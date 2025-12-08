เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12” เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Monsters’ Journey “Blooming Inspiration” ผจญภัยไปกับเหล่าผู้พิทักษ์ป่าดอยตุง สานต่อแรงบันดาลใจจากฟากฟ้า

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ การบินไทย จํากัด มหาชน จัดพิธีเปิดงานเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12” อย่างเป็นทางการ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด The Monsters’ Journey “Blooming Inspiration” ผจญภัยไปกับเหล่าผู้พิทักษ์ป่าดอยตุง สานต่อแรงบันดาลใจจากฟากฟ้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2568 – 25 มกราคม 2569 ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “เทศกาลสีสันแห่งดอยตุงจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนให้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเมืองและชุมชนดอยตุง”
“เทศกาลยังคงให้ความสำคัญกับการเป็น งานปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) ผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก จัดการขยะอย่างเป็นระบบ และใช้ Reusable Container ภายในงาน เป็นการสืบสานแนวคิด “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” และสำหรับปีนี้ ไฮไลต์พิเศษคือ คาแรกเตอร์ “พี่โต” และ “หมานหมาน” ผลงานสร้างสรรค์ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมในรูปแบบน่ารักร่วมสมัย รวมถึงกิจกรรมมากมายที่เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชนเผ่าในพื้นที่” นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอขอบคุณ ท่าน รุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) คุณศุภวงศ์ เกื้อสังข์ ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิดภายในวันนี้”
คำกล่าวของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า “เทศกาลสีสันแห่งดอยตุงเป็นงานที่มีความสำคัญต่อจังหวัดเชียงราย ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงฤดูท่องเที่ยว และเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมรดกทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมของดอยตุงอย่างใกล้ชิด” และกล่าวเพิ่มเติมว่า “งานสีสันแห่งดอยตุงเป็นตัวอย่างของการจัดงานที่คำนึงถึง ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น Carbon Neutral Event ที่ลดการใช้พลาสติกและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12
1.คาแรกเตอร์ใหม่ “พี่โต” และ “หมานหมาน” นำเสนอความเชื่อ วัฒนธรรม และเรื่องราวของธรรมชาติผ่านตัวละครสุดน่ารัก ได้แก่ นาคา ผู้พิทักษ์ผืนดิน ผืนน้ำ และอากาศ ,มาลี ตัวแทนของความหลากหลายและสันติภาพ ,อัคคี สัญลักษณ์แห่งพลังและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,สะหลีเมือง ผู้ดูแลหัวใจเมืองเชียงแสน
2.กิจกรรม The Monsters’ Journey Quest เส้นทางการเรียนรู้ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านการถ่ายภาพเช็กอิน 6 จุดกับ “พี่โตและผองเพื่อน” พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ ที่พัก Doi Tung Lodge สำหรับ 2 ท่าน และตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–เชียงราย (เงื่อนไขและรายละเอียดรางวัลสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : DoiTung Club)
3.สวนดอกไม้ลายชนเผ่า ณ ลานประติมากรรมความต่อเนื่อง ผสานแรงบันดาลใจจากลายผ้าปักมือพื้นถิ่น ถ่ายทอดความงามแห่งชนเผ่าผ่านการจัดสวนสมัยใหม่
4.ถนนคนเดินดอยตุง รวมงานหัตถกรรมเสื้อผ้า กระเป๋าทอมือ อาหารพื้นถิ่น และเมนูพิเศษ เช่น พิซซ่าหมูดำ ข้าวซอย น้ำเงี้ยว น้ำพริกหนุ่ม รวมถึงไอศกรีม Soft Serve จากวัตถุดิบที่ปลูกบนดอยตุง
5.นิทรรศการและกิจกรรมเวิร์กชอป ได้แก่ นิทรรศการ Nature Snap กิจกรรม ฟอร์มูล่าดอย และการแสดงจาก 6 ชนเผ่า
6.Doi Tung Starry Night กิจกรรมดูดาวท่ามกลางสวนดอกไม้
7.JAZZ IN THE MAE FAH LUANG GARDEN "ในดวงใจนิรันดร์" เพื่อถ่ายทอดความคิดถึง และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทเพลงแจ๊ส โดยศิลปินจากรัสเซีย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00–18.00 น. ณ ศาลาแก้ว อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)
เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12 ถือเป็นงานสำคัญที่สะท้อนความงดงามของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “คนอยู่ร่วมกับป่า” ที่ดำเนินมากว่า 37 ปี จนดอยตุงกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ทรงคุณค่า พร้อมเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนจากทั่วประเทศ
ข้อมูลสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
เวลาเปิด/ปิด: วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เข้างานฟรี (ยกเว้น พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
(ดอยช้างมูบ) ที่มีค่าบัตรเข้าชมสถานที่)
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: DoiTung Club
Instagram: doitung.official | #สีสันแห่งดอยตุงครั้งที่12
#ColorsOfDoiTung12 #TheMonstersJourney #BloomingInspiration
#DoiTungFestival #เทศกาลแห่งความสุขที่สูงที่สุดในประเทศไทย