“ไมกี้” เข้าใจวัฎจักรวงการบันเทิง ไม่ได้มองว่าตัวเองตกงาน ปีหน้ามีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์

“ไมกี้ ปณิธาน” รีวิวงานพิธีกรยังต้องฝึกเพิ่มอีก ร้องไห้ตอนจบ เพราะซาบซึ้งและภูมิใจในตัวเอง ขอบคุณผู้ใหญ่ให้โอกาส ได้ทักษะเพิ่มเยอะมาก แจงให้สัมภาษณ์ อยากเห็นตัวเองกลับมาทำงาน ไม่ได้มีเจตนาให้เศร้า หรือมองว่าใครผิด เข้าใจวัฎจักรวงการ ไม่ได้มองว่าตกงานเลย เปรยปีหน้ามีเซอร์ไพรส์ ขออุบไว้ก่อนให้รอติดตาม
ทำเอาเสียน้ำตาเลยทีเดียว สำหรับหนุ่ม “ไมกี้ ปณิธาน บุตรแก้ว” หลังได้ไปชิมลางงานพิธีกรครั้งแรก ในรายการเรียลลิตี้ THE UPGRADE ทางช่องเวิร์คพอยท์ ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ในงานประกาศรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR 2025” ว่าที่ร้องไห้ในตอนนั้น เพราะรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในตัวเอง เนื่องจากตอนแรกตั้งใจจะปฏิเสธงานนี้ เพราะไม่คิดว่าจะทำได้จริงๆ
“ก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับบทบาทเป็นพิธีกรครับ เป็นการทดลองงานครับ ถามว่าผ่านไหม ผมยังรู้สึกว่ามีข้อบกพร่องอยู่เยอะพอสมควรครับ อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกเยอะๆ เลยครับ จริงๆ ตอนแรกที่เขาติดต่อมา ผมไม่กล้ารับ กะจะปฏิเสธ เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้จริงๆ ผมรู้สึกว่างานพิธีกรมันยากมากๆ แล้วในมุมมองของตัวเอง ผมเป็นเด็กด้วย เพิ่งจะอายุ 22 แล้วการเป็นพิธีกรต้องเล่นกับคนที่ต่างอายุหรือรุ่นใหญ่ บางทีเรามีความไม่กล้า ก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับ ก็ต้องขอบคุณทางเวิร์คพอยท์ แล้วก็ช่อง 3 ที่ให้โอกาส มันสนุกมากๆ จริงๆ”
ร้องไห้ตอนจบ เพราะซาบซึ้งและภูมิใจในตัวเอง
“คือด้วยมันเป็นรายการใหม่ด้วย แล้วตอนนั้นการถ่ายทำยังไม่คล่องตัวมาก วันนั้นเลิกตี 4 ครึ่ง แล้วไม่ไหวแล้ว คือผมวิ่งงานด้วย มันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากๆ แล้วผมมันจบ ก็รู้สึกเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งครับผม ภูมิใจที่ตัวเองทำได้”
เผยได้สกิลและทักษะเพิ่มเยอะมาก
“ได้สกิลเพิ่มเยอะมากครับ มันไม่ได้แค่พูดตามสคริปต์ รายการนี้สดเยอะมาก เราต้องควบคุมอารมณ์ของคนที่มาร่วมงานกับเรา แล้วต้องมองในมุมมองของคนดูด้วย ว่าเขาอยากจะรู้ อยากจะเห็น อยากจะถามอะไรเราต้องเป็นสื่อกลางตรงนั้น ต้องคุมทั้งหมด แล้วก็สรุปจบ มันก็ได้ทักษะเยอะเหมือนกัน”
ปรึกษา “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร” เยอะที่สุด ได้เรียนรู้วิธีจำสคริปต์
“ในช่วงถ่ายทำ พี่บอย (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) เขาเป็นโค้ช แล้วเขาจะยุ่งมากๆ คนที่ผมปรึกษาเยอะที่สุดคือพี่นุ้ยครับ ที่ผมได้เลยคือวิธีการจำสคริปต์ เพราะพี่นุ้ยเก่งมากจริงๆ 1 หน้า A4 เขาจำแป๊บเดียวได้เลย”
การเป็นพิธีกร ช่วยเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดีขึ้น
