“นิวเคลียร์” ถือศีลวันเกิด หมอนรองกระดูกเสื่อม ลำไส้พัง เลิกแฟน! รับเฮิร์ตหนัก แต่มูฟออนแล้ว จบดีคงไม่เลิก

“นิวเคลียร์” โสดสนิท พร้อมเปิดใจ รับเฮิร์ตหนัก แต่มูฟออนแล้ว คบ 2 ปีปรับกันมาตลอด แต่ไลฟ์สไตล์และทัศนคติไม่ตรงกัน เผยเป็นฝ่ายถอย ถ้าจบดี ก็คงไม่เลิก ไม่เข็ดความรัก แต่ไม่กล้าคาดหวังแล้ว โอดปีนี้ชงหนัก เดี๋ยววันเกิดจะไปถือศีล ไม่นอยด์โดนโยงทำ “เพชรจ้า” เลิก “เนปจูน” แต่ไม่เห็นมีใครขอโทษ หลังเขากลับมาดีกันแล้ว
เรียกว่าโสดแบบสวยๆ และพร้อมมูฟออน สำหรับสาว “นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์”ที่เพิ่งจบรัก 2 ปีกับแฟนหนุ่มทายาทหมื่นล้านไปหมาดๆ ล่าสุดวันนี้ (9 ธ.ค.) ได้เจอนิวเคลียร์ ในงาน Grand opening The Clinique Hair Center ณ Siam Square One ชั้น 3 เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ ว่าพยายามปรับกันมาเต็มที่แล้ว แต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายตัดสินใจถอยออกมา จากความสัมพันธ์ที่เริ่มท็อกซิก
“โสดค่ะ โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็น่าจะประมาณ 2 เดือนนะคะ สภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคแล้ว แข็งแรง แข็งแกร่ง ไม่เสียใจแล้ว มูฟออนแล้วตอนแรกเฮิร์ตหนักมาก เวลาเรารักใครเราก็ตั้งใจรัก เต็มที่ตลอด แล้วเวลาเลิกกันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา โทร.ไปร้องไห้กับพี่อุ้ม (ลักขณาวัธนวงส์ศิริ) รู้สึกว่าการร้องไห้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ ก็เรารักมาก พอเลิกกัน เราก็เสียใจมาก แล้วก็ร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ถามว่าครั้งนี้หนักเลยไหม มันก็นิดหนึ่ง เพราะตั้งแต่เลิกกันพี่เพชรจ้า (วิเชียร กุศลมโนมัย) มา ก็เป็นคนที่เราจริงจังที่สุด ตั้งใจที่สุด พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เราก็เสียใจมากค่ะ”
ไม่ได้มีเรื่องมือที่สาม แต่เป็นเรื่องความคิดที่ไม่เหมือนกัน
“ไม่ได้มีเรื่องคนอื่นค่ะ เป็นเรื่องความคิดที่มันไม่เหมือนกัน แล้วเราก็พยายามปรับเต็มที่ที่สุดแล้ว พอวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่ว่าเราทะเลาะกันบ่อย แล้วมันปรับไม่ได้ มันก็ท็อกซิกไปแล้วเลยตัดสินใจแยกจากกัน ก็เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ ทัศนคติ ความคิด การใช้ชีวิตใดๆ ทุกอย่าง”
2 ปีที่ผ่านมา ปรับกันอยู่ตลอด เป็นคนถอยออกมาเอง แต่รู้สึกเจ็บไม่ต่างกัน
