พ่อยกพร้อม! แม่ยกพร้อม! เปิดม่านลิเก ซีรีส์วายลิเกเรื่องแรกของไทย “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก” First Meet, First Episode

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถึงเวลาเปิดม่านลิเกอย่างเป็นทางการ สำหรับซีรีส์วายลิเกเรื่องแรกของประเทศไทย “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก” ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ทีมผู้จัดซีรีส์ได้ปิดโรงภาพยนตร์ไอคอนซีเนคอนิค ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชวนแฟนคลับผู้โชคดีกว่า 200 คน ที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกันแบบไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมพิสูจน์บทเรียนแห่งรักระหว่าง "ซุปตาร์" ผู้คุ้นชินกับสปอตไลท์ ที่ต้องก้าวเข้าสู่โลกแห่งศิลปะหลังม่านของ "พระเอกลิเก" ผู้เปี่ยมเสน่ห์

โดยงานนี้นอกจากแฟนๆผู้โชคดีจะได้รับชมซีรีส์ ”ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก“ EP1 ร่วมกับนักแสดงในซีรีส์แล้ว ก่อนใครแล้ว พระเอกน้องใหม่ป้ายแดง ”ลีออน-กฤตพรต บุญญามณี“ และนายเอกลิเกตัวจริงเสียงจริง “ซาเล้ง-พิชญ์ธีร์ คล้ายมงคล” ยังควงคู่โชว์เสน่ห์แพรวพราวในเพลงประกอบซีรีส์ “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก“ ให้แฟนๆได้ฟังเป็นครั้งแรกอีกด้วย ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษที่ทางทีมผู้จัดและนักแสดง “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก” ตั้งใจมอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายหมุดเติมใจให้ชาวหาดใหญ่ ให้กับ “มูลนิธิองค์กรทำดี โดย นส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนจะลาแฟนๆพ่อยกแม่ยกไปกับกิจกรรม Hi Bye ที่ทำให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับนักแสดง “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก” เป็นครั้งแรก ท่ามกลางรอยยิ้มของแฟนๆทุกคน

มาร่วมพิสูจน์ความตั้งใจจะเป็นพระเอกลิเกของ ”แจ็ค ธีรดล” ที่มีครูฝึกสอนส่วนตัว ดีกรีลิเกชื่อดังระดับประเทศ “จา จมาการ สร้อยแสงสุริยา” ได้ทุกวันพุธ เวลา 22:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube: Let Me Into Your Heart เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 3 ธันวาคมนี้

#ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก
#LetMeIntoYourHeartTheseries
#LikayTheSeriesEP1













