The Fig Lobby Bangkok เปิดตัว Three Peas Rooftop Block Party รูฟท็อปแห่งใหม่ใจกลางเมือง หลอมรวมพลังงาน ศิลปะ และเวลเนสไว้ในที่เดียว ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดยูนีค POWER. PLUNGE. PARTY.

The Fig Lobby Bangkok โรงแรมสุดฮิปสำหรับคนยุคใหม่ เปิดตัว "Three Peas Rooftop Block Party" อย่างเป็นทางการ ณ รูฟท็อปชั้น 6 ซึ่งเตรียมขึ้นแท่นเป็น 'จุดเช็กอินแห่งใหม่' ที่พลาดไม่ได้สำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่แสวงหาสถานที่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ การสร้างสรรค์ และสุขภาวะที่ดี (Wellness)
Three Peas Rooftop Block Party เกิดจากการผนึกกำลังครั้งสำคัญกับพันธมิตรผู้สร้างสรรค์อย่าง Native Cycle, Ice House & Rum and Orange และ Ice House โดยได้รังสรรค์พื้นที่นี้ขึ้นภายใต้แก่นความคิดที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลและมีสีสัน POWER. PLUNGE. PARTY. เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อ พลังงานบวก และการแลกเปลี่ยนทางความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
POWER. PLUNGE. PARTY. นิยามใหม่ของ Rooftop Experience
"Three Peas Rooftop Block Party ไม่ได้เป็นเพียงแค่รูฟท็อป แต่คือพื้นที่ที่เชื้อเชิญให้ทุกคนมาค้นพบและแสดงออกถึงตัวตนอย่างอิสระ" พลอย-ชาลิสา เตียนโพธิทอง ผู้ก่อตั้ง The Fig Lobby Bangkok กล่าว
"เราเข้าใจว่าคนยุคใหม่ต้องการมากกว่าแค่การแฮงค์เอาท์ แต่ต้องการกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงนำ 3 แกนหลักนี้มาหลอมรวมกัน ได้แก่
1. POWER: จุดเริ่มต้นแห่งพลังงาน
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมเรียกเหงื่อเพื่อสุขภาพดี พบกับการออกกำลังกายคลาสสุดอินเทรนด์ที่จะช่วยคุณปลดปล่อยความเครียดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
- Groovy Yoga Flow โยคะเบาๆ สำหรับการเริ่มต้นวันใหม่หรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือ Spin class by Native Cycle คลาสปั่นจักรยาน Native Cycle ครั้งละ 30 นาที สำหรับการบูสต์พลังงานอย่างรวดเร็ว
2. PLUNGE: ดื่มด่ำในประสบการณ์สุดคูล
ปลดปล่อยและเติมความสดชื่นด้วยกิจกรรมที่เป็นมากกว่าความบันเทิง
- Ice Baths (อ่างน้ำแข็ง) อ่างน้ำแข็งอุณหภูมิ 0 องศา ที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูร่างกาย และกระตุ้นความสดชื่น ตามเทรนด์ Wellness ระดับโลก
3. PARTY: การเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์
เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน พื้นที่นี้จะกลายเป็นเวทีแห่งการแสดงออกและแรงบันดาลใจ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับมุมศิลปะและดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์
- The Amalaki Lounge ให้บริการนวดด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า และพนักงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ พร้อมมอบการนวดผ่อนคลายที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อให้คุณรู้สึกเบาสบายตัว
- Live Bands & DJ Sets: ดนตรีสดและดีเจเซ็ตที่มาพร้อมกับจังหวะสุดเร้าใจ
- Caribbean-inspired sunset vibes: บรรยากาศรับชมพระอาทิตย์ตกดินในสไตล์แคริบเบียน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังพักผ่อนอยู่บนเกาะเขตร้อน
Three Peas Rooftop Block Party จึงเป็นจุดหมายใหม่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการสัมผัสกับเทรนด์ไลฟ์สไตล์สุดคูลของกรุงเทพฯ และคนไทยที่ต้องการพื้นที่ที่สามารถรวมเพื่อนมาทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ในคราวเดียว พร้อมมุมถ่ายภาพสุดชิคที่ตอบโจทย์สายรีวิวอย่างแน่นอน
