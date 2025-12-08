xs
"ซิดนีย์ สวีนีย์" ยิ้มสดใส โพสท์ปิดหน้าอกด้วยมือระหว่างลองชุดในภาพใหม่บนโซเชียล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ซิดนีย์ สวีนีย์ นักแสดงสาวฮอลลีวูด โชว์รอยยิ้มขี้เล่นระหว่างปิดหน้าอกด้วยมือของตัวเองในภาพเบื้องหลังการลองชุดที่เธอแชร์บนโซเชียลมีเดีย

ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นเธอกำลังสวมคอร์เซ็ตสีเนื้อที่สไตลิสต์กำลังช่วยรัดด้านหลัง ขณะที่อีกคนกำลังช่วยเลือกเครื่องประดับโดยเป็นต่างหูเพชรเม็ดโตระยิบระยับ เรียกได้ว่าเป็น “โมเมนต์มัลติทาสก์” ของแท้ในห้องแต่งตัวสุดวุ่นวาย

ซิดนีย์ยืนยิ้มสดใสอย่างมั่นใจ แม้จะอยู่ในสภาพกึ่งท็อปเลส แต่หน้าผมของเธอถูกเซ็ตอย่างเป๊ะ ทั้งลอนบาวซ์สวยและเมกอัพที่เสร็จสมบูรณ์


ภาพนี้เป็นหนึ่งในแกลเลอรีที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรม บันทึก “การผจญภัยในนิวยอร์ก” ของเธอในช่วงโปรโมตผลงานใหม่

ภาพอื่น ๆ ในชุดเดียวกันยังเผยให้เห็นเธอถ่ายรูปกับ อแมนดา ไซเฟรด (40) นักแสดงร่วมในภาพยนตร์เรื่อง The Housemaid พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยคัพเค้กฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่น

ซิดนีย์กำลังอยู่ในทัวร์โปรโมต The Housemaid และได้ปรากฏตัวในรายการดังหลายรายการ รวมถึงแชะภาพน่ารัก ๆ กับทหารของเล่นในโรงแรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วย










