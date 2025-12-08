“เป็กกี้ ศรีธัญญา” ร่ำไห้ อยากให้คนในอดีตหยุด! สงสารครอบครัวใหม่ รับถูกนอกใจจนแพนิกกำเริบ ฉี่-อึ แตกกลางไลฟ์

“เป็กกี้ ศรีธัญญา” เผยที่มาคบหาคนในอดีต จ้างแม่ฝ่ายชายเป็นแม่บ้านก่อน ต่อมาจึงจ้างอีกฝ่ายเป็นคนขับรถ ไม่ดูแคลนอาชีพ คบกันอยากเชิดชูให้ดูดี วันนี้สงสารตัวเอง เจ็บซ้ำเป็นซาก รับถูกนอกใจจนแพนิกกำเริบ ฉี่-อึ แตกกลางไลฟ์ ต้องพบจิตแพทย์ ฝากอีกฝ่ายพอเถอะ สงสารครอบครัวใหม่ พร้อมเปิดใจรักใหม่ “คิว” เด็กกว่าหลายปี “หน่อย บุษกร” ยุให้เปิดตัว ไม่มีเขาเราอาจล้มไปแล้ว
“เป็กกี้ ศรีธัญญา” เปิดใจ หลังมีหมายศาลฟ้องแบ่งทรัพย์สินจากอดีตคนเคยรัก ที่เลิกรามานานเกือบ 2 ปี พร้อมเผยสาเหตุหลั่งน้ำตาสุดจะทนคนอย่างเธอ ถูกนอกใจจนแพนิกกำเริบพร้อมปล่อยซิงเกิลประชดชีวิตรัก “ไอ้หน้าหมี” เปิดตัวเพลงหรือเปิดตัวรักครั้งใหม่ “คิว” กันแน่ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี หนิง ปณิตา และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
หมายศาลมาอยู่ที่หน้าบ้าน?
“วางอยู่บนโต๊ะกินข้าวเลยค่ะ กลับจากทำงานเห็นมีตราครุฑ มีอยู่ปึกนึง เป็นศาลจากมีนบุรี เปิดไปปึกหน้ามาก มีรูปทรัพย์สินต่างๆ รายละเอียดเยอะมาก ตอนนั้นจิตตก ตัวเย็น ตัวซีดไปแล้ว ไม่รู้ทำไง ตัวสั่นไปหมด กลัว คิดในใจว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้ได้ไง กลัวว่าเราจะรับมือเรื่องนี้ได้ไง เราตัวคนเดียว ญาติพี่น้องก็ไม่มี เราจะทำยังไง ดำเนินการ 1 2 3 คืออะไร เป็กก็เพิ่งผ่านเรื่องราวความบอบช้ำมา เพิ่งฟื้นตัวในระยะนี้เอง ที่ฟื้นจริงๆ 100 เปอร์เซ็นต์ในไม่กี่เดือน ก็คิดว่าอีกแล้วเหรอ”
อาการตอนนี้เป็นอาการที่รู้สึกว่าไม่ไว้ใจคน?
“ไม่ไว้ใจคน ไม่มั่นใจในผู้คน ไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราดีพอมั้ยภาพลักษณ์เราคือผู้หญิงเก่ง สตรอง แข็งแรง ไม่น่าสงสารอยู่แล้ว โดยทุนเดิมโคตรไม่น่าสงสาร แต่เรื่องราวชีวิตของเป็ก พอมองย้อนกลับไป เป็กสงสารตัวเอง (ร้องไห้) มากๆ เก่งแล้วที่มาถึงทุกวันนี้ เก่งมากแล้วจริงๆ เลย (ร้องไห้) แล้วก็อีกแล้วเหรอ เหนื่อยไม่จบไม่สิ้นอีกแล้วเหรอ”
4 เดือนที่ผ่านมา เพิ่งกลับมาเป็นเป็กกี้คนเดิม หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็กเจออะไรมา วันนี้ก่อนเข้ารายการก็มือไม้สั่นอยู่ ข้อความในหมายศาล มันพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง?