“เราปรับกันอยู่ตลอดค่ะ เพราะเราค่อนข้างต่างกันคนละขั้วเลย ถ้ามีปัญหานิวชอบเคลียร์เลย แต่เขาจะชอบหนีหายไป มันเป็นเรื่องเล็กๆ น้อย แต่เรื่องดีๆ มันก็มี ส่วนเรื่องที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย อันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่า เอาเป็นว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ ก็ไม่ฝืน เราเป็นคนถอยออกมาเอง การที่คนไม่ไหว แล้วไปบอก บางทีมันเจ็บยิ่งกว่าคนที่โดนบอกอีกนะ เพราะมันต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากพูด”
ตอนแรกฝ่ายชายมียื้อ แต่บอกเลยว่าไม่กลับไปแล้ว
“ตอนนั้นก็แย่ แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้ว ฝั่งเขาก็โอเคแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเอง แต่เขาก็มียื้อนะคะ เขาก็มีพูดว่าไม่อยากเลิก อนาคตเขาก็หวังให้เรากลับมา แต่ก็บอกเลยว่าไม่มีทางกลับไปแน่นอน ตอนนี้เขาก็ไปมีชีวิตของเขาเองแล้วไง (เขามีคนใหม่แล้ว?) ก็ไม่รู้ เขาก็ไปมีชีวิตของเขาแล้ว ส่วนนิวก็มีชีวิตของนิว เราก็เข้มแข็งมาตลอดอยู่แล้ว เรารักตัวเองมากอยู่แล้ว ถามว่ามีใครเข้าหรือยัง ก็ยังค่ะ ยังไม่มี ยังไม่รีบเลย”
ไม่เสียใจอีกฝ่ายมูฟออนเร็ว เผยถ้าจบดีคงไม่เลิกกัน ถ้าเดินสวนกันก็คงไม่คุย
“ไม่เสียใจนะคะ เพราะเราก็มูฟออนแล้วเหมือนกัน แล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วทุกอย่าง ตอนนี้ก็ตัดขาดกันไปเลยค่ะ ถามว่าจบดีหรือไม่ดี ก็ถ้ามันดีเราก็คงไปกันต่อ ถ้ามันดีเราก็คงไม่เลิกใช่ไหม แต่อันนี้ไม่ดี ก็แยกกันแยกย้ายกันไป เติบโตในทางของตัวเอง มันก็มีเรื่องดีเยอะ แต่มันก็มีเรื่องไม่ดีด้วย ถ้าเดินสวนกัน ก็คงไม่คุยค่ะ คุยเยอะแล้ว (หัวเราะ)”
ใครอยากเข้ามาก็ได้ ให้เกียรติตัวเองด้วยการ Thank you, Next
“ถ้ามีคนจะเข้ามาก็ได้ค่ะ เพราะเราก็ให้เกียรติตัวเองเหมือนกัน ด้วยการ Thank you, Next ค่ะ แต่เราก็รักตัวเองก่อน ตอนนี้ก็เติมเต็มตัวเอง เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็เป็นบทเรียนให้นิวโตขึ้นในแต่ละวัน ความรักครั้งนี้ก็ทำให้นิวโตขึ้นอีกแบบหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็ไม่เศร้า ไม่ร้องไห้ ไม่เสียใจแล้ว อยู่คนเดียวได้ ไปเที่ยวคนเดียวได้ ล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวทะเลทะเลมาคนเดียว รู้สึกว่าอยากใช้เวลากับตัวเองจริงๆ ไม่เหงาเลย กินข้าวอร่อยมาก อยากทำอะไรก็ทำ กินข้าวคนเดียวเริ่มชินแล้ว ไม่มีแฟนก็อยู่ได้ค่ะ มันจะรู้สึกเหมือนเราจะอยู่ไม่ได้ แต่เราจะอยู่ได้ค่ะ”
กำลังใจตอนนี้มาจากครอบครัวและแมว
“กำลังใจก็เอามาจากครอบครัว ลูก เพื่อน และแมว เพิ่งซื้อแมวมาเลี้ยงตอนที่เศร้า เขาช่วยชีวิตเราได้มากๆ เลย ฮีลใจมาก ในวันที่เราร้องไห้หรือเครียด เขาก็จะเดินมาคลอเคลีย เหมือนเขามีเซ้นส์ หายเศร้าเพราะแมว แมวช่วยชีวิตมาก”
