“แจ็ค เดอะโกสต์” ยันไม่เอาเปรียบคนเล่า ให้เงินสายละ 1 พัน ถ้าล้านวิวให้อีก 1 หมื่น ฟังรู้ เรื่องจริง-เรื่องแต่ง แต่ให้เกียรติ ไม่ดรามา

“แจ็ค เดอะโกสต์” เผยสต๊อกเรื่องผี คิวยาว 1 ปีแล้ว ฟังรู้เรื่องไหนจริง เรื่องไหนแต่ง แต่ให้เกียรติคนเล่า ไม่ดรามา บอกฟังเอาบันเทิง ไม่ต้องไปสนใจ แค่เอ็นจอยไปกับมัน ยันไม่เอาเปรียบคนเล่า ให้ค่าตอบแทนสายละ 1 พัน แถมโบนัสอีก 1 หมื่น ถ้าได้ล้านวิว รายการดูแลลิขสิทธิ์ให้ ถ้าได้ทำหนังหรือทำอย่างอื่น ก็ให้เงินเพิ่มอีก ไม่รู้ผีมีจริงไหม แต่ไม่เคยเจอ และไม่อยากเจอ
เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีแฟนคลับหนาแน่นมาก สำหรับ “เดอะโกสต์เรดิโอ” ล่าสุด “พี่แจ็ค” หรือ “แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี” ที่มาร่วมงานประกาศรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR 2025” ได้เผยให้ฟังว่า ปีนี้ครบรอบ 10 ปีแล้ว และมีเรื่องเล่าในรายการกว่า 15,000 เรื่อง แถมคิวเล่าเรื่องผีตอนนี้ ยังมีสต๊อกยาวข้ามปี ต้องรอคิว 1 ปีเต็ม
“ถ้าเรื่องเล่าใน เดอะโกสต์เรดิโอ ตอนนี้มีอยู่ 15,000 เรื่อง ปีนี้ครบ 10 ปีพอดี คือผมเคยทำ เดอะช็อก มาก่อน เคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคนเล่าเรื่องผี หรือเรื่องผีหมดไปจากโลก รายการเราจะอยู่ยังไงต่อ เคยคิดไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทุกวันนี้เรื่องผียังฝากมาข้ามปี ตอนนี้สต๊อกเรื่องผี คิว 1 ปีนะครับ ในการที่จะเล่าเรื่อง “
บอกฟังเอาสนุก เอาบันเทิง ไม่ต้องไปสนใจเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง
“มีคนถามคำถามนี้เยอะ ต้องบอกก่อนว่า เราฟังเรื่องผี เราฟังเพื่ออะไร เพื่อเอาสนุก เอาบันเทิง เพราะฉะนั้นจะเรื่องจริงเรื่องแต่ง ไม่ต้องไปสนใจ ฟังแล้วเราเอ็นจอยไปกับมันไหม ฟังแล้วเราได้อะไรจากเรื่องเล่าเรื่องนั้น ฟังแล้วได้รู้จักบาปบุญคุณโทษไหม ผมว่าโฟกัสตรงนั้นมากกว่าครับ”
ส่วนตัวฟังแล้วรู้ อันไหนเรื่องจริงเรื่องแต่ง แต่ให้เกียรติคนเล่า
“รู้ แต่เราให้เกียรติเขา เราก็สนุกไปกับเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้ฟัง ก็ตัดตรงนั้นทิ้งได้ ไม่ต้องดรามาเลย เพราะจริงไม่จริงคนเล่ารู้ ไม่มีใครรู้เท่าคนเล่า เพราะฉะนั้นเขาโทร.มาเล่าให้ฟัง เรื่องไหนไม่ชอบ คนฟังก็แค่ผ่านไป แต่เราเป็นผู้ดำเนินการเราต้องฟังทุกเรื่อง”
ยันคนโทร.เล่าเรื่อง ได้เงินจริงทุกสาย ให้ค่าเล่า 1 พัน แถมโบนัสพิเศษ 1 หมื่น ถ้าได้ล้านวิว