“เรื่องการแบ่งทรัพย์สิน มีรายละเอียดเยอะเลย ตอนแรกที่โทร.หาทนายแก้ว เขาบอกถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย ก็ถามว่าต้องถ่ายเหรอคะ มันเยอะมากเลย พอถ่ายปึกที่มันหนาขนาดนั้นส่งให้ทนาย เขาบอกว่าโห ละเอียดยิบเลย ละเอียดยิบๆ จริงๆ ของบางอย่างเราขายไปแล้วด้วยซ้ำ อย่างเรื่องทอง เป็กเทรดทองซื้อมาขายไป บางทีมันเป็นห้วงเวลาของทองเราก็ถ่ายรูปไว้บันทึกหน่อยว่าเราอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยของการตลอดเปลี่ยนแปลง เขาก็เอามาทุกรอบเลย จริงๆมันเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งไม่ได้ซื้อเก็บ ซื้อเพื่อเป็นกำไรค่ากับข้าว”
เขาอ้างว่าทรัพย์สินที่ขอแบ่ง มันเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหากินมาด้วยกัน?
“ณ ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในส่วนของเขา เป็กว่าเขาได้ไปแล้ว ทีนี้เห็นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ เห็นแต่สิ่งที่ไม่ได้หรือว่าสิ่งที่ได้ไปแล้วไม่เห็น อันนี้ไม่มั่นใจ ถ้าบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำมาหากินกับเป็ก ถ้าเป็กมานั่งเป็นพิธีกร เค้าก็ต้องมานั่งสัมภาณ์แขกกับเป็กซิ เวลาไปถ่ายงานในสตูยืนขาแข็งทั้งวันทั้งคืนเค้าก็ต้องไปยืนด้วยกัน อันนี้ไม่ใช่ หน้าที่เค้าก็คือไปส่งเป็กที่สตูแล้วก็ทิ้งเป็กไว้ทำงานอยู่ตรงนั้นทั้งวี่ทั้งวัน เย็นกลับมารับ บ่อยครั้งกลับไปรับช้า สตูปิดหมดแล้วบางครั้งเป็กต้องอยู่กับ รปภ เป็กมีพยานในหลายๆรายการ
ทนายแก้วบอกว่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นสินสมรส แต่เป็นการทำมาหากินร่วมกัน และมีการแบ่งจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ในฐานะลูกจ้างบริษัท ขยายข้อความนี้ให้ฟังหน่อย?
“ทุกคนทำงานก็ต้องได้เงิน เป็กก็เป็นคนนึงที่ไม่เอาเปรียบคน เงินเดือนก็มีอยู่แล้ว ในฐานะลูกจ้างของบริษัท เวลาอยู่ด้วยกัน อย่าลืมว่าเวลาอยู่ด้วยกันเป็กเป็นคนจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากิน ค่าอยู่ ค่าประกันชีวิต จ่ายให้หมด เวลาไปเที่ยวตัวเค้าหรือครอบครัว เป็กเป็นคนไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่มีครอบครัวอยู่แล้ว เป็กก็หอบไปด้วยทุกที่ ไปเที่ยวกันได้เลย ทานข้าวทุกอย่างเป็กจ่ายหมด และทุก 3 ปี เป็กมีเงินปันผลให้ เป็กว่าบริษัทเป็กเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานเกินความจำเป็นไปเยอะมาก”
ยังมีให้เงินในวันเกิด วันสำคัญๆ อันนั้นก็แยกอีกต่างหาก ?
