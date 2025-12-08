เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดโรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค ร่วมกับ ททท. จัดงานประชุมนานาชาติ “CineAsia 2025” ต่อเนื่องปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2568

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ผู้นำอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดโรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิคร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รองรับการจัดงานประชุมนานาชาติ “CineAsia2025” ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2568 ณ โรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิคและ ไอคอนสยาม ฮอลล์ โดยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความพร้อมทั้งระบบจัดงาน มาตรฐานบริการ และศักยภาพด้านบุคลากร การกลับมาของ CineAsia ในปีนี้สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งเอเชียแปซิฟิก” โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์และภาพยนตร์ระดับนานาชาติกว่า 1,500 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน อาทิ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์,มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยฟิล์ม เอ็กซ์โป กรุ๊ป ผู้จัดงาน ชื่นชมความพร้อมของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่นำเสนอมาตรฐานโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม และระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับระดับงานประชุมนานาชาติ
นอกจากนี้ ฟิล์ม เอ็กซ์โป กรุ๊ปยังประกาศมอบรางวัล “Exhibitor of the Year 2025” ให้แก่ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณวิศรุต พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูการเป็นองค์กรตัวอย่างที่ผลักดันอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตต่อเนื่อง โดย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปี 2014 และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนความโดดเด่นด้านการบริหารงานที่ต่อยอดเติบโตมาอย่างยั่งยืน
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานะเจ้าภาพร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน CineAsia ต่อเนื่อง 4 ปี ไม่เพียงเสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แต่ยังเป็นโอกาสยกระดับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ไทย สู่เวทีโลก พร้อมยืนยันแนวคิด “Cinema Never Die” ว่าการชมภาพยนตร์ในโรงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจทดแทนได้ โดยภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้ง เครื่องฉาย จอภาพยนตร์ และนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจน ตัวอย่างภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในปี 2026 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลก
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นโลเคชั่นที่ดีเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สะดวกในการเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ มีการบริการที่ได้มาตรฐานสากลระดับสูง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ตลอดจนอาหารและโรงแรมที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งภายหลังการประชุมผู้ร่วมประชุมยังได้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ประเทศไทยอีกด้วย
ด้าน แอนดรูว์ ซันไชน์ ประธานกลุ่มฟิล์มเอ็กซ์โป กล่าวว่า ทีมงานและผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจมาตรฐานของสถานที่จัดงาน การบริการ และการต้อนรับของประเทศไทย รวมถึงคุณภาพของโรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค และไอคอนสยาม ฮอลล์ ที่ตอบโจทย์การจัดงานระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับการจัดประชุมใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้
การจัดงาน CineAsia 2025 ยังเป็นเวทีมอบรางวัลเกียรติยศให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค อาทิDistributor of the Year, Exhibitor of the Year, Comscore’s APAC Box Office Achievement Award และ Asia-Pacific Copyright Enforcer Award ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่ย้ำบทบาทผู้นำขององค์กรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเทคโนโลยี การฉายภาพยนตร์ การบริหารจัดการ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ชม พร้อมก้าวต่อไปในฐานะแบรนด์ไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก