้ ทำชาวเน็ตซึ้งไปตามๆ กัน

“ต้องบอกว่าข้อความที่พี่อั๋นให้กำลังใจด้า เขาส่งมาตั้งแต่มีข่าวใหม่ๆ แล้ว ต้องยอมรับว่าพี่อั๋นภาษาสวยมาก เขียนออกมาสวยจริงๆ อ่านแล้วน้ำตาไหลเลย มันซึ้ง ในคอมเมนต์จากหลายๆ คนบอกขนาดเราไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องยังน้ำตาไหลเลยพี่อั๋นเขียนได้ดีมาก หลังจากที่ได้ไปออกโหนกระแส ก็มีคนส่งข้อความมาให้กำลังใจเยอะมาก เขาใช้คำว่าอย่าทิ้งกับสิ่งที่เราหวัง รักเพื่อนจริงใจกับเพื่อน อย่าทิ้งตรงนั้น อย่าท้อ อะไรทำนองนี้ ซึ้งมาก พูดแล้วน้ำตาจะไหล จำได้ว่าตอนอ่านคือนั่งอยู่ในรถอยู่ดีๆ น้ำตาก็ไหลออกมาเอง วันนั้นก็เลยส่งข้อความไปหาพี่อั๋น บอกพี่อั๋นเขียนได้ดีมาก น้ำตาไหลเลย ขอบคุณมาก”

ดีใจมีกระแสอยากมีเพื่อนเป็นดาด้า บอกชีวิตสนิทกับคนยาก กับ “นานา” ขออยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ อยากให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้
“ก็ดีใจค่ะ แต่ต่อไปนี้เราก็ต้อง… จริงๆ ด้ามีคนรู้จักเยอะ แต่เพื่อนสนิทน้อย เห็นว่าเราเป็นคนร่าเริงแต่จริงๆ เรามีกำแพงเยอะพอสมควรเหมือนกันที่จะเข้ามาสนิทกับเราได้ (ที่บอกขออยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ?) เป็นห่วงเขา อยากให้เขาผ่านวิกฤตตรงนั้นไปให้ได้ ด้ายังเชื่อคนล้มอย่าข้าม ด้าเชื่อตรงนี้ มันตกลงไปจนสุดแล้วเดี๋ยววันนึงก็คงมีโอกาสได้แก้ตัวใหม่ คงพอจะมีอะไรให้เขาพอขึ้นมาบ้าง”

เชื่อในสุภาษิตคนล้มอย่าข้าม เอาอารมณ์โกรธออกจากปัญหา
“ก็มองว่าคนเรามีโอกาสทำผิดพลาดได้ แต่ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิด ยอมรับกับสิ่งที่เขาทำไป เขาได้บทเรียนกับสิ่งนี้ เขายอมรับกับมัน ไม่ว่าจะ 5 ปี 10 ปียังไงถ้าเขามีความตั้งใจจริงๆ ที่จะกลับตัวเป็นคนดี ด้าว่าก็โอเค ด้าแยกแยะด้าไม่อยากจะเอาอารมณ์โกรธมาปนกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราจะหาทางออกอะไรไม่ได้เลย อะไรเกิดแล้ว มันกลับไปแก้ไขไม่ได้ ฉะนั้นเดินหน้าแก้ปัญหากับสิ่งที่เป็นอยู่ ก็มีการคุยกับเขานะ ทั้งนานาและทนายถ้าเป็นเราเราจะแก้ปัญหายังไง”

ตอนนี้เรื่องที่คุยกับ “นานา” คือกรอบชำระหนี้
“ตอนนี้จะคุยเรื่องกรอบการชำระหนี้ยังไงที่เขาไหวเท่าไหร่ ก็สบายใจเยอะมากขึ้นเลย สถานการณ์ต่างๆพอเราตัดอารมณ์โกรธออกไป การจะมาด่ากัน ทะเลาะกันมันก็ไม่มี เรามุ่งไปที่ปัญหาที่เราอยากจะแก้ในตอนนี้มันก็คุยกันได้แบบไม่ขุ่นมัว ไม่ทะเลาะกัน (เหตุการณ์ครั้งนี้อะไรที่ทำให้เราเสียใจที่สุด?) เพจบางเพจนั่นแหละ เอาไปจับประเด็นสั้นเกิน ทำให้ด้าทัวร์ลง โชคดีที่เป็นคนโมโหง่ายหายเร็ว จะฟ้องๆ ก็ไม่ฟ้องแล้ว”
หลังเกิดเหตุการณ์นี้สามีบอกมีอะไรก็มีปรึกษาครอบครัวหน่อย อย่าคิดคนเดียว
“เขาก็บอกว่าเห็นไหมบอกแล้ว ต่อไปนี้มีอะไรให้ปรึกษาสามีหน่อย ด้วยความที่เราเป็นคนไว แล้วบ้านด้าจะแยกกระเป๋ากันใช้ บางทีเราก็ไม่ได้ปรึกษาครอบครัว คิดเองคนเดียวเขาก็บอกว่าต่อไปนี้มาปรึกษากันนิดนึง เขาจะได้ช่วยห้ามหน่อย แต่ก็ยังสะดวกดูแลตัวเองอยู่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันหนัก เอเนอร์จี้ไปอยู่กับข่าวมากกว่าการทำงาน มากกว่าบริษัท นี่ก็แทบจะไม่ได้ไลฟ์เลย ให้ลูกน้องไลฟ์แทน ตอนนี้มันก็เริ่มคลี่คลายแล้ว เริ่มชัดเจนขึ้น ก็จะหันมาตั้งใจทำงานแล้วพอเราตัดอารมณ์โกรธ โมโหออกไปทุกอย่างมันดีมาก (รู้สึกยังไงที่ทัวร์เริ่มหันไปลงคนทึ่พูดบ้างแล้ว?) พูดยาก ไม่ตอบดีกว่า ไม่ขอตอบคำถามนี้”