“ถูกต้อง แล้วก็เสื้อผ้า รองเท้า แก๊ดเจ็ทต่างๆของเล่นหรืออะไรก็ตาม ชิ้นนึงไม่ใช่ถูกๆเป็นแสน กล้องโกโปร โดรนที่ใช้บิน เป็กได้เลย ตอนที่คบกับอดีตก็ให้เค้ารับงานให้เป็กด้วย ถือว่าเป็นการสร้างสัมมาอาชีพให้กับเค้า มาอยู่ด้วยกันอยากให้ช่วยเหลือกัน เลยให้มือถือไป 1 เครื่องเพื่อรับงาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังเป็นเครื่องเดิมเบอร์เดิม มีรายชื่อลูกค้าที่ติดต่อ มีธนาคารซึ่งเป็นอีเล็กโทรนิคแบ้งค์ที่เป็นชื่อของเป็กแล้วเงินมัดจำงานก็เข้ามาในนั้นให้คุณใช้ได้สะดวกมือได้เลย
ตอนแรกที่เข้ามาทำความรู้จักกัน เข้ามาในฐานะการเป็นพนักงาน?
“เป็กมาอยู่กรุงเทพฯ เป็นออกรายการตีสิบแล้วค่ะ เป็กมีภาพยนตร์ให้เล่น มีรายการช่อง 5 ให้ทำ มีทีวี มีอีเวนต์แล้ว เป็กตัดสินใจว่าเป็กมาอยู่กรุงเทพฯ แล้ว เป็กซื้อคอนโดดีกว่า เป็กเป็นคนต่างจังหวัดเวลาไปทำงานก็หลงทาง เพราะจีพีเอสไม่มี ใจก็คิดว่าอยากได้คนขับรถ แต่ระหว่างนั้นเป็กเป็นคนทำงานเก่งแต่ไม่ชอบทำงานบ้าน เป็กชอบจ้างแม่บ้าน แม่บ้านคอนโดที่เขามีให้ค่อนข้างติดต่อลำบากยาก ก็เลยถามเพื่อนที่กรุงเทพฯ ว่าสามารถหาแม่บ้านให้ได้มั้ย วันนึงเพื่อนเจอเบอร์โทรศัพท์ตรงเสาไฟฟ้า ก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์คนนี้มาให้ เป็กก็เลยติดต่อแม่บ้านคนนี้ไปให้มาทำความสะอาดห้อง แม่บ้านคนนี้คือแม่ของอดีตคนที่ฟ้องเป็กตอนนี้ ได้เจอแม่เขาก่อน มาเป็นแม่บ้าน ทำความสะอาดให้เป็ก เป็กก็หาคนรถอยู่ เขาบอกว่าลูกเขาไม่มีงานทำ ตกงานอยู่ แต่ลูกนิสัยดีนะ เป็กเลยบอกว่ามาเป็นคนขับรถมั้ยคะ จ้างเป็นครั้งก่อน ก็มาเป็นคนขับรถให้เวลามีงานไปอีเวนต์ เพราะว่ามาสตูฯ เป็กพอรู้ทางแล้ว ขับรถไปเฉพาะงานอีเวนต์
เป็กไม่ได้ดูแคลนอาชีพคนอื่น ทุกอาชีพเท่าเทียมหมด งานทุกงานเป็นงานที่มีเกียรติ ไม่ได้รู้สึกว่าเธอเป็นอย่างนั้น ฉันเป็นย่างนี้ เราเองก็ปากกัดตีนถีบเหมือนกัน อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน พอผ่านช่วงเวลาขับรถกันมาเรื่อยๆ มันก็ใกล้ชิด ซึมซับกัน ก็เลยตกลงกันว่างั้นเรามาลองคบกันดูมั้ย ดูจากพื้นฐานแล้ว เธอก็เป็นคนดีนะ”
มุมนั้นคิดแค่ว่าเราเองก็มาจากคนไม่มีอะไร อีกฝ่ายก็คล้ายๆ เรา ถ้าอยู่ด้วยกันจะประคับประคองกันไป เขามาเป็นส่วนช่วยซัปพอร์ตเรา?
