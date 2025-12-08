xs
xsm
sm
md
lg

”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีตนักแสดงและไฮโซชื่อดัง “โอที รัฐธนินท์ จิรวัฒน์โภคิน” หลังจากมุ่งมั่นกับการเรียนปริญญาเอก สาขานวัตกรรมสังคม ธุรกิจและการเมือง มาเกือบ 5 ปี ในที่สุดก็สามารถคว้าปริญญาเอก ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.91 สำเร็จ ท่ามกลางเพื่อนหลากหลายวงการร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

โดยวันนี้ 6 ธ.ค.68 ดร.โอที ได้เข้าซ้อมพิธีรับปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับเพื่อนๆในรุ่น และมีโดยมีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรจำนวนกว่า 5,500 คน

ทั้งนี้ ดร.โอที ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ปริญญาเอกใบนี้ เป็นสิ่งที่ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทนกับมันมาก กว่าจะได้มานั้นไม่ง่ายเลย ผมเคยท้อมากๆจนดร็อปเรียนไปถึง 2 เทอม แต่อาจารย์ก็พยายามให้กำลังใจและดึงผมกลับมาเรียน จนสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ วันนี้ผมอยากกราบขอบคุณพ่อแม่ และครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ที่คอยสนับสนุนทุกอย่างในชีวิต และกราบขอบคุณ ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เมตตาผมมาตลอด ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอด ขอบพระคุณทุกคนจริงๆครับ“












”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91
”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91
”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91
”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91
”โอที รัฐธนินท์“ ดร.ป้ายแดง จากรั้ว ม.รังสิต ด้วยเกรด 3.91
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น