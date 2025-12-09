xs
“มะตูม เตชินท์” สุดทน อัดคลิปฟาดพาดหัวข่าว CNN (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทนไม่ไหว จนลุกมาอัดคลิปเป็นภาษาอังกฤษจวกการพาดหัวข่าวนำเสนอข่าวของ CNN ที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายโจมตีกัมพูชาก่อน

งานนี้ “ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ฉะจัดเต็ม ซัดไม่ควรตัดสินสถานการณ์โดยพาดหัวข่าวเพียงอย่างเดียว นี่คือการปกป้องอธิไตยของเรา และมันสมเหตุสมผล แล้วคือเหี้xอะไร เกิดอะไรขึ้นกับคุณ CNN ถือเป็นข่าวสำคัญระดับโลก ผิดหวังอย่างมากในการขาดความแม่นยำและรายละเอียดในการรายงาน

ทำไมคุณไม่หาความจริงและรายงานตามความจริง แม้แต่พาดหัวข่าว ก็เหมือนให้โลกสามารถเข้าใจเราผิด ทำไมคุณทำอย่างนั้น ดังนั้นอยากขอความช่วยเหลือจากผู้คนทั่วโลก เพื่อแสดงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราเป็นประเทศที่สงบสุข แต่โปรดอย่ามาหยามเรา ดังนั้นโปรดหยุดแพร่ข่าวปลอม