“ด้วยครับ พิธีกรในอุดมคติสำหรับไมกี้ ต้องยืนหลังตรง แล้วก็พูดจาฉะฉาน พิธีกรก็เป็นสื่อทางภาษาอีกรูปแบบหนึ่งครับ รู้สึกว่าต้องพูดชัดขึ้น เสียงดังขึ้น (จะไม่เป็นไมกี้ที่พูดไปเรื่อยแล้ว?) สุดท้ายก็เป็นผมเหมือนเดิมครับ แต่ในช่วงเวลาการทำงาน ก็พยายามให้อยู่ในสโคปของการทำงานครับ ผมก็เป็นผมนี่แหละ”
แจงไม่มีเจตนาให้เศร้า หรือมองว่าใครผิด หลังแฟนคลับเป็นห่วง ที่ให้สัมภาษณ์ว่าปีหน้าจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้ว
“หลายๆ คนอาจจะเคยฟังสัมภาษณ์ผม ที่ผมบอกว่าอยากกลับมาทำงาน อยากเป็นนักแสดง คือจริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนานำเสนอออกไปในรูปแบบนั้น ไม่ได้อยากให้เศร้า หรือรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกผิด แต่ที่ผมพูดมันเป็นความจริง ผมอยากกลับมาทำงาน แล้วในคำถามในคลิปนั้น เขาถามว่าปีหน้าเห็นตัวเองเป็นยังไง อยากเห็นตัวเองในมุมไหน ผมก็เลยบอกว่าอยากเห็นตัวเองในมุมที่กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง กลับมาจริงจังอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าผมมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ แต่พูดไม่ได้”
แจงคนตีความไปว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับตน แค่มองเป็นวัฎจักร
“ผมรู้สึกว่ามันเป็นวัฎจักรของการทำงานอยู่แล้วนะครับ อย่างผมเป็นนักแสดง อาจจะเล่าได้ละเอียดในฝั่งนักแสดง คือช่วงเวลาถ่ายทำก็นานมาก แล้วก็ต้องตัดต่ออีก โปรโมตอีก ถึงจะละครออน แล้วพอละครออนไป โชคดีติดกระแส ก็อาจจะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่ง แต่สุดท้ายละครมันมาใหม่เรื่อยๆ”
เป็นตัวของตัวเองมาตลอด ปีหน้ามีอะไรให้ติดตามอีกเยอะ
“ก็เป็นตัวเองนะครับ คือจริงๆ การทำงานผมมีความสุขมากครับ ไม่ได้มองว่าผมตกงาน ผมรู้สึกว่ามันเป็นวัฎจักรที่เป็นอยู่แล้ว แล้วก็ยังมีจุดมุ่งหมายเดิม คืออยากเป็นนักแสดงที่ดี อยากจะสร้างผลงานที่ดีที่สุด หวังว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกให้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ”
อัปเดตอาการป่วยคุณพ่อ ดีขึ้นเยอะแล้ว แข็งแรงและมีความสุขมาก
“ไปหาคุณพ่อมาครับ อาการคุณพ่อตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วครับ ตอนนี้เพิ่งทำบ้านใหม่ให้คุณพ่อได้กลับมาอยู่ที่บ้าน เขาก็แข็งแรงนะครับ ผมรู้สึกว่าเขามีความสุขมากที่สุดตอนนี้แหละ ผมคิดว่าสัมภาษณ์นี้เขาก็น่าจะได้ดูครับ เขามีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเลย เป็นช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับครอบครัวจริงๆ เห็นจากแววตากับการแสดงออกของเขาเลย ว่าเขามีความสุข พ่อชอบดูหนังมาก เขายังบ่นกับผมอยู่เลย ตอนที่ละครออนแล้วไม่มีซับ (หัวเราะ) เขาอยากอ่านซับภาษาอังกฤษ”
กลับบ้านไปชาร์จพลัง รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับครอบครัว
“ก็ดีครับ พาร์ตที่ผมรู้สึกปลอดภัยที่สุด ก็คือการได้อยู่กับครอบครัว กลับมาครั้งนี้ก็เต็มที่ครับ แม่ซัปพอร์ตอยู่แล้ว บอกว่ารอดูอยู่นะ ปีหน้าก็น่าจะได้เห็นผมในอีกมุมหนึ่ง ที่ผมยังไม่เคยทำ แล้วก็น่าจะมีโปรเจกต์อีกหลายๆ อย่างให้ทุกคนได้ชมครับ ยังอยู่กับช่องครับ”