ยันไม่เกี่ยวเรื่อง “เพชรจ้า” เลิก “เนปจูน” แฟนเด็ก
“โอ้ย คือปีนี้นิวจะไปบวชช่วงวันเกิด เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ มันประดังเข้ามาตั้งแต่ต้นปี แล้วนี่อยู่เฉยๆ ก็โดนลากไปเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเลิกกัน อยากรู้ว่าเราทำอะไร ปกติเจอกันอยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนที่อยากเจอลูกทุกวัน แล้วพี่เพชรเขาก็มาบ้านนิว เพียงแต่ตอนที่เขามาบ้านนิว ไม่ได้มีใครเห็น เพราะเราก็คิดถึงลูกเรา ไม่รู้ว่าเขามโนกันยังไง เวลาเจอกันเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบ มาเล่นกันสามคนพ่อแม่ลูก มันไม่มีอะไรเลย ตอนนี้ใช้ทฤษฎีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ เราก็จะไม่ควบคุม สิ่งที่เราควบคุมได้ คือความคิดของเรา”
ไม่นอยด์โดนโยง แต่พอเขาดีกัน ไม่เห็นมีใครมาขอโทษสักคน
“เหตุการณ์ล่าสุดไม่นอยด์ เพราะเราพยายามปล่อยและเปลี่ยนนิสัยตัวเอง คนส่งอะไรมาให้อ่านก็ไม่อ่าน แล้วเนี่ยพอเขากลับมาดีกัน ไม่เห็นมีใครมาขอโทษสักคนเลย เงียบกริบ ก็ไม่เป็นไร แล้วแต่ (เห็นทางเพชรจ้ากับเนปจูนออกมาปกป้องเรา?) หนูพิมพ์ไปหาค่ะ ว่าเธอรู้หรือเปล่า ตอนนี้คนมาด่าหาว่านิวไปทำให้พี่เลิกกัน ถ้ามีโอกาสได้พูด ก็บอกให้หน่อยแล้วกัน เขาถึงพูด”
โอดปีนี้ชงหนัก วันเกิดเลยอยากไปถือศีล
“ปกติวันเกิดจะปาร์ตี้ แต่ปีนี้อยากไปถือศีล ไม่ถึงขั้นบวชหรอกค่ะ รู้สึกว่าปีนี้มันเกินไป ทั้งหมอนรองกระดูกเสื่อม ลำไส้พัง เลิกกับแฟน แล้วมีเรื่องเข้ามาในแต่ละเดือน ปีชงด้วยค่ะ ชงเข้มเลย ที่ผ่านมาไม่เคยเจอแบบนี้ ปีนี้คือจัดเต็มเลย เลยคิดว่าเดี๋ยววันเกิดปีนี้ก็จะไปถือศีลข้ามวันเกิด คิดว่าน่าจะสัก 3 วันค่ะ แต่เดี๋ยวดูก่อน ส่วนเคานต์ดาวน์ไม่มีแพลนอะไรเลย มีแค่พาลูกกับครอบครัวไปเที่ยว ตอนนี้ให้เวลาลูกเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ให้ลูกเต็มที่มาตลอดอยู่แล้ว”
ไม่ได้เข็ดกับความรัก แต่ไม่กล้าคาดหวังอะไรแล้ว
“ไม่กล้ามองเลย (หัวเราะ) ไม่กล้าคาดหวังอะไรเลย ก็ขอรักตัวเอง เติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนแล้วกัน เมื่อก่อนเราอาจจะเด็ก อยากให้คนอื่นมาเติมเต็มเรา แต่ตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราเติมตัวเองให้เต็มมีความสุขแล้ว แล้วคนที่เข้ามา เราก็จะมีความสุขร่วมกัน น่าจะดีกว่า ไม่ได้เข็ด แต่ก็เออนิดหนึ่ง สแกนมากกว่านี้ แต่เราก็คิดว่าสแกนดีแล้วไง เราก็ไม่รู้เพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอน”