“ทนายสายหยุด” เผยระหว่างขอความคืบหน้าคดี “เวย์-นานา” ขอโฟกัสที่การทำมาหากิน ตอนนี้ธุรกิจเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

“ทนายสายหยุด” พา “เวย์ ไทยเทเนียม” มาแสดงความบริสุทธิ์ใจเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัล พบ 2 สกุลเงิน ตีเป็นเงินบาทแค่หลักแสน จากนี้ทั้ง ”เวย์-นานา“ ตั้งใจโฟกัสที่การทำมาหากิน
หลังจากที่พาแรปเปอร์ดัง “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย เข้าพบพนักงานสอบสวนกก.4 บก.ปอศ. ในฐานะทนายความเสร็จเรียบร้อยแล้ว “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้ง โดยเผยว่าการมาครั้งนี้ของเวย์ เป็นการมาเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัล เพื่อดูรายละเอียดสกุลเงินและมูลค่าของเงินดิจิทัลที่อยู่ในนั้น และหลังจากเปิดดูเรียบร้อยแล้ว เวย์ได้ลงบันทึกประจำวันว่าจะไม่ทำการยักย้ายถ่ายโอนเงินดิจิทัล
“วันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาหรือสอบสวนพี่เวย์ วันนี้ที่มาคือมาเปิดกระเป๋าเก็บเหรียญดิจิทัล เป็นของพี่เวย์ที่เขาซื้อเก็บไว้ ก็ใช้เวลาเปิดค่อนข้างนาน เพราะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเปิดเลย ซื้อมาหลายปีแล้ว ก็เลยต้องอัปเดตหลายชั่วโมงถึงจะเปิดมาดูมูลค่าเหรียญข้างในได้ มีทั้งหมดประมาณ 100,000 กว่าบาท ก็มาเปิดให้เขาดูเพื่อความบริสุทธิ์ใจ ให้หายสงสัยว่ามีเหรียญอะไรบ้าง คือเขาซื้อเก็บไว้แต่ให้ลูกน้องทำ แล้วก็ไม่เคยเปิด เลยใช้เวลาเปิดค่อนข้างนาน เพราะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีเงินเป็น 10 ล้าน 100 ล้าน ตามที่เป็นข่าว”
ความคืบหน้าคดี “นานา” ยังต้องรออีกสักระยะ ตอนนี้ “เวย์-นานา” โฟกัสเรื่องของการทำมาหากิน และคอนเสิร์ต Land of music
“ต้องรอทางตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจากปากคำผู้เสียหายอีกสักระยะหนึ่ง ถ้าหลักฐานเพียงพอก็จะออกหมายเรียกไป แล้วผมก็จะพามาอีกครั้งนึง ในส่วนของนานาก็ต้องทำคำให้การไปตามกฎหมาย ส่วนพี่เวย์ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไร ยังไม่ได้สอบปากคำ ตั้งข้อกล่าวหา
ตอนนี้เขาทั้งสองคนขอโฟกัสที่งานคอนเสิร์ตเพราะใกล้งานแล้ว ขอไปทำมาหากิน เรื่องหนี้สินเงินทองมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้ ก็ขอให้ประชาชนแยกแยะหน่อย ว่าการกระทำของนานาก็เป็นการกระทำของเขา งานก็ส่วนงาน ให้เขาได้มีพื้นที่ทำมาหากิน พอเป็นแบบนี้มันกระทบวงกว้าง อันไหนเขาผิดเขารับแน่นอน (ดาด้า วรินดาจะแจ้งความ?) ผมได้ประสานกับทนายคุณดาด้าแล้ว เดี๋ยวจะคุยกันว่าจะยังไงกันต่อในกรณีคุณดาด้า”