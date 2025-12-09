“ฝ้าย พีรญา” เตรียมเปิดตัวคู่จิ้นใหม่ปีหน้า จ่อฟ้องคนสร้างเฟกนิวส์ เข้ารอบแล้ว 10 คน ลั่น! ไม่รับกระเช้า ไม่รับคำขอโทษ

“ฝ้าย พีรญา” ตื่นเต้นเตรียมเปิดตัวคู่จิ้นใหม่ หวังแฟนคลับถูกใจ หลังเชียร์ให้มีคู่ใหม่สักที มูฟออนไม่ขอพูดเรื่องเก่า ต่างคนต่างทำงาน และก้าวไปข้างหน้า ยังหวังดีกับอดีตคู่จิ้นอวยพรให้โชคดี ในทางของตัวเอง จ่อฟ้องคอมเมนต์รุกล้ำความเป็นส่วนตัวและสร้างเฟกนิวส์ เข้ารอบแล้วหลัก 10 คน ไม่รับกระเช้า ไม่รับคำขอโทษ
หลังออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ใจทั้งน้ำตา ถึงเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตคู่จิ้น และการทำงานกับค่ายเก่า ก็ดูเหมือนว่าสาว “ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน”จะแฮปปี้มากขึ้น ล่าสุดได้เจอฝ้ายในงานประกาศรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR 2025” เจ้าตัวก็ได้อัปเดตผลงานชิ้นแรกของค่ายตัวเองให้ฟัง ว่าต้นปีหน้าได้ดูแน่นอน ส่วนคู่จิ้นคนใหม่ ก็จะเปิดตัวพร้อมกันเลยทีเดียว
“broken of love หัวใจช้ำรัก จะออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้ว ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ก็ประมาณต้นปีค่ะ น่าจะเดือนสามเดือนสี่ ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเตรียมงาน เป็นชิ้นแรกของค่ายเลย เป็นผู้บริหารเองมันเหนื่อยมากเลยค่ะ ปกติเราเป็นนักแสดงก็ทำการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะ แต่พอเราต้องมาเป็นผู้จัดเองด้วย เราต้องทำเองทุกกระบวนการต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการที่เราจัดเตรียม ก็เลยต้องหนักนิดหนึ่งค่ะ แต่เต็มที่ค่ะ
ถามว่ากดดันไหม จริงๆ ฝ้ายไม่ได้กดดันนะ รู้สึกว่ามีทีมงานคุณภาพ แล้วก็มีบุคลากรที่คุณภาพที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สำเร็จ เลยรู้สึกว่าไม่ได้กดดัน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทำงานในแต่ละหน้าที่ต่างกัน แต่บุคคลรอบข้างฝ้ายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแน่นอน ซึ่งกว่าจะหามาได้ ก็ยากเหมือนกันนะคะ กว่าจะรวมทีมก็หาอยู่นาน แต่ด้วยความที่ทีมโปรดักชั่น ทีมผู้กำกับ ทีมบท ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้ว ฝ้ายก็เลยได้รับโอกาสจากพี่ๆ ก็เลยมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้ ดีใจมากค่ะอุ่นใจเลย(ในสังกัดเราตอนนี้มีแค่เราเลยใช่ไหม?) เดี๋ยวจะบอกในทุกอย่าง จะเปิดตัวทีเดียว”
ตื่นเต้นเตรียมเปิดตัวคู่คนใหม่
“เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะคะ ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นมากๆ หวังว่าทุกคนจะชอบ เพราะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เราชั่งใจ พอก็มีแคนดิเดตหลายคนมากๆ (เคาะเข้ารอบมาแล้ว?) ยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบ แต่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยาก มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะฉะนั้นไม่นานเกินรอ”
คุณสมบัติต้องรักงานแสดงเหมือนกัน และมีคาแรกเตอร์ที่น่ารัก
“จริงๆ แล้วที่ฝ้ายรู้สึกว่าจะยืนข้างๆ กันได้หนึ่งต้องรักในงานแสดงเหมือนกัน มีคาแรกเตอร์ที่น่ารัก (ยิ้มเขิน) หูร้อนไปหมดแล้ว ทุกคนน่าจะไม่รู้จักหรือเปล่า (ผ่านงานในวงการมาหรือยัง?) เราอยู่ในช่วงโดนหลอกถามนะคะ แต่ด้วยความที่ตอนนี้มีหลายคน เราไม่สามารถเจาะจงได้ ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าก็รู้สึกว่ามีทางที่พี่ๆ คุ้นตา และไม่คุ้นตา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีอย่างแน่นอน ถามว่าคนที่ทำให้เขินใหม่หรือเก่า เขินเพราะว่าจะตอบไม่ถูก แล้วจะหลุดตอนนี้ ต้นปีน่าจะรู้ ส่วนจะอยู่โพเดิมหรือเปล่านะ ก็โพเดิม ถามว่าตอนนี้อยู่ในขบวนการไหนแล้ว ก็เดี๋ยวได้ทราบ (เสียอาการ)”
ขอบคุณแฟนๆ ที่รอคอยและพร้อมซัปพอร์ต หวังว่าจะชอบและถูกใจ