“และแบ่งเงินกันค่ะ”
ตอนมีปัญหาเรื่องหย่าตั้งแต่แรก เป็กไม่ค่อยพูดอะไรเลย แม้แต่ตอนเราถาม เป็กบอกว่าไม่อยากพูดเรื่องอดีตเลย ทำไมวันนี้ตัดสินใจพูด?
“เป็กว่าเราอยู่กับใคร เราก็อยากเชิดชูให้เขาดูดีที่สุดในทุกๆ โมเมนต์ โดยเฉพาะ ณ ตอนที่เขาเป็นคนของเรา เราไม่อยากให้ใครมาดูแคลนคนของเราได้ว่าเป็นใคร มาจากไหน พยายามทำให้คนของเราดูดีที่สุด เดินไปไหนด้วยกันสมเกียรติที่สุด อะไรที่พูดเชิดชูได้เราก็จะพูดเชิดชูให้ดีที่สุด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ ณ วันนี้เป็กรู้สึกเป็กเจ็บซ้ำเจ็บซากมามากพอแล้ว เป็กเหนื่อยที่ต้องปกป้องใครแล้ว ณ ตอนนี้กำลังใจเฮือกนี้ของเป็ก เป็กเก็บไว้ปกป้องตัวเองเท่านั้น แค่นั้นเลยจริงๆ ณ ตอนนี้ (ร้องไห้) เป็กขอปกป้องตัวเองเหอะ มีช่วงนึงเป็กก็โดนชาวโซเชียลโจมตีเหมือนกัน ว่าทำไมพูดไม่จบ เรื่องนี้เป็กอยากจบแล้วเลย แต่มันก็มีแฮกไอคลาวด์ ไม่จบสักที จนเป็กป่วยเป็นแพนิก(ร้องไห้) ไม่ไหวแล้ว เป็กคิดว่าเป็กไหวมาตลอด มารู้ตัวอีกทีคือเป็กป่วยแล้ว เราไม่รู้ขนาดนี้เลยว่าเราไม่ไหว คิดว่าตัวเองเจ๋ง แข็งแรงมาตลอด สุดท้ายแล้ว โคตรอ่อนแอเลย (หัวเราะ) เป็กเลยรู้สึกว่าตอนนี้เป็กจะไม่ปกป้องใครแล้ว เป็กจะพูดให้หมดค่ะ”
คนที่เป็นห่วงมากๆ อีกคน คือพี่ส้ม เจ้าของรายการ?
“ต้องกราบขอบพระคุณพี่ส้มมากๆ ตั้งแต่เข้าวงการ พี่ส้มก็โทร.หาเป็กตลอด อยากให้เป็กทำงานด้วย หลังทำงานแล้วก็ดูแลกัน พี่ส้มกุมความลับไว้หลายอย่างมาก พี่ส้มรู้ดีว่าการทำงานของอดีตผู้จัดการของเป็กเป็นยังไง และการทำงานของเป็กเป็นยังไง ตอนที่เลิกกัน เป็กก็ปรึกษาพี่ส้มตลอดเลย เนื่องจากเป็กตัวคนเดียว เป็กถามพี่ส้มว่าเป็กทำยังไงดีคะ เป็กควรจัดการตรงนี้ดีมั้ย พี่ส้มถามว่าจะพูดทั้งหมดเลยมั้ย ณ ตอนนั้นเป็กบอกว่าเป็กไม่อยากพูด อยากให้เขาเดินได้สะดวก เขาจะได้ไปมีชีวิตที่ดี เพราะยังไงก็ไม่ได้อยากเห็นเขาตกต่ำ ตัดสินใจว่าเป็กจะไม่พูดอะไร พี่เป็กก็ให้คำแนะนำ หาวิธีการจัดการให้ดีที่สุด ฮีลใจให้ดีที่สุด ถามเป็กเป็นระยะว่าเป็กโอเคมั้ย”
จนพี่ส้มพาเป็กกี้ไปพบจิตแพทย์?
