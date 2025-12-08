“จ๊ะ นงผณี” เห็นด้วย “จูดี้” ฟาด CNN ควรแหกตาดูใครเริ่มก่อน ปมปะทะเดือด ชายแดนไทย-กัมพูชา

เดือดระอุไม่น้อย สำหรับกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้กลับมาตึงเครียดและเกิดเหตุการณ์ปะทะกันรอบใหม่หลายจุดตามแนวชายแดน โดยฝ่ายเขมรได้เริ่มก่อน ทำให้ไทยต้องใช้มาตรการตอบโต้ ประกาศอพยพประชาชนตามแนวชายแดนใน 4 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี เพื่อความปลอดภัย
ขณะที่มีรายงานข่าวของ CNN ถูกมองว่ามีการเอนเอียงไปทางฝ่ายกัมพูชาโดยพาดหัวว่าไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศกัมพูชา ทำให้เกิดการตีความว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อน
งานนี้ทำเอาคนบันเทิงเดือดไม่น้อย โดยเฉพาะ “จูดี้ เดี่ยว จารุกิตติ์” อินฟลูเอนเซอร์ ที่รู้จักกันดีในฐานะเพื่อนสนิทของคัลแลนและพี่จอง โพสต์ฟาดแรง CNN ว่า “สำนักข่าว CNN ต้องมาแหกตาดูบ้างว่าเมื่อวานใครเริ่มก่อน วันนี้ไทยถึงต้องตอบโต้ทางอากาศ” (อีโมจิโกรธ)
ขณะที่ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” นักร้องชื่อดังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของจูดี้ พร้อมเขียนสั้นๆ ว่า “อ่ะ จริง!!!” ทำคนเข้ามาเมนต์กันสะเทือน