“เอาจริงๆ แล้วพยายามที่จะทำทุกอย่างให้บาลานซ์ที่สุดสำหรับตัวฝ้ายเอง และสำหรับตัวแฟนๆ ว่าต้องการอะไร อยากดูอะไร แต่ที่แน่ๆ คือฝ้ายตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆ เลย หวังว่าแฟนๆ จะชอบ ที่เห็นฟีดแบ็ก ก็ขอบคุณที่รอคอยและพร้อมที่จะซัปพอร์ตคู่ใหม่ด้วยก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะ (แล้วมันมีกระแสตีกลับบ้างไหม?) เอาจริงๆ แฟนๆ ก็บอกว่าให้ฝ้ายมีคู่ใหม่สักที มันนานไปแล้ว บางคนเริ่มสงสาร เริ่มมาในแนวเห็นใจว่าให้มีสักทีเถอะ”
หลังแถลงข่าวเคลียร์ทุกประเด็น ก็ต่างคนต่างทำงาน และก้าวไปข้างหนัา ไม่อยากพูดเรื่องเก่า ผ่านมาแล้วอยากให้ผ่านไป
“เอาจริงๆ เราก็ต่างคนต่างทำงานในสายอาชีพของตนเอง ต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรัก ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราผ่านอะไรมา ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีด้วยกับทุกเส้นทางของแต่ละคนที่ก้าวไปข้างหน้าต่อไป รวมถึงตัวเราเองด้วย (ได้ดูที่เขามาโต้กลับเราไหม?) หนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วได้ไหม แค่รู้สึกว่ามันจะปีใหม่แล้วสิ้นปีแล้ว อะไรที่ผ่านมาแล้วก็อยากให้ผ่านไป อยากให้ทุกคนเริ่มใหม่กับสิ่งดีๆ เราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิง ไม่ว่ายังไงก็ยังคงหวังดีต่อกัน ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นอันนี้ แค่ทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุด มันจะปีใหม่แล้วก็ขอให้มันผ่านพ้นไปกับปีเก่าแล้วกัน”
ยังคงหวังดีกับอดีตคู่จิ้น “โยโกะ อาภัสรา เลิศประเสริฐ” อวยพรให้โชคดีในเส้นทางของตัวเอง
“ก็เคยหวังดียังไงก็ยังคงหวังดีอย่างนั้น ก็อาชีพเดียวกันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปคิดร้ายต่อกันยังอวยพรแล้วก็ขอให้โชคดีในเส้นทางของตัวเอง”
จ่อฟ้องคอมเมนต์ที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ตอนนี้มีผู้เข้ารอบแล้วหลัก 10 คน
“มีค่ะๆ บางทีข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริง พอได้ยินผ่านคน 100 คน สาส์นมันเปลี่ยนไปหมดเลย มันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเสียหาย การถูกรีพอร์ตงาน มันมีผลกับงานเรา จริงๆ ฝ้ายค่อนข้างมั่นใจในตัวฝ้ายเองมากว่าอะลุ่มอล่วยมามากๆ แล้ว แล้วอันไหนที่มันกระทบกับฝ้ายกับงานฝ้ายกับบุคคลรอบข้าง ก็รู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์แล้ว ตอนนี้ก็มีผู้เข้ารอบไปแล้ว (ทำไมเขาถึงได้เป็นผู้ที่เข้ารอบ?) อันนั้นเป็นฝั่งอินเตอร์แฟน ก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการ แต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดำเนินการ ถามว่าถึงหลัก 10 ไหม ก็มีอยู่นะคะ”
โดนสร้างเฟกนิวส์ ทำให้ลำบากในการทำงาน
“บางทีบางอย่างเราใกล้ใครก็หาว่าเราไปอะไรกับเขา แล้วมันสร้างเฟกนิวส์ที่มันทำให้รู้สึกว่ามันลำบากในการทำงาน มันลำบากในการใช้ชีวิต บางคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่มันผ่านมาไม่กี่วิ รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริง แต่ก็เคยพยายามที่จะให้มันผ่านไปแล้ว แต่ว่าก็ไม่หยุด ความใจดีมันไม่ได้มีผลซะเท่าไหร่กับบุคคลเหล่านั้น เลยใช้กฎหมายดีกว่า”
ไม่รับกระเช้า ไม่ต้องมาขอโทษ
“ไม่รับกระเช้า แล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษด้วย ก็ไปว่ากันในทางกฎหมาย เงินสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงๆ อยากได้รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตการแสดงความคิดเห็น เพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะ เรามีจิตใจนะ มันบั่นทอน แล้วก็รู้สึกว่าท็อกซิก ตั้งแต่วันนั้นที่พูดออกไป ก็น้อยลงนะคะ บางคนก็มีขอโทษ บางคนก็ฟังความหลายๆ ด้าน เอาจริงๆ เรื่องราวทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมอง มองว่าดีก็ดี มองว่าไม่ดีก็ไม่ดี มันอยู่ที่มุมมอง”
ขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับ แต่อยากให้ปล่อยผ่านเรื่องเก่าๆ ไป
“ได้ดู ได้ติดตามบ้าง ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มา สำหรับแฟนคลับฝั่งฝ้าย แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นครอบครัวฝ้าย รู้สึกว่าอยากให้ชื่นชมแล้วก็เสพกันที่ผลงานมากกว่า ใครจะทำอะไรก็ปล่อยผ่านไปเถอะ แต่ก็เข้าใจแฟนๆ ที่บางทีก็รู้สึกว่า ก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละ อย่างที่บอกจะปีใหม่แล้ว”