“รอบล่าสุดนี้เลยค่ะ เขารู้แล้วว่าเป็กไม่ไหว เขาโทร.หาเป็กเป็กกังวล นอนไม่ได้มาหลายวันมาก พี่ส้มเลยแนะนำจิตแพทย์ให้เป็ก บอกว่าจิตแพทย์ท่านนี้เก่งมาก ไม่ต้องไปหาก็ได้ ใช้วิธีวิดีโอคอล ตอนแรกก็กล้าๆ กลัวๆ หลังจากนั้นเป็กวิดีโอคอลไปบำบัดวันละชม. ทำมาได้ 2 ครั้งแล้ว ใจเป็กก็ดีขึ้น เบาขึ้น ลดความกังวล นอนได้ บางทีตื่นขึ้นมากลางดึกก็นอนไม่หลับอีกเลย บางทีกินยานอนหลับไปแล้ว 5 มิลลกรัม เราก็สะดุ้งตื่นอีก วันนี้ก็นอนไม่ค่อยดี”
พบจิตแพทย์หลังได้รับหมายศาล?
“รอบนี้พบจิตแพทย์เป็นจริงเป็นจัง รอบแรกคิดว่าเราไหว แต่แพนิก ก็ไม่ไหว แต่มารอบนี้แพนิกกำเริบ คิดว่าไม่ได้แล้ว ก่อนที่มันจะไปไกล และมีผลกระทบกับงานเป็กมากกว่านี้”
ก่อนหน้านั้นเป็นแพนิกแล้วเป็นอะไรอีก ที่หนักมากกับชีวิตตัวเอง?
“เดิมทีเป็กเป็นโรคกลัวที่แคบอยู่แล้ว เพราะเคยไปติดในห้องน้ำเวลาไปร้องเพลงต่างจังหวัด แต่ไม่เคยกำเริบเลย กำเริบเวลาขึ้นลิฟต์บ้าง แต่เรารู้ เราก็เลี่ยงโดยไม่ขึ้นลิฟต์หรืออะไร แต่ตอนหลังโห แค่มัดผมแน่น ก็หายใจไม่ออก ให้แกะผมเดี๋ยวนี้ เป็กเคยไลฟ์สดอยู่แล้วมัดผมแน่น จิตตกหายใจไม่ออก เป็กฉี่แตกกลางไลฟ์ เข้าห้องน้ำไม่ไหว ฉี่แตก อึแตก ต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ ต้องไปยืนแกะผม ถอดเสื้อผ้าโดยไม่มีอะไรติดตัวเลย ไปยืนกำมือ แล้วมาแต่งหน้าทำผมใหม่เพื่อมาทำงาน”
ความรักครั้งนี้ ได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้าง?
“เป็กก็ยังเชื่อนะคะว่าความรักเป็นสิ่งสวยงาม ณ เวลาที่ดีเราก็ดีกันมาก มีความสุขมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในความเปลี่ยนแปลง เวลาทำให้คนเปลี่ยนแปลง หรือเวลาทำให้คนเผยความเป็นตัวเองออกมา เราก็ไม่รู้ แต่เราก็เสียดายความสัมพันธ์ เสียดายแทนเขาด้วย น่าจะเป็นเขานะที่อยู่ตรงนี้ ไม่อยากให้เป็นคนอื่นเลย อยากให้เป็นเขา แต่มันเป็นแบบนี้ไปแล้ว (ร้องไห้) เป็กก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยใครได้ เรื่องการนอกใจ เป็กว่าเป็กทำงานเต็มที่แล้วเพื่อให้ครอบครัวดีมากๆ ทำไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะอยากให้ครอบครัวเจริญเติบโต เป็กก็ไม่ได้เป็นคนดิบดีอะไรหรอกค่ะ เป็กก็มีความด่างพร้อยในชีวิตมาเยอะแยะ แต่เมื่อเป็กเห็นโอกาสที่จะดีแล้ว เป็กก็ทำเต็มที่ให้มันดี ก็ได้แต่เสียดายแทน แล้วย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้ว”
อยากบอกเขามั้ยว่าจบเถอะ?
