แตกหัก! “พอลล่า-เจนสุดา” แจ้งความดำเนินคดี “นานา” ตร.แจงหลอก “เวย์” ไปเอาแหวนแต่งงานสุดท้ายให้เปิดกระเป๋าดิจิทัล

ตำรวจเผย “พอลล่า”และ “เจนสุดา” เข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว ยืนยันแจ้งความดำเนินคดี แจงประเด็นหลอก “เวย์ ไทยเทเนียม” มารับแหวนแต่งงานคืน แต่สุดท้ายกลับให้เข้าไปใส่เลขรหัสเปิดกระเป๋าดิจิทัล ยันยังไม่มีในสำนวนการสอบสวนว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนถูกเวย์ชวนลงทุน 50 ล้าน
บ่ายวันนี้ (8 ธ.ค.68) “พันตำรวจเอกนิตติโชติ เพ็ญจำรัส”รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นเรียกตัวแรปเปอร์ดัง “เวย์ ไทยเทเนียม” หรือ “ปริญญา อินทชัย”สามี “นานา ไรบีนา” ยันไม่ได้เป็นการเรียก แต่ทาง เวย์-นานา ติดต่อขอเข้าพบ โดยพันตำรวจเอกนิตติโชติ ได้เผยผลสรุปของทางตำรวจในวางแผนทำคดีนี้ว่า…
“วันนี้ท่านผู้การได้มีการประชุมคณะทำงานทั้งฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด มีการแบ่งงานกันไปทำ ทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงินของทางผู้เสียหายและพยานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการแบ่งงานกันไปหมดแล้ว เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายบางท่านกล่าวพาดพิงไปถึงคุณเวย์ ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณเวย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด
(เป็นกรณีที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าถูกชวนลงทุน 50 ล้าน?) ผมเห็นในข่าวนะครับ แต่ในสำนวนการสอบสวน ณ ปัจจุบันยังไม่ปรากฎส่วนนี้ ในวันพรุ่งนี้จะมีผู้เสียหายบางส่วนเข้ามาให้การเพิ่มเติม ก็จะสอบถามในประเด็นนี้ไปด้วย ณ ปัจจุบันปรากฎเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุน ยังไม่ปรากฎว่ามีการชักชวนให้ลงทุนมูลค่า 50 ล้านบาท ส่วนจะเป็นการลงทุนประเภทไหนขอให้อยู่ในสำนวนการสอบสวน แต่ก็อยู่ใน 4 หัวข้อที่เคยกล่าวไว้ เราได้ทำการขอข้อมูลไปกับทางธนาคารแล้วแต่ยังได้มาไม่ครบ ส่วนเส้นเงินที่เกี่ยวข้องขอใช้คำว่าหลักล้าน”
เผยวันนี้ “เวย์-นานา” เป็นฝ่ายประสานมาพบตำรวจสอบสวน
“วันนี้นานากับเวย์มีการประสานเข้ามา แต่เรายังไม่ได้รับความชัดเจนว่าเขาจะมาหรือเปล่า ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการสอบสวนผู้เสียหายและพยานอีกครั้งให้ชัดเจนว่าเวย์มีความเกี่ยวข้องอย่างไร ผู้เสียหายมีพยานหลักฐานยืนยันเบื้องต้นได้ในขณะนี้ตามที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไป
