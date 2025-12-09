“เจษ” ตื่นเต้นร่วมโชว์เปิดซีเกมส์ 2025 พร้อมติดหางเสือเรือจิ้น “ใบเฟิร์น” ในแรงเงา

“เจษ เจษฎ์พิพัฒ” ตื่นเต้นได้ร่วมโชว์ในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 รู้มีดรามาหลายอย่าง แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนั้น พร้อมติดหางเสือให้เรือ “เจษ - ใบเฟิร์น” หลังร่วมงานกันอีกครั้งใน “แรงเงา” รีเมก เผยยังไม่รู้รายละเอียดเยอะ แต่อยากทำบท “วีกิจ” แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อน
เรียกว่าตื่นเต้นและดีใจสุดๆ สำหรับหนุ่ม “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” หลังได้รับเกียรติให้เป็น Friends of SEA Games 2025 พร้อมร่วมโชว์ในพิธีเปิด โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.) เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อถึงเรื่องนี้ ในงานประกาศรางวัล “GQ MEN OF THE YEAR 2025” พร้อมเผยถึงกระแสละคร “แรงเงา” รีเมก หลังหลายคนพร้อมกลับมาแล่นเรือ “เจษ - ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” อีกครั้ง
“เดี๋ยวจะมีพิธีเปิดแล้ว ผมก็จะมีโชว์กับเพื่อนทั้งหมด 7 คน แต่ยังบอกไม่ได้ ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอย่าง ต้องบอกว่าผมไม่รู้ แต่ในส่วนของผมยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม จริงๆ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น เราแค่เป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทย แค่ไปร่วมงานวันเปิดและจะมีโชว์ ถามว่าตื่นเต้นไหม ก็ตื่นเต้นและดีใจ ปีนี้เราก็เป็นเจ้าภาพด้วย ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว อยากจะนำเสนอกีฬาอาเซียนให้คนทั้งโลกได้รู้จัก”
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ แต่เชื่อดรามาทุกอย่างจะคลี่คลาย
“จริงๆ เราก็พอทราบแล้วว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไง ส่วนดรามาต่างๆ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุด เราเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนั้น เราเป็นส่วนหนึ่งที่เขาให้เกียรติเราเป็น Friends of SEA Games 2025 เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้เฉยๆ ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้”
ยังไม่รู้รายละเอียด “แรงเงา” รีเมก แต่คิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
“ใช่ครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อเรื่องว่าแรงเงาเหมือนเดิมหรือเปล่า ส่วนตัวดีใจเพราะว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆ ในอดีต เราเองก็ดูทันทั้ง 2 เวอร์ชั่นเลย พอมาในเวอร์ชั่นที่เราต้องเล่นในครั้งนี้ ก็คิดว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเหมือนละครรีเมกทุกๆ เรื่อง แต่ว่ารายละเอียดต่างๆ ก็ต้องรอออกมาทีเดียว ตอนนี้ผมยังไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้น”
อยากทำให้ตัวละคร “วีกิจ” แตกต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้ว
“เราก็อยากทำให้ต่างจากเวอร์ชั่นที่แล้ว แต่ก็ต้องดูตามคาแรกเตอร์คนอื่นๆ และดูตามบทด้วย ถามว่ากดดันไหม ยอมรับว่ากดดัน แต่ทั้งทีมก็พยายามปรับเปลี่ยนอะไรให้มันทันยุคสมัยที่สุด ให้คนไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเดิม หรือว่าละครไทยก็เป็นอย่างนี้ ส่วนเรื่องคาแรกเตอร์ของวีกิจ ผมก็ต้องไปดูอีกทีว่าบทจะออกมายังไง เพราะว่าตอนนี้สคริปต์ยังไม่ได้เรียบร้อยดี เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายปีหน้า ส่วนเรื่องออกอากาศนั้นต้องถามทางช่องวันอีกที”
ขำๆ จริงๆ อยากเป็น “มุนินทร์”
“ใช่ๆ มันท้าทายดีนะ ว่าจะซื้อมาเล่นเอง ให้วีกิจกับมุตตา รับบทโดยใบเฟิร์น ส่วนผมเป็นมุนินทร์(หัวเราะ)”
พร้อมติดหางเสือให้เรือ “เจษ-ใบเฟิร์น” ส่วนตัวโสด แต่มีคนคุย
“พายเรือเหรอ แต่ว่าตอนนั้นผมกับใบเฟิร์นก็ช่วยกันคว่ำเรือไปแล้วนะครับ(หัวเราะ) แต่ไม่หรอก ถ้าตามคาแรกเตอร์แล้วคนชอบเราก็ดีใจ ในฐานะนักแสดงเขาก็มองว่าเคมีมันเข้ากัน คนก็น่าจะอินได้ไม่ยาก (ถ้าละครออกอากาศเรือลำนี้จะแล่นได้อีกรอบไหม?) เดี๋ยวติดหางเสือข้างหลังเลย ผมก็ใบเฟิร์นมองว่ากระแสข่าวตอนนั้นมันเป็นเรื่องน่ารักๆ มากกว่า เราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ผมไม่รู้ว่าเขาโสดไหม แต่เราก็โสด คือมีคนคุยๆ แต่ยังโสดอยู่”