“เหนื่อยแล้ว พอเหอะ เป็กไม่ได้แค่สงสารตัวเอง เป็กสงสารเขาด้วย สงสารครอบครัวใหม่ของเขาด้วย มันเลอะเทอะเปรอะเปื้อนกันไปหมด ลองทำงานดูค่ะ ลองเป็นหัวหน้าครอบครัวดู คุณจะได้รู้ว่ามันไม่ง่ายนะคะกับการที่ดูแลครอบครัวให้มีชีวิตที่ดี มันเหนื่อยนะคะ แต่เราก็มีความสุขค่ะถ้าครอบครัวเราเห็นอกเห็นใจในความเหนื่อยของเรา เราจะยิ่งมีความสุข ลองดูค่ะ เป็นกำลังใจให้จริงๆ อยากให้ลุกขึ้นมาทำเพื่อครอบครัว ไม่ว่าใครที่มีครอบครัวอยู่ ดูแลครอบครัวตัวเองให้ดี ดูแลครอบครัวตัวเองให้มีเกียรติยศ ให้น่าเคารพในความเป็นพ่อของคนๆ นึงขอบคุณทุกคนที่เมตตาซัปพอร์ต เป็นกำลังใจให้กันมานานมาก ขอบคุณจริงๆ เพื่อนเขาก็เป็นคนดังกันหมดนะ จริงๆ ไม่ต้องคบเป็กก็ได้ แต่เขาให้เกียรติ เพื่อนก็เมตตากรุณา”
เลิกพูดประโยคแบบนี้?
“ไม่ได้ด้อยค่าตัวเอง ไม่ได้ดูแคลน แต่ภูมิใจตัวเองที่มีเพื่อนที่เขาอยู่สูงกว่าเรา เขาดี รู้สึกภูมิใจ (ร้องไห้)”
เคยบอกให้หยุดพูดประโยคนี้สักที ที่บอกว่าให้เกียรติมาคบเขา คนเราเป็นเพื่อนกัน จะเป็นยังไง จะรวยจะจน ความเป็นเพื่อน คนที่เขารักกัน แม้ไม่เหลืออะไรเลย เขาก็ยังรักคุณ เรื่องที่เป็กเล่ายังไม่หมด แค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น กำลังใจสำคัญ “คิว” ให้กำลังใจยังไง?
“เหมือนพยาบาลมาดูแลคนป่วยมากกว่า ในความเป็นเขา”
โชคดีที่มีเขา การดูแลของเขา ดูแลยังไง ทำให้เราพอมีรอยยิ้มในแต่ละวันได้บ้าง เพราะช่วงที่ผ่านมาแทบไม่มีรอยยิ้มเลยในชีวิตจริง?
“ไม่มีเขาเราอาจล้มไปแล้วก็ได้ แต่ไม่มีใครมีทางรู้อนาคตว่าจะเป็นยังไง สุดท้ายปัจจุบันก็ต้องขอบคุณเขา ที่เข้ามาช่วยดูแลทุกอย่างเลย ดูแลจิตใจ เรื่องการงานไม่เกี่ยวกันอีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วไม่มีสิทธิ์มายุ่งอะไร เงินเธอก็เงินเธอ เงินฉันก็เงินฉัน ควรคบคนที่มีอาชีพเป็นของตัวเอง แล้วเขามีงานทำนะ เขาใช้เงินเขา แต่เขามาช่วยดูแลเรื่องอาหาร สุขภาพ ว่ากินอะไรได้ไม่ได้ เขาก็เรียนโภชนาการเพิ่ม ให้เราไปเล่นกล้าม ออกมาดูดี ไม่ให้เหี่ยว ดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจของเรา”
จนพี่หน่อย บุษกร ยุให้เปิดตัว?
