“นุ่น วรนุช” ไม่เข็ดดูดวง เพราะเป็นคนไทย ชอบความสบายใจ ส่วนหมอดูดังปล่อยให้เป็นเรื่องของ…

“นุ่น วรนุช” อัปเดตฟ้องหมอดูดัง อัยการอยากให้ไกล่เกลี่ย ให้เป็นหน้าที่ของทนายถูกถามเป็นเรื่องจริงตามที่อีกฝ่ายอ้างไหม ปล่อยให้เป็นเรื่องของ… ไม่เข็ดดูดวง เพราะเป็นคนไทย ชอบความสบายใจ
ยื่นฟ้องหมอดูชื่อดังนำข้อมูลส่วนตัวออกมาเปิดเผยทำนองว่ามาปรึกษาเพราะสามีไม่รัก ทำเอา “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” สามี “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” และครอบครัวไม่ปล่อยผ่าน หลังจากขึ้นศาลไปแล้วล่าสุดนุ่นได้มาอัปเดตว่าอัยการอยากให้ไกล่เกลี่ย
“ตอนนี้ก็ให้ทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) เป็นคนดูแล จริงๆ ก็เพิ่งไปศาลมา ได้เจอกับคู่กรณี ก็ให้ตัวแทนฝั่งนุ่นไป นุ่นไม่ได้ไปเอง เพราะนุ่นไม่ได้ว่างด้วย คือทางศาลท่านอัยการก็เห็นว่าอยากจะให้ลองไกล่เกลี่ยดูก่อน แล้วค่อยมีการสืบพยานค่อยว่ากัน ก็อาจจะต้องรอดูเพราะว่านัดอีกที เหมือนจะมกราคมเลยค่ะ ไทม์มิ่งค่อนข้างยาว ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวนุ่น ก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงแหละที่ทุกคนได้เห็น (ตามข่าวไม่เป็นความจริงตามที่เขากล่าวอ้าง?) เอาไว้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทนายความ”
แม้จะผิดหวังแต่ก็มีส่วนที่ดีต่อกันเยอะ ปล่อยให้เป็นเรื่องของ…
“ต้องบอกว่าในพาร์ตที่ดีต่อกันมีอยู่เยอะค่ะ ก็เป็นคนที่น่ารักกับนุ่นกับเพื่อนๆ มันมีเรื่องราวดี ๆ เยอะอยู่เหมือนกัน ทุกคนทำอะไรอาจจะมีหลายส่วน อาจจะต้องให้ทางทนาย (รู้สึกผิดหวังไหม?) เป็นเรื่องปกติค่ะ แต่ว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของ …ไม่รู้จะบอกอะไร”
ไม่เข็ดดูดวง เพราะเป็นคนไทย ชอบความสบายใจ
“ก็ยังชอบดูดวงอยู่นะคะ คือเอาอย่างนี้คนไทยเนอะ คนไทยเป็นคนชอบความสบายใจ จริงๆ ความสบายใจของแต่ละคนมันอยู่ที่แค่ไหน ส่วนตัวนุ่นเองบางครั้งดูมันมีทั้งจริงและไม่จริงเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นการที่เราดูหลายๆ ครั้ง หรือหลายๆ ที่มันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่า มันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่านุ่นอยากรู้ด้วยตัวเอง นุ่นจะชอบไปยกช้างที่องค์พระปฐมเจดีย์ เวลามีคำถามอะไรที่อยากทราบ เพราะตัวเราจะไม่โกหกตัวเอง อันนี้เป็นทริกของนุ่น แต่กับเรื่องคดีนี้ยังไม่ได้ไปยก ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของงานมากกว่า ขอให้ปังๆ อันนี้คือเคล็ดลับนุ่นเลย แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริง เพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะอยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง คนไทยเนอะ
นุ่นก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนงมงาย เพราะตัวนุ่นเองถึงนุ่นจะมีโอกาสได้เช็กดวงบ้างแต่นุ่นก็ไม่ได้งมงาย แล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนก็คงไม่ได้มีดวงเหมือนกันทั้งหมด สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ความพยายาม แล้วก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตัวนุ่นเองถ้านุ่นพึ่งดวงอย่างเดียวนุ่นก็คงทำอะไรไม่ได้ เช่นนุ่นมีโอกาสได้ไปจีน ถ้านุ่นไม่ไปเรียนเต้นไม่ไปเรียนภาษา นุ่นก็ทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันไปตามดวงอย่างเดียว เราต้องทำด้วย แล้วก็ถ้าเราไม่หันหน้าเข้ามาทำงานต่างๆ มันก็ไม่ได้ค่ะ”
ไม่ซีเรียสโดนโยง “ต๊อด ปิติ” คืออักษรย่อ ต. คดี “นานา ไรบีนา”
“ทำไมเกิดขึ้นแต่บ้านฉัน คือเอาจริงๆ มันก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง วันที่มีเพื่อนๆ ส่งรูปเช็คมาให้ นุ่นก็จะส่งหาต๊อดว่าขอใบนึงสิ เขาก็ตอบมาว่าเดี๋ยวให้สองใบนะ ใบละ 100 บาท อืม!
(ไม่ซีเรียสเรื่องข่าวที่โดนโยงมา?) ไม่ซีเรียสค่ะ เพราะว่าเราก็ตอบได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง แต่คุณต๊อดก็จะมีโพสต์ คุณต๊อดเขามีสไตล์ของเขา คือแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเอง ก็ปล่อยผ่านไป”