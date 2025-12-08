จัดให้แบบคุ้มสุดๆ บอย & เจี๊ยบ ส่งท้ายปลายปีด้วยของขวัญสุดพิเศษ Shabu King ศาลายา เปิดบริการ “บุฟเฟ่ต์” บริการที่คุ้มค่าและจัดเต็มกว่าเดิม

Shabu King สาขาศาลายา ร้านชาบูที่อยู่คู่ภายใต้การดูแลของคู่รักนักสู้ “บอย อนุวัฒน์” และ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ประกาศเปิดให้บริการ “บุฟเฟ่ต์” อย่างเป็นทางการ เพื่อฉลองครบรอบสุดสำคัญและตอบรับเสียงเรียกร้องจากลูกค้าจำนวนมากที่อยากให้ร้านเพิ่มรูปแบบการบริการที่คุ้มค่าและจัดเต็มกว่าเดิม
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา Shabu King เติบโตมาพร้อมกับความผูกพันของลูกค้าและพนักงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดี จนถึงวันที่ร้านเคยประสบเหตุการณ์ยากลำบาก แต่ก็สามารถยืนหยัดกลับมาได้ด้วยแรงใจจากทุกคน ทำให้ บอย–เจี๊ยบ ตั้งใจยิ่งกว่าเดิมที่จะมอบประสบการณ์การรับประทานที่ดีที่สุด เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ
สำหรับโซนบุฟเฟ่ต์ใหม่นี้ คัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียม เมนูเนื้อแบบเซ็ตพิเศษ หมูสไลซ์เด้งสด ผักสดสะอาด และน้ำซุปสูตรลับที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน พร้อมเมนูทานเล่นยอดนิยมที่สามารถเลือกได้ไม่จำกัด มอบความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้นพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยบรรยากาศคริสต์มาสและปีใหม่สุดอบอุ่นที่ Shabu King สาขาศาลายา เพื่อให้ทุกโต๊ะได้สัมผัสความสุขส่งท้ายปีอย่างแท้จริง เปิดให้บริการแล้ววันนี้มาลอง “บุฟเฟ่ต์” ที่คุ้มที่สุดของปีนี้ได้เลยที่ Shabu King ศาลายา