“ใช่ พี่หน่อยบอกเอาเหอะ ไม่เป็นไรหรอก เป็กก็บอกว่าเป็กเพิ่งจบจากคนที่แล้วมา คนที่แล้วก็เด็กกว่า คนนี้ก็เด็กกว่าเยอะ 7 ปี เท่าพี่หน่อยนั่นแหละ กลัวคนมาซ้ำเติมว่าไม่เข็ดไม่หลาบหรือไง ประวัติศาสตร์ที่มันซ้ำรอย พี่หน่อยพูดมาคำนึงว่า เป็กกี้คะชีวิตคนเรามันต้องดำเนินต่อไปค่ะ ไม่มีใครหยุดนิ่งหรอกค่ะ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ถ้าเราไม่เปิดโอกาสแล้วเราจะมีโอกาสเมื่อไหร่ เอาเถอะ”
คิวส่งคลิปเสียงมาให้กำลังใจคุณแฟน เจออะไรหลายอย่างยากลำบาก ต้องรับมือคนเดียว ก็อยากจับมืออยู่ข้างๆ เป็นกำลังใจให้เขาคอยสู้ ไม่อยากให้คิดว่าสู้อยู่คนเดียว ผมจะอยู่ข้างๆ ให้กำลังใจเขา เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน เป็นกำลังใจให้ รักคุณแฟน?
“ชอบจังเลย นี่คือสุดๆ ของเขาแล้วนะ ขอบคุณนะคะที่อัดคลิปมาให้ เขากลัวว่าเขาจะดูแลเป็กได้ไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีที่เป็กจะได้รับ นั่นคือเขาเกรงๆ ตรงนี้อยู่ตลอด”
นอกจากคลิปเสียงเซอร์ไพรส์เขาก็ลงคลิปให้กำลังใจเป็ก เขียนแคปชั่นกอด โอ๋ๆ ไม่เป็นไรนะครับ รักนะครับจุ๊บๆ เห็นแล้วเป็นยังไง?
“ก็น่ารัก ขอบคุณนะ มีบางวันเขาไปเล่นดนตรีมาดึกๆ เป็กหลับแล้ว กลับมาก็เรียกเป็กว่าคุณครับ คุณมานั่งตรงนี้หน่อยครับ เอากีต้าร์มาแล้วฟังเพลงหน่อยดีกว่า ดนตรีบำบัด เผื่ออะไรดีขึ้น เขาเป็นนักดนตรีอย่างเดียว อย่าให้เขาร้องเพลง คีย์ไม่ได้เลย เขาเล่นได้จริงๆ ไม่สามารถร้องได้ มีรายการนึงจ้างเขา มีสปอนเซอร์จ้างเขาให้มาออกรายการกับเป็ก 2 แสน เขาไม่ไปนะจ๊ะ เขาบอกว่าเขาอยากอยู่ในมุมเงียบๆ ของเขา เท่าที่ออกได้ในแพลตฟอร์มโซเชียล ให้เขาช่วยขายของ เขายินดี แต่ถ้าให้เขาออกทีวี เขารู้สึกว่าเขาเขินและไม่ไหว เขาไม่ได้อยากให้แม่เขา ไม่สบายใจในการเป็นจุดเด่น ที่ลูกจะถูกออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่าการคบกันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เขาบอกว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นเขากับที่บ้านเขาตัดสินใจ ไม่ใช่คนในโซเชียล เพราะคุณแม่เขาทำงานค่อนข้างดีด้วย เป็นข้าราชการระดับสูง ไม่อยากให้กระทบจิตใจคุณแม่ คุณแม่เขาใกล้เกษียณแล้ว อยากให้คุณแม่เขาโฟลว์ที่สุดเท่าที่คุณแม่จะโอเคได้ แต่คุณแม่เขาน่ารักมาก เคยเจอกันแล้ว เจอกันบ่อย”
มองความรักครั้งนี้ยังไง กังวลอะไรมั้ย?
