ทนายลั่นไม่มีเงิน 50 ล้านโอนเข้าบัญชี “เวย์ ไทยเทเนียม” เชื่อเอี่ยวคดีฉ้อโกงน้อยมาก “นานา” รับทำคนเดียว

“ทนายสายหยุด” เชื่อ“เวย์ ไทยเทเนียม” และ“นานา” มีความเชื่อมโยงผิดฐานฉ้อโกงน้อยมาก แม้จะเป็นสามี-ภรรยากัน คาดตำรวจน่าจะเรียกมาคุยเรื่องเดียวกับนานาประเด็นหุ้น ลั่นตัวเลข 50 ล้านไม่มีเข้าที่เวย์แน่นอน
ช่วงบ่ายวันนี้ (8 ธ.ค.68) “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู”ได้มาที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อพา “เวย์ ไทยเทเนียม” หรือ “ปริญญา อินทชัย”เข้าพบกับตำรวจสอบสวนตามที่ตำรวจแจ้งความจำนงมา โดย ทนายสายหยุด ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ยังไม่รู้ว่าตำรวจเรียกเวย์มาคุยเรื่องอะไร แต่มองว่าประเด็นของเวย์และ “นานา ไรบีนา”มีความเชื่อมโยงในข้อหาฉ้อโกงด้วยกันน้อยมากแม้จะเป็นสามีภรรยากัน
“เจ้าหน้าที่สอบสวนประสานเรียกพี่เวย์มาสอบปากคำ แต่ไม่ได้นัดนานา จะพร้อมหรือไม่พร้อมเขานัดก็ต้องมาก่อนครับ ตำรวจจะมาสอบปากคำก่อนแต่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าจะสอบเรื่องอะไรบ้าง เขาคงจะถามเลย ก็รอคุยก่อนจะได้เตรียมพยานหลักฐานมา ก็คงเป็นประเด็นข่าวที่ว่าชวนเพื่อนมาลงทุน 50 ล้าน ผมก็คงต้องคุยกับ เวย์-นานาก่อนว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง มันเป็นเรื่องเดียวกับที่นานาทำไปแล้วหรือเปล่า หรือพี่เวย์ไปทำไว้เอง ก็ต้องรอตำรวจว่าเขาจะสอบอะไร
แต่ส่วนตัวผมเช็กแล้ว คาดเดาว่าน่าจะเป็นบุคคลหนึ่ง ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่นานาโดนแจ้งความไว้ คาดว่าเรื่องเดียวกัน น่าจะเป็นการชักชวนลงทุน ลงหุ้นนี่แหละ เรื่องที่นานาทำก็ไม่รู้ว่ามีพี่เวย์อยู่ด้วยหรือเปล่า ผมก็เดาเพราะพนักงานสอบสวนเขายังไม่ได้บอกรายละเอียด แจ้งแค่ว่าให้มาพบวันนี้ พี่เวย์แกเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นเพิ่งกลับมา ก็ยังไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาเลยไหม หรือจะสอบแค่ในฐานะพยาน จะสอบเบื้องต้นแล้วให้หาพยานหลักฐานมาชี้แจง หรือสอบเสร็จพรุ่งนี้ออกหมายจับเลยรึเปล่าก็ยังไม่รู้”
“เวย์ ไทยเทเนียม” เครียดและมีความกังวล ธุรกิจส่งผลกระทบหนัก ลั่นยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ศาลยังไม่ตัดสิน
“เขาก็มีความกังวล เพราะมีแนวโน้มที่ถูกดำเนินคดีเอาตัวไปฝากขัง ของเราเป็นระบบกล่าวหา ผิดไม่ผิดไม่รู้กล่าวหากันไปก่อน แล้วเราก็แก้ตัวไป ตอนนี้เขาก็กระทบเยอะ ร้านตัดผม 42 สาขา ช่างตัดผมเกือบ 100 คน เริ่มระส่ำระสายว่าธุรกิจจะไปต่อยังไง คนที่ไม่ได้เป็นลูกค้า คนที่เขาไม่ชอบ เวย์-นานา ก็เริ่มไปด่าร้าน ด่าช่าง เขาก็ได้รับผลกระทบ อย่าไปอุดหนุนคนโกงเลยแต่ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสิน คนที่จะมาเทกโอเวอร์ร่วมลงทุนใหม่เริ่มปวดหัว แทนที่จะขายของเอาเงินไปใช้หนี้ได้มันก็เกิดกระทบทางธุรกิจ
ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปด่าเขาเลย ธุรกิจไม่ใช่ของสองคนนี้ทั้งหมด ยังมีหุ้นส่วนอื่นอีกเยอะ เขาเป็นเพียงผู้ต้องหาในตอนนี้ เขาก็พยายามดิ้นรนแก้ปัญหาให้ดีที่สุด เป็นหนี้ก็หาเงินใช้หนี้กันไป จะใช้มากใช้น้อยก็ให้โอกาสเขาเถอะ เขาผิดไปแล้ว บางเรื่องก็ไม่รู้จะทำยังไง”
คาดที่ “เวย์ ไทยเทเนียม” ถูกตำรวจเรียกพบเป็นเรื่องเดียวกับ “นานา” คือลงทุนหุ้น
“ก็คงจะเป็นชวนลงทุนลงหุ้น 50 ล้าน ผมกลัวจะเป็นเรื่องเดียวกันที่นานาโดนแจ้งความไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่านานาเคยบอกให้ผู้ลงทุนลงหุ้นโอนเงินมาบัญชีพี่เวย์หรือเปล่า เรื่องมันเกิดนานแล้ว ตั้งแต่ปี 64 65 ไล่มาเรื่อย ตัวเลขจะ 50 ล้านจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ขอยืนยัน (มีผู้เสียหายอีกคนที่สนิทกับเวย์ที่เสียเงินไปล้านกว่าๆ?) อันนี้เดาได้ มีการโอนไปที่พี่เวย์ 1 ล้าน คุณเวย์โอนคืนไป 1.5 ล้านเป็นเพื่อนสนิทกับพี่เวย์นั่นแหละ แต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขา เพราะเขายังไม่เปิดเผยตัว มีการโอนหลายครั้ง จะเป็นค่าอะไรก็คงต้องดูข้อกล่าวหาก่อน ประเด็นนี้มี เป็นคนละคนกับ 50 ล้าน ถ้าโอนเงินพี่เวย์ 50 ล้านไม่มีแน่นอน”
เชื่อประเด็นของ “เวย์ ไทยเทเนียม” เชื่อมโยงกับ “นานา” น้อยมาก เพราะนานายอมรับว่าทำทั้งหมดเพียงคนเดียว
“ผมว่าตอนนี้น้อยมาก บางมาก เพราะนานาเขารับว่าเขาทำคนเดียว มีแค่กลุ่มเขา ไม่มีเพื่อนกลุ่มพี่เวย์เลย แต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เพื่อต่อสู้คดี ตัวผมก็ยังคงมีความหนักใจกับคดีนี้อยู่ คดีอาญามันมีโทษจำคุก เราก็ไม่อยากให้เขาไปสุ่มเสี่ยงต้องรับโทษ ก็พยายามให้เขาแก้ปัญหา หาเงินมาชำระหนี้ เจรจาเจ้าหนี้ กว่าจะไปถึงตัดสินศาลก็เป็นปีครับ ทุกอย่างคงค่อยๆ คลี่คลาย
พี่เวย์โดนเบากว่านานาแน่นอนเพราะการกระทำน้อยกว่า เขาไม่มีการกระทำอะไรเลย อาจจะมีก็คือภรรยาบอกว่าเงินเข้าบัญชีพี่เวย์ ซึ่งผัวเมียกันให้ใช้บัญชีเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร ผมเช็กจากเขาแล้ว เขาไม่เคยไปพูด ไปหว่านล้อมหรือชักชวนใครเลย”
ตัวเลขยังคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหาย
“ที่ตามข่าว ตามตำรวจกล่าวหาบอก 17 คนแต่ในบันทึกฝากขังตามเอกสาร ณ ปัจจุบันมี 10 คน ผมเลยไม่รู้ว่าอีก 7 คนยังไม่แจ้งความ หรือเอามาสอบในฐานะพยานรึเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจ ต้องรอการชี้แจงอีกที ในส่วนของมูลค่าความเสียหายตอนนี้ 152 ล้านบาทตามเอกสารบันทึกฝากขังมีเท่านี้”