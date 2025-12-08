”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91

อดีตนักแสดงและไฮโซชื่อดัง “โอที รัฐธนินท์ จิรวัฒน์โภคิน” หลังจากมุ่งมั่นกับการเรียนปริญญาเอก สาขานวัตกรรมสังคม ธุรกิจและการเมือง มาเกือบ 5 ปี ในที่สุดก็สามารถคว้าปริญญาเอก ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.91 สำเร็จ ท่ามกลางเพื่อนหลากหลายวงการร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
โดยวันนี้ 6 ธ.ค.68 ดร.โอที ได้เข้าซ้อมพิธีรับปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับเพื่อนๆในรุ่น และมีโดยมีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรจำนวนกว่า 5,500 คน
ทั้งนี้ ดร.โอที ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ปริญญาเอกใบนี้ เป็นสิ่งที่ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทนกับมันมาก กว่าจะได้มานั้นไม่ง่ายเลย ผมเคยท้อมากๆจนดร็อปเรียนไปถึง 2 เทอม แต่อาจารย์ก็พยายามให้กำลังใจและดึงผมกลับมาเรียน จนสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ วันนี้ผมอยากกราบขอบคุณพ่อแม่ และครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ที่คอยสนับสนุนทุกอย่างในชีวิต และกราบขอบคุณ ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เมตตาผมมาตลอด ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอด ขอบพระคุณทุกคนจริงๆครับ“