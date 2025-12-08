F4 เหลือแค่ F3! ลือ "เคน" ลงทุนลดน้ำหนัก 15 กก. สุดท้ายถูกเตะออกจากวง

F4 เหลือแค่ F3! “เคน จูเสี้ยวเทียน” ช้ำหนัก ลงทุนลด 15 กก. สุดท้ายถูกเตะออก สาเหตุปากไวทำพัง ความหวังรวมตัวพังครืน
กระแสเดือดของตำนานบอยแบนด์ F4 กลับมาปะทุอีกครั้ง หลังโปรเจกต์รวมตัวที่แฟนทั่วเอเชียตั้งตารอ กลับปรากฏเพียงสามสมาชิก เจอร์รี่ เหยียน, โจวอวี่หมิน และเว่ยเจี้ยนฮ่าว ในฐานะ F3 ขณะที่ เคน จูเสี้ยวเทียน หายไปจากทุกกิจกรรม ทั้งคอนเสิร์ต เพลงใหม่ และ MV ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยหนักว่าเขาถูก “เตะออกจากวง” จริงหรือไม่
หานเหวินเหวิน ภรรยาของเขา ออกมาเปิดเผยผ่านไลฟ์ว่า เคนตั้งใจอย่างมากในการกลับมารวมตัวกับสมาชิก F4 จนยอมลดน้ำหนักโหด กว่า 15 กิโลกรัมภายในเดือนกว่าๆ เพื่อให้ภาพรวมตัวออกมาดีที่สุด แต่กลับต้องเจอกระแสโจมตี และสุดท้ายชื่อของเขาถูกถอดออกจากโปรเจกต์ทั้งหมด
เธอเผยด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่า “เขารอคอยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ลดน้ำหนักจนสุขภาพแย่ แต่กลับถูกต่อว่าและเข้าใจผิด”
การที่เคนถูกกันออกจากโปรเจกต์ F4 ล่าสุด ถูกเชื่อมโยงกับพฤติกรรม “ปากไว” ระหว่างไลฟ์ของเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เคยมีเหตุการณ์ที่เขา เผลอเปิดเผย ข้อมูลลับของการรวมตัว, บอกว่า ไม่สนิทกับสมาชิกคนอื่น, บอกตรงๆ ว่า ไม่อินเพลงเก่า F4 รวมถึงเคยเล่าด้านหลังเวทีที่ควรเป็นความลับของทีมงาน
การพูดคุยแบบตรงไปตรงมานี้ ทำให้แฟนบางกลุ่มไม่พอใจ และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาถูก “กันออก” จากโปรเจกต์ใหม่
อย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์ มีชาวเน็ตนำภาพแคปจากไลฟ์เก่ามาเผยแพร่ โดยมีคนถามว่า “F3 ทำคอนเสิร์ตจริงเหรอ เขาไม่ชวนคุณไปด้วย?” แฟนคลับคนหนึ่งตอบว่า“หรือจริงๆ เขาไม่อยากไปเอง?”
และที่ทำให้แฟนๆ ช็อกคือ เคนมาตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองว่า “ถูกต้อง” คำตอบนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์สับสน สุดท้ายเป็นเพราะเขาไม่ถูกเชิญ หรือเขาไม่อยากร่วมเองกันแน่?
แม้กระแสดราม่าจะแรง แต่เมื่อคืนวันเกิดของ อาซิน วง Mayday เขาได้กล่าวประโยคที่แฟนๆ มองว่าเป็น “สัญญาณหวังดี” ว่า “การเดินทางข้างหน้า…อาจยังมีโอกาสได้เห็นดาวตกและดอกไม้ไฟครบทุกดวง” ซึ่งแฟน F4 เชื่อว่านี่คือการทิ้งคำใบ้ว่า โอกาสรวมตัวครบ 4 ยังไม่ดับสนิท