“ฟาติมา บอช์” สร้างเรื่องอีกแล้ว! วางไมค์ —เดินออกจากสตูดิโอ Telemundo หลังโดนจี้ถามเรื่องโดน “บอสณวัฒน์” ฟ้อง

ฟาติมา บอช์ สาวงามเม็กซิกันวัย 25 ปี เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe 2025 กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีหลัง ลุกออกจากรายการสดกลางคัน ขณะให้สัมภาษณ์ในรายการ “Pica y se Extiende” ของสถานีโทรทัศน์ Telemundo ที่ไมอามี สหรัฐฯ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (7 ธ.ค.)
หลังจบช่วงแรกของรายการ เธอปฏิเสธจะเข้าถ่ายทำต่อ และ เดินออกจากสตูดิโอโดยไม่กลับมา รวมถึงยัง ยกเลิกคิวออกรายการอื่น ๆ ของช่องตลอดทั้งวัน อีกด้วย
ระหว่างการสนทนา ฟาติมาแสดงอาการไม่สบายใจกับคำถามของผู้ประกาศ ลูร์เดส สตีเฟน และ คาร์ลอส อัดยัน ซึ่งถามถึงกระแสดราม่าที่ตามหลังการคว้ามงของเธอ ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นพาสปอร์ตของมิสโกตดิวัวร์, คดีอาญาที่พัวพัน ราอูล โรชา กานตู ประธานองค์กร Miss Universe รวมถึง คดีหมิ่นประมาทที่เธอถูกฟ้องล่าสุด
ฟาติมากล่าวในรายการว่าต้องการให้สื่อ “โฟกัสผลงานและโครงการสังคมของเธอ ไม่ใช่เรื่องที่ ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเธอ”
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกาศทั้งสองชี้แจงว่า ประเด็นเหล่านี้เป็นข่าวสำคัญที่สังคมสนใจ และเป็นหน้าที่ของรายการที่จะต้องถามอย่างตรงไปตรงมาเพื่อความโปร่งใส
คาร์ลอสให้สัมภาษณ์ในรายการ “En Casa con Telemundo” ช่วงเช้าวันถัดมา (8 ธ.ค.) ว่า “เราถามในสิ่งที่ผู้ชมอยากรู้ นั่นคือความรับผิดชอบของสื่อ และเราได้แจ้งเธอล่วงหน้าแล้วว่ามีคำถามแรง ๆ”
เขายังเสริมว่า “ถ้าเธอรู้สึกว่าตอบคำถามไม่ได้จนต้องเดินออก นั่นไม่ใช่เพราะเราไม่ให้เกียรติ แต่เป็นการทำงานตามหน้าที่ของเรา”
หนึ่งในคำถามที่กลายเป็นชนวนใหญ่ คือ คดีฟ้องหมิ่นประมาท ที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้บริหารชาวไทยของ Miss Universe เป็นผู้ยื่นฟ้อง
ในรายการ ฟาติมาปฏิเสธว่า “ฉันไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นค่ะ นั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้”
แต่คาร์ลอสกลับเปิดเผยว่า เธอบอกคนละอย่างหลังกล้อง “ก่อนเริ่มรายการ ผมถามเธอเรื่องคดีฟ้องร้อง เธอบอกเองว่าพ่อของเธอรู้เรื่องแล้ว และกำลังจัดการทางกฎหมายอยู่ ดังนั้น…เธอรู้เรื่องนี้แน่นอน แม้จะไม่พูดตรงในรายการก็ตาม”
เธอยัง ยกเลิกกำหนดการออกรายการทั้งหมดของสถานี Telemundo ที่เหลือในวันเดียวกันทันที ตัดจบทุกคิวสัมภาษณ์ที่วางไว้ล่วงหน้า ทำให้ทีมงานหลายรายการต้องปรับผังแบบกะทันหัน และยิ่งตอกย้ำกระแสวิจารณ์ว่าดราม่ารอบมงครั้งนี้ยังไม่จบง่าย ๆ
ฟาติมา บอช์ คว้ามงมิสยูนิเวิร์สในวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในการประกวดครั้งที่ 74 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 120 ประเทศ โดยวิกตอเรีย เคียร์ เทลวิก จากเดนมาร์ก เจ้าของตำแหน่งปี 2024 เป็นผู้สวมมงให้