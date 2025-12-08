GELBOYS จัดงาน GEL(PAR)TY ส่งท้ายปี ยกขบวนม่วนจอย เสิร์ฟกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์! วันที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่ LIDO Connect

LOOKE ชวนแฟน ๆ รวมพลังส่งท้ายปี ในงาน “GEL(PAR)TY” ปาร์ตี้พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณจากหัวใจ ที่ร่วมเดินทางกับรายการ “GELTY (GELBOYS VARIETY)” มาตลอดทั้ง 8 EP. งานใหญ่ครั้งนี้ 4 หนุ่ม GELBOYS นิว ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม และเลออน บรอคโค่ นำทีมสร้างสีสัน ชวนตี้แบบสุดมันส์ พร้อมมอบความบันเทิง ทั้งช้อป ทั้งโชค ทั้งโชว์แบบจัดเต็ม ณ ลานหน้า LIDO Connect วันที่ 18 ธันวาคมนี้
เตรียมม่วนจอยแบบเต็มแม็กซ์ กับคอนเทนต์สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Mini Concert จาก GELBOYS , กิจกรรมมัน ๆ จากบูท est พร้อมรับความฮาบนเวทีจาก GELTY Game on Stage และไอเทมพิเศษจาก GELTY MERCH ที่เเฟน ๆ ห้ามพลาด!
หลังจากเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าใน LOOKE ZONE ผ่านทางโซเชียลของ LOOKE เเฟน ๆ ต่างให้การตอบรับอย่างเนืองเเน่น ทำเอาบัตร 200 ที่ เต็มภายใน 30 วินาทีเเรก!! งานนี้ทุกคนมาพร้อมเอเนอจีเกินร้อย พร้อมลุย พร้อมไปตี้กันเต็มที่ เตรียมตัวรับความสนุก มาพบกันในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ณ ลานหน้า LIDO Connect เริ่มกิจกรรมเวลา 13:00 น. เป็นต้นไป โชว์เริ่มเวลา 18:00 น. (ใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถมาร่วมสนุกบริเวณรอบ ๆ งานได้เลย)
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง : [LOOKE WORLD]
Instagram: https://www.instagram.com/looke_world/
Twitter: https://x.com/looke_world
Facebook: https://www.facebook.com/lookeworld
TikTok: https://www.tiktok.com/@looke_world
YouTube: https://www.youtube.com/@looke_world
#GELBOYS_GELPARTY
#GELTY
#GELBOYS
#LOOKE