“จริงๆ แล้วทุกสายที่โทร.มาเล่า ผมพูดตรงนี้เลยนะครับ ว่าได้เงินทุกสาย พอเราตั้งตัวได้ เรารู้ว่าเราควรให้ค่าตอบแทนคนเล่า เพราะฉะนั้นคนเล่าได้ค่าตอบแทนมา 2 ปีแล้ว เป็นเรตเท่ากันหมดครับ ไม่มีนักเล่าคนนี้มาบ่อยๆ แล้วได้มากกว่า ได้เท่ากันหมด โทร.มาเล่าปุ๊บก็จ่ายเงินเลยครับ แต่กว่าจะได้มาเล่า มันก็ต้องสกรีนกับทีมงานก่อน คือนอกจากค่าเล่าแล้ว ผมมีโบนัสพิเศษด้วย ค่าเล่า 1,000 แต่ถ้าได้ 1 ล้านวิว ได้อีก 10,000 เป็นกำลังใจให้ เราไม่เอาเปรียบคนเล่า จริงๆ เราก็ไม่ได้บอก แต่คนเล่าจะรู้กัน มีหลายคนถามว่าคนเล่าได้อะไร เราเคยพูดไปแล้วว่าคนเล่าได้เงิน มีค่าตอบแทนให้ เราไม่เอาเปรียบคนเล่า”
ทุกคนที่โทร.มาเล่า ต้องรับรู้ข้อนี้
“คนที่มาเล่าต้องรับรู้ก่อน ว่าเล่าเสร็จปุ๊บคุณต้องส่งเลขบัญชีมา เพื่อให้เราจัดการให้ เราจ่ายทุกเรื่อง”
ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ให้คนเล่า ถ้าได้ไปทำหนัง หรือเอาไปทำอะไร ก็จะให้เงินเพิ่มอีก
“ลิขสิทธิ์เราพูดคุยกันอยู่แล้ว เราคุยกันตั้งแต่แรก ว่าเราดูแลลิขสิทธิ์นะ ใครจะเอาหนังไปทำ หรือถ้าเราหยิบยกไปทำอะไร คนเล่าก็ได้ตังค์เพิ่มอีก อย่างเจ้าของเรื่อง ข้างบ้าน ก็ได้เงินไปก้อนหนึ่ง ที่เอาไปใช้ชีวิตได้แบบสบายๆ ได้เลย ปีหน้าจะมีอีกเรื่องหนึ่ง คำสารภาพของหมอผี ทุกอย่างที่เราเอาไปต่อยอด คนเล่าจะต้องได้เงินก่อนอันดับแรก นั่นคือนโยบายครับ เราดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ให้ เพราะมันละเอียดอ่อนมาก บางทีเขาเอาไปให้ตรงโน่นตรงนี้ หลายคนเอาไปแล้วไม่ได้ค่าตอบแทน โดนหลอกเอาไปทำเยอะมาก (ตอนนี้ก็รวยแล้ว?) พออยู่ได้ครับ”
เปิดกว้างให้นักเล่า แต่ต้องผ่านการคัดกรองก่อน
“ใครที่มีเรื่องเล่าอยากมาเล่า ผมก็เปิดกว้างเลยครับ ใครก็ได้ แต่มันต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเรื่องก่อน อันไหนเล่าไม่ได้ก็ข้ามไป แต่ถ้าได้เล่าก็เอามาต่อยอด ทำโน่นนี่ได้ ส่วนมากเดี๋ยวนี้คนเล่าจะมีธุรกิจของตัวเอง เอาไปต่อยอดทำนั่นนี่ ก็เกื้อหนุนกันไปครับ แต่เราไม่ได้มีการันตีครับ ทั้งหมดมันอยู่ที่จังหวะและเวลามากกว่า”
ส่วนตัวไม่เคยเจอผี และไม่อยากเจอ ฟังจบกลับบ้าน ปิดสวิตช์การทำงาน ไม่เก็บไปคิดต่อ บอกพูดยาก ไม่รู้ผีมีจริงไหม
“ไม่เคยเจอผี อย่างเรื่องข้างบ้าน ฉายรอบกาล่า อีกวันหนึ่งผนังถล่มเลย เป็นไงล่ะ แต่ไม่เกี่ยวๆ (หัวเราะ) มันเป็นจังหวะพอดี ไม่เคยเจอผีครับ แล้วก็ไม่อยากเจอครับ กลัวผี ไม่ได้มีของดี ตอนฟังมันก็แค่เรื่องเล่า เราแค่เป็นคนกลาง ระหว่างคนเล่ากับคนฟัง แค่เป็นพิธีกรถามแทนบางคำถามแค่นั้นเอง ไม่ได้จะต้องเก็บมาคิดครับ (เวลาเกิดเสียงเอฟเฟกต์ในห้องอัดมันคืออะไร?) มันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยี ของสัญญาณที่มันซ้อนกัน ถ้าผมคิดว่าทุกอย่างลี้ลับ กลายเป็นว่าผมประสาทนะ เขาไม่มีตามเรา เราไม่สนใจ เราปิดสวิตช์ได้ (ผีมีจริงไหม?) ไม่รู้ครับ 50-50 พูดยาก”