ส่วนคุณนานา คุณทนายความจะปฎิเสธอย่างไร จะมีพยานหลักฐานอย่างไรก็ต้องนำเข้าสู่สำนวนสอบสวน ในช่วงแรกที่ควบคุมนานามาเขายังให้การไม่ได้ ยังปฎิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เขาขอไปรวบรวมพยาน หลักฐานเข้ามาอยู่ในสำนวนก่อน เราก็รอสอบปากคำเขา ในส่วนของเส้นทางการเงินเราก็ต้องเรียกพยานทั้งหมดเข้ามาตรวจสอบ หากเส้นทางการเงินไปแตะใครเราก็จะเรียกมาสอบสวน หรือมีการกล่าวอ้างพยานคนไหนก็จะเรียกมาเป็นรายบุคคล ปัจจุบันขอใช้คำว่าเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พยานยังมีอีกหลายปาก เส้นทางการเงินยังมีอีกหลายบัญชีที่เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบ เนื่องจากเป็นคดีมูลฐาน เราได้รายงาน ป.ป.ง. ไปแล้ว ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีใครอีกบ้างที่เกี่ยวข้อง”
ที่ตัวเลขผู้เสียหายและจำนวนเงินคลาดเคลื่อนกับทางทนายของ “นานา” แจ้งก็ให้ทนายนำหลักฐานมาชี้แจง ส่วน “พอลล่า เทเลอร์” และ “เจนสุดา ปานโต” เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว ยืนยันแจ้งความดำเนินคดี
“ผู้เสียหายยังคงเป็น 17 คน จำนวนเงินยังเป็น195 ล้าน เหมือนเดิม ที่ตัวเลขไม่ตรงกับคุณทนายก็ต้องเอาหลักฐานเข้ามาว่าไม่ตรงกันด้วยเหตุผลอะไรในส่วนของผู้เสียหายเขานำหลักฐานเข้ามา ก็จะต้องมาดูกันอีกว่าหลักฐานของใครชัดเจนกว่ากันในส่วนของความเสียหายนะครับ ในส่วนที่เขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดทางคดีอาญาก็ต้องเอาหลักฐานออกมาว่าเหตุผลอะไรที่ไม่ใช่ความผิดทางอาญา เราก็จะชั่งน้ำหนักทั้งสองข้าง หากมีพยานหลักฐานเพียงพอฝั่งไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน
ทั้งคุณเจนสุดา ปานโต และคุณพอลล่า เทเลอร์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วครับ ตัวเลขก็ตรงกับที่ข่าวออกไป แต่เราก็ต้องตรวจสอบอีกทีว่าความเสียหายในแต่ละท่านชัดเจนมากน้อยแค่ไหน ตรงนั้นเป็นส่วนที่ทางผู้กล่าวหาให้การมา เบื้องต้นทั้งคู่ก็ยังยืนยันแจ้งความดำเนินคดี (จากที่มีคนร้องเรียนจะเข้าข่าย พ.ร.ก. กู้ยืม?) ส่วนของคุณเวย์รอสอบพยานเพิ่มเติม ตรวจสอบเส้นทางการเงิน จะมีความชัดเจนว่าเขาจะอยู่ในสถานะความผิดในข้อหาใด”
กรณีที่ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” เผยว่า “เวย์” ได้รับแจ้งจากทางตำรวจให้มารับแหวนแต่งงานคืน แต่สุดท้ายตร.กลับให้เข้าไปเพื่อใช้รหัสเปิดกระเป๋าดิจิทัล ตำรวจแจงว่า
“ทรัพย์สินต่างๆ เรายึดมาจากบ้านของเวย์กับนานา ซึ่งอยู่ในตู้เซฟ ทรัพย์สินเป็นของใครคนนั้นก็ต้องมาชี้แจง ณ เบื้องต้นยังไม่ได้มีการชี้แจงทั้งหมด ถ้าเขาเข้ามาก็จะต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของใคร ได้มาในช่วงไหนเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิด หรือมีการฟอกเงินไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตัวไหน ทรัพย์ที่ยึดมามูลค่า 10 ล้านยังอยู่ในกระบวนการ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้รอเฉพาะทางนานา-เวย์มาชี้แจง เราตรวจสอบทรัพย์ที่มีทะเบียนไว้ก่อนแล้วเพราะเราตรวจสอบได้ แต่ทรัพย์ไหนที่ไม่มีทะเบียนเขาก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงว่าเขาได้มาเมื่อไหร่ เกี่ยวข้องกับการทำผิดในคดีนี้มากน้อยเพียงใด”