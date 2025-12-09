เปิดคำทำนาย “บาบา วานกา” 2026 ภัยธรรมชาติรุนแรง - สงครามโลกครั้งที่ 3 - มนุษย์ถูกเอไอครอบงำ - การมาเยือนของสิ่งมีชีวิตนอกโลก

เป็นประจำทุกปีไปแล้วที่รายการแฉ จะออกมาบอกเล่าถึง คำทำนายของหมอดูตาบอดแห่งบัลแกเรีย “บาบา วานกา” ที่ทำนายเหตุการณ์แต่ละปีไว้อย่างแม่นยำหลายเรื่อง เช่น สงครามโลก โควิด เหตุการณ์ 911 จนกลายเป็นที่จับตาดูว่าแต่ละปี บาบา วานกา ทำนายอะไรไว้บ้าง ซึ่งคำทำนายของ บาบา วานกา ได้เขียนไว้ว่าการล่มสลายของมนุษยชาติจะเริ่มต้นในปี 2025 และโลกจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในปี 5079
โดยปีนี้ได้ชวน “นิปปอน นวนันท์ บำรุงพฤกษ์” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร มาเปิดคำทำนายในปี 2026 ของ บาบา วานกา ได้ทำนายไว้ว่า…
“ภัยธรรมชาติ” บาบา วานกา ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าที่ไหน แต่จะเกิดขึ้นเป็นชุดเหตุการณ์เซ็ตคอมโบเลย ฟังแล้วตกใจนะ คือจะมาเป็นแพ็กเกจ มีแผ่นดินไหวที่ความแรงเกิน 8.5 , ภูเขาไฟยักษ์ระเบิด , สภาพอากาศอย่างสุดขั้ว มันจะมาเป็นเซ็ตคอมโบ เป็นแพ็กเกจทั้ง 3 อย่างแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะเกิดที่ไหน แต่หลังจากเกิดแล้วจะทำให้พื้นที่ของโลกประมาณ 7-8 % จะได้รับผลกระทบ เรียกว่าปีหน้าปั่นป่วนมากๆ ในเรื่องของภัยธรรมชาติ
“สงครามโลกครั้งที่ 3” บาบา วานก้า บอกว่ามันจะเกิดขึ้นจากความตึงเครียดของชาติมหาอำนาจ หลังจากนั้นจะขยายไปเรื่อยๆ จะมีสงครามขนาดใหญ่จากประเทศขนาดใหญ่แล้วจะขยายไปยังทวีปอื่นๆ ตรงนี้พิธีกร “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เสริมว่า ถ้าเทียบกับเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ก็มีจีน-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน มีปัญหากันร้อนแรง ซึ่งอาจจะขยายเป็นความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับรัสเซียก็เป็นไปได้
“เอไอ” ปี 2025 บาบา วานก้า ทำนายไว้ว่ามนุษย์เราจะได้รู้จักและใช้เอไอกันอย่างกว้างขวาง แต่ในปี 2026 เอไอจะครอบงำโลก ครอบงำมนุษย์ หมายความว่ามนุษย์จะไม่สามารถควบคุมเอไอได้แล้ว มันจะมีอิทธิพลเหนือมนุษย์อย่างน่ากังวลทั้งด้านการควบคุมและพึ่งพา คือขาดมันไม่ได้และควบคุมมันไม่อยู่ ก็คือปีหน้า เอไอจะครอบงำมนุษย์ได้
“การมาเยือนของสิ่งมีชีวิตนอกโลก” ปี 2025 บาบา วานกา บอกเราจะได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก แต่ปี 2026 มนุษย์จะได้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกแล้ว ซึ่งเรื่องนี้แอบน่าตกใจที่สุดเพราะเป็นคำทำนายเดียวของเขาที่ระบุ เวลาที่ชัดเจน คือ เดือนพฤศจิกายน 2026 จะมียานอวกาศขนาดใหญ่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วมนุษย์จะได้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก
“เศรษฐกิจโลก” ทองจะขึ้นไปอีก 25-40%
นิปปอน นวนันท์ เล่าปิดท้ายว่าทั้งหมดที่พูดมาในคำทำนายของ บาบา วานกา มันผ่านการตีความมา อาจจะมีความหมายที่เป็นการคิดเองต่อๆ กันได้ ฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการเสพ ก็รอดูกัน เพราะที่ผ่านมามันก็มีทั้งจริงและไม่จริง