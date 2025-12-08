“นานา” เคียงข้าง “เวย์ ไทยเทเนียม” เข้าพบตำรวจเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลพิสูจน์ มีเงินแค่แสนเดียว ไม่ใช่ 100 ล้าน!

เวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ (8 ธ.ค.68) แรปเปอร์ดัง “เวย์ ไทยเทเนียม” เข้าพบพนักงานสอบสวนกก.4 บก.ปอศ. พร้อม “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” เพื่อเปิดอุปกรณ์เก็บสกุลเงินดิจิทัล ledger-nano-x (hardware wallet) ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ในอุปกรณ์เก็บสกุลเงินดิจิทัลพบใน 2 เหรียญสกุล คือเหรียญสกุล DOGE บนบล็อกเชน Dogecoin จำนวน 15,585.3 เหรียญ และเหรียญสกุล SHIBA INU จำนวน 99,354,176 เหรียญรวมแล้ว 99,369,761.3 เหรียญ คิดเป็นเงินไทย ประมาณ 100,000 บาท ไม่ใช่จำนวนเงินหลัก 100 ล้านบาทตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับ เวย์ ไทยเทเนียม ส่วนทางด้านภรรยา “นานา ไรบีนา” วันนี้แค่เคียงข้างสามี ซึ่งเป็นการปรากฎตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรกหลังได้ประกันตัว นานาได้ยกมือไหว้นักข่าว ก่อนจะขึ้นรถกลับไปพร้อมเวย์