“ครั้งนี้จะไม่อวยยศใครเกินกว่าเหตุ แล้วให้มันกลับมาทิ่มแทงเป็กเหมือนครั้งก่อนๆ คบกันพอดีๆ ไม่เชิดชูจนโอเวอร์เหมือนที่เคยมา อีกเรื่องทุกครั้งในชีวิตเป็กเวลาผิดพลาด เป็กจะได้บทเรียนเสมอ จะไม่กลับไปผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ เป็กชอบแก้ไข ในเรื่องนี้ก็เหมือนกัน เป็กให้ความรักกับงานมาปะปนกัน มั่วซั่วไปหมด กระเป๋าเงินเป็กก็เป็นกระเป๋าเงินคนอื่น อันนี้เราแยกย่อยกันอย่างชัดเจน จะได้ไม่รู้สึกมีความกดดันเรื่องเงิน เขาทำงานของเขา ใช้เงินเขาเลี้ยงข้าวเป็ก เป็กทำงานของเป็ก ใช้เงินของเป็ก ถ้าวันไหนเป็กอยากเลี้ยงข้าวเขา ก็เลี้ยงข้าวเขา”
ไอ้หน้าหมีที่มาที่ไปเป็นยังไง?
“อยากบอกว่าจังหวะนรกมาก”
ชาวเน็ตเม้าธ์ว่าคุณตั้งใจเอาหมายศาลมาเพื่อเรียกกระแสจัดแถลงข่าวไอ้หน้าหมี?
“คุณคะ ถ้าดิฉันสนิทกับหมายศาลขนาดนั้น คงไม่นั่งเศร้าแบบเมื่อกี้ค่ะ จังหวะนรกอย่างที่บอก เราวางแผนกันว่าเราทำเพลง จะโปรโมตเพลงวันที่ 30 นะ กลับไปที่บ้านทุกคนจะเห็นเลยว่าเป็นวันที่ 29 จังหวะนรกมาก ถ้ามาอย่างนี้ก็ปรึกษาทนาย โพสต์หาทนาย เดิมทีเป็กหาคนแต่งเพลง อยากได้เพลงสักเพลงนึงเพราะเราทำอีเวนต์มานาน รู้สึกซาๆ แล้ว ก็อยากกระตุ้นหน่อยไปรับงานอีเวนต์หน่อย ก็ทำเพลงกันดีกว่า พยายามหาเพลง ตอนแรกทำเพลงอะไรรู้มั้ย ไม่ใช่เพลงไอ้หน้าหมีนะ พี่เด็บเสนอเพลงมา จะแต่ง แกงกะหรี๊ๆ แล้วลูกค้าเราดีๆ ทั้งนั้นเลย เวลาไปไปโรดโชว์ ไปงาน แล้วร้องเพลงแกงกะหรี๊ๆ หี๊ๆ มันไม่ได้ ก็บอกว่าเดี๋ยวหาอันใหม่ก่อน เงียบกันไป เพราะหาคนแต่งเพลงไม่ได้ สักพักนึงมีน้องนักแต่งเพลงหน้าใหม่เอาเพลงนี้มาเสิร์ฟ เราก็คิดว่าเฮ้ย มันสนุกดี ก็ส่งให้พี่เด็บ วันรุ่งขึ้นก็เข้าห้องอัดกันด้วยความรวดเร็ว เสร็จออกมาก็ตั้งใจเปิดตัวเอ็มวีวันที่ 30 หมายศาลมา 29 พอดี ตอนแรกจะไม่มอบให้ใคร สุดท้ายก็มอบให้ไอ้หน้าหมีทุกคนค่า ฝากติดตามด้วย เป็นจังหวะบังเอิญจริงๆ ไปฟังได้ที่เป็กกี้ชาแนล มีคนกระซิบว่าพิมพ์ไอ้หน้าหมีแล้วไม่เจอ เราพยายามให้หลังบ้านแก้ไข ก็ฝากสนับสนุน ฝากไปเต้นให้หน่อยได้มั้ย”
