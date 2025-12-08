พี่สาวเดือด! "ซาแมนธา มาร์เคิล" ซัดข่าว “เมแกนติดต่อหลังพ่อถูกตัดขา” ว่าเป็นแค่การ “สร้างภาพ”

ซาแมนธา มาร์เคิล พี่สาวต่างแม่ของเมแกน มาร์เคิล ออกโรงวิจารณ์หนัก หลังมีรายงานว่า ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ได้ “ติดต่อ” โธมัส มาร์เคิล พ่อของเธอ หลังเข้ารับการผ่าตัดตัดขาแบบฉุกเฉิน
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซาแมนธาได้โพสต์ข้อความหลายชุดบน X (ทวิตเตอร์เดิม) พร้อมจวกเมแกนว่าใช้ “PR bulls–t” เพื่อสร้างภาพ
เธอตอบโต้รายงานข่าวที่ระบุว่า “ด่วน! วันนี้เมแกนได้ติดต่อโธมัส มาร์เคิล หลังเหตุผ่าตัดฉุกเฉินในฟิลิปปินส์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งคู่ได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 หรือไม่”
ซาแมนธาตอบกลับทันทีว่า “ไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น” พร้อมเสริมว่า “ถ้าจะเชื่อ ก็ต้องเห็นว่าเขาถูกส่งขึ้นเจ็ตส่วนตัวไปรักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอเมริกา ไม่งั้นอย่าหลงเชื่อ ข่าวพวกนี้มักเป็นสตั๊นต์ PR เวลาถูกสังคมจับตามอง”
ในอีกโพสต์หนึ่ง เธอพูดแบบเสียดสีว่า “ฮิวสตัน ยังไม่มีการติดต่อเลย… หยุดสตั๊นต์ PR ได้แล้ว เมดูซ่า”
ซาแมนธายังเหน็บต่อว่า “แอบส่งปาปารัสซี่ไปดักถ่ายตามพุ่มไม้ ไม่ถือว่า ‘ติดต่อ’ หรอกนะ LOL”
อย่างไรก็ตามโฆษกของเมแกนให้สัมภาษณ์กับ Page Six ว่า “ยืนยันได้ว่าเธอได้ติดต่อกับคุณโธมัสแล้ว”
ด้านโธมัส มาร์เคิล จูเนียร์ พี่ชายของเมแกน เปิดเผยกับ Daily Mail ว่าพ่อของเขาเข้ารับการผ่าตัดนาน 3 ชั่วโมง และเขาว่า “กล้าหาญมาก”
ตามรายงาน โธมัสวัย 81 ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ หลังเส้นเลือดอุดตันทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงขา และถูกตัดขาซ้าย ต่ำกว่าหัวเข่า
แพทย์เตือนว่าช่วง 2–3 วันแรกหลังผ่าตัดเป็นช่วง “วิกฤต” เนื่องจากต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงติดเชื้อ เช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเนื้อเยื่อตาย
โธมัสเคยพลาดงานเสกสมรสของเมแกนและเจ้าชายแฮร์รีในปี 2018 เนื่องจากต้องผ่าตัดหัวใจ และต่อมาในปี 2022 ก็ประสบภาวะเส้นเลือดสมองตีบจนต้องรักษาตัวในเมืองตีฮัวนา ซึ่งซาแมนธาเคยกล่าวโทษเมแกนว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียด
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมาร์เคิลยังคงตึงเครียดอย่างยิ่ง โดยซาแมนธาและโธมัส จูเนียร์ เป็นลูกของโธมัสกับภรรยาคนแรก ขณะที่เมแกนเป็นลูกกับอดีตภรรยาคนที่สอง จึงแทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในช่วงที่ผ่านมา
ซาแมนธาเคยกล่าวว่าพ่อของเธอ “ผ่านหัวใจวายสองครั้ง ผ่านโรคหลอดเลือดสมอง และผ่านเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม” พร้อมภาวนาให้เขาผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